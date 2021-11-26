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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сеница
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Жилина
0'
4' Желтая карточка
David Gac
1:0
16' Гол
Маулана Эги
21' Желтая карточка
Milan Jurdik
27'
1
Равас
Генрих
23
Твардек
Кристофер
3
David
Gac
4
Павлик
Петр
2
Шимчак
Милан
21
Gabriel
Halabrin
10
Дуда
Доминик
17
Маулана
Эги
16
Milan
Jurdik
6
Оршула
Филип
27
Elvis
Mashike
Sukisa
22
Петраш
Самуэл
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
28
Ананг
Бенсон
2
Яворчек
Доминик
24
Слебодник
Тибор
18
Фазлагич
Энис
11
Бичахчян
Ваан
9
Яношик
Лукаш
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
Сеница
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

Ход матча

4'
David Gac
 
16'
Маулана Эги
1:0
21'
Milan Jurdik
 

История личных встреч

Сеница
Жилина

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:0
С
3:1
С
0:4
С
1:2
С
5:0
С
0:1
С
5:0
С
4:1
С
7:1
С
3:2
С
2:0
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:4
С
1:3
С
2:1
С
0:1
КС
1:2
С
0:0
КС
1:2
С
2:0
КС
5:4
CL
1:1
CL
3:1
CL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.44
Шумбера Шимон 2 0.13
Маулана Эги 1 0.06
Ниархос Иоаннис 1 0.06
Milan Jurdik 1 0.06
Павлик Петр 1 0.06
Оршула Филип 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 5 (1) 0.31
Ямбор Тимотей 4 0.25
Мыслович Патрик 3 (1) 0.19
Минарик Ян 3 0.19
Дурис Давид 2 0.13
Паур Якуб 2 0.13
Яношик Лукаш 2 0.13
Слука Бранислав 1 0.06
Кивиор Якуб 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Ананг Бенсон 0 0
Копас Адам 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Гольян Адам 0 0

Карточки

Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шумбера Шимон 5 0
Шимчак Милан 3 1
David Gac 3 1
Tomas Egert 2 1
Кучера Лукаш 3 0
Gabriel Halabrin 3 0
Пирошка Юрай 1 1
Milan Jurdik 2 0
Павлик Петр 2 0
Elvis Mashike Sukisa 2 0
Дуда Доминик 2 0
Машулович Даниэль 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 4 0
Немчик Томаш 4 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Паур Якуб 2 0
Слука Бранислав 2 0
Фазлагич Энис 2 0
Руснак Матуш 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Яношик Лукаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
33%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
4
36%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
25%
7
28%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
8
32%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
6
50%
5
20%
76-90

Пропущено

25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
16%
4
22%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
5
28%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
10
40%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1
Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 35 - 11 35
2. Спартак Трнава 14 10 3 1 24 - 5 33
3. Ружомберок 15 7 6 2 24 - 12 27
4. ДАК 15 7 3 5 21 - 19 24
5. Жилина 0:1 16 6 4 6 24 - 20 22
6. Тренчин 15 5 5 5 24 - 22 20
7. Середь 15 5 4 6 18 - 20 19
8. Земплин 15 5 2 8 17 - 22 17
9. Сеница 1:0 16 4 5 7 15 - 23 17
10. Татран Липтовски-Микулаш 15 4 2 9 19 - 34 14
11. Злате Моравце 15 2 5 8 15 - 30 11
12. Погронье 15 2 3 10 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. ДАК 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Жилина 0:1 8 4 1 3 16 - 11 13
6. Середь 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Земплин 8 4 0 4 12 - 11 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Сеница 1:0 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
11. Злате Моравце 8 1 5 2 8 - 9 8
12. Погронье 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Ружомберок 7 3 3 1 12 - 8 12
4. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 0:1 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Сеница 1:0 8 1 3 4 8 - 13 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Злате Моравце 7 1 0 6 7 - 21 3
11. Погронье 8 1 0 7 6 - 20 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 2 6 7 - 23 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Милан Юрдик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Маулана Эги бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    David Gac получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Жилина
4.20
3.86
3.05
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Где смотреть матч Сеница 1:0 Жилина онлайн


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