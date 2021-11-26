Словакия: Суперлига 2021-2022
4' Желтая карточкаDavid Gac
1:0
16' ГолМаулана Эги
21' Желтая карточкаMilan Jurdik
10
Дуда
Доминик
17
Маулана
Эги
16
Milan
Jurdik
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
28
Ананг
Бенсон
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
- Нападающий
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
20 Гольян АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
4'
16'
1:0
21'
История личных встреч
Сеница
Жилина
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.44
|Шумбера Шимон
|2
|0.13
|Маулана Эги
|1
|0.06
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.06
|Milan Jurdik
|1
|0.06
|Павлик Петр
|1
|0.06
|Оршула Филип
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|5 (1)
|0.31
|Ямбор Тимотей
|4
|0.25
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.19
|Минарик Ян
|3
|0.19
|Дурис Давид
|2
|0.13
|Паур Якуб
|2
|0.13
|Яношик Лукаш
|2
|0.13
|Слука Бранислав
|1
|0.06
|Кивиор Якуб
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Копас Адам
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шумбера Шимон
|5
|0
|Шимчак Милан
|3
|1
|David Gac
|3
|1
|Tomas Egert
|2
|1
|Кучера Лукаш
|3
|0
|Gabriel Halabrin
|3
|0
|Пирошка Юрай
|1
|1
|Milan Jurdik
|2
|0
|Павлик Петр
|2
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Паур Якуб
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Фазлагич Энис
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
33%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
4
36%
76-90
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
25%
7
28%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
8
32%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
6
50%
5
20%
76-90
Пропущено
25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
16%
4
22%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
5
28%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
10
40%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1
Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|35 - 11
|35
|2.
|Спартак Трнава
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Ружомберок
|15
|7
|6
|2
|24 - 12
|27
|4.
|ДАК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|5.
|Жилина
|0:1
|16
|6
|4
|6
|24 - 20
|22
|6.
|Тренчин
|15
|5
|5
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Середь
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|8.
|Земплин
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|9.
|Сеница
|1:0
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|15
|4
|2
|9
|19 - 34
|14
|11.
|Злате Моравце
|15
|2
|5
|8
|15 - 30
|11
|12.
|Погронье
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Жилина
|0:1
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|6.
|Середь
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Земплин
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Сеница
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|11.
|Злате Моравце
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|0:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|1:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|2
|6
|7 - 23
|2