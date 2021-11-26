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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Гергел Роман
45' Желтая карточка
Wiktor Biedrzycki
0:1
45' Гол
Мешанович Мурис
1:1
52' Гол
Червински Якуб
61' Желтая карточка
Соколовски Патрик
68'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
24
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
10
Вида
Кристофер
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
29
Стоилькович
Никола
99
Лоска
Томаш
27
Bartlomiej
Kukulowicz
77
Путивцев
Артём
97
Wiktor
Biedrzycki
23
Васьелевски
Марцин
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
8
Стефаник
Самуэль
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
7
Гергел
Роман
Пяст
4-2-3-1
Брук-Бет Термалица
4-3-3

История личных встреч

Пяст
Брук-Бет Термалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.31
Вида Кристофер 3 0.19
Соколовски Патрик 3 0.19
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.13
Пырка Аркадиуш 2 0.13
Храпек Михал 2 0.13
Стоилькович Никола 1 0.06
Червински Якуб 1 0.06
Michael Ameyaw 1 0.06
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 6 (4) 0.4
Мешанович Мурис 4 0.27
Adam Radwanski 2 0.13
Kacper Spiewak 2 0.13
Стефаник Самуэль 1 0.07
Mateusz Grzybek 1 0.07
Patryk Czarnowski 1 0.07
Nemanja Tekijaski 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 5 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Wiktor Biedrzycki 3 0
Васьелевски Марцин 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Mateusz Grzybek 2 0
Земан Мартин 1 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Bartlomiej Kukulowicz 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
38%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
6
40%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
5
33%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
6
30%
3
16%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
8
36%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
5
23%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1
Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2
Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
5. Радомьяк Радом 15 6 7 2 20 - 13 25
6. Шлёнск 15 5 6 4 26 - 22 21
7. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
8. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
11. Пяст 1:1 16 5 4 7 22 - 22 19
12. Гурник Забже 14 5 3 6 17 - 19 18
13. Висла Краков 15 5 2 8 16 - 26 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 1:1 15 2 7 6 19 - 24 13
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
10. Пяст 1:1 9 3 2 4 15 - 15 11
11. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
13. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 1:1 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
3. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Радомьяк Радом 8 2 4 2 9 - 8 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 1:1 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Брук-Бет Термалица 1:1 7 0 4 3 6 - 9 4
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мешанович Мурис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Wiktor Biedrzycki получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Гергел Роман пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гергел Роман из команды Брук-Бет Термалица забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Брук-Бет Термалица
5.25
3.61
3.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 1:1 Брук-Бет Термалица онлайн


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