Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Пяст
0:0
4' Не забитый пенальтиГергел Роман
45' Желтая карточкаWiktor Biedrzycki
0:1
45' ГолМешанович Мурис
1:1
52' ГолЧервински Якуб
61' Желтая карточкаСоколовски Патрик
2:1
71' ГолСоколовски Патрик
77' Желтая карточкаВида Кристофер
82' Желтая карточкаЗеман Мартин
87' Желтая карточкаKacper Spiewak
88' Желтая карточкаЧервински Якуб
88' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Jakub Pek
-
80 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ход матча
4'
0:0
45'
52'
1:1
71'
77'
82'
87'
88'
История личных встреч
Пяст
Брук-Бет Термалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.31
|Соколовски Патрик
|4
|0.25
|Вида Кристофер
|3
|0.19
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.13
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.13
|Храпек Михал
|2
|0.13
|Червински Якуб
|2
|0.13
|Стоилькович Никола
|1
|0.06
|Michael Ameyaw
|1
|0.06
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|6 (4)
|0.4
|Мешанович Мурис
|4
|0.27
|Adam Radwanski
|2
|0.13
|Kacper Spiewak
|2
|0.13
|Стефаник Самуэль
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|1
|0.07
|Patryk Czarnowski
|1
|0.07
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Вида Кристофер
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
5
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
6
40%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
6
27%
3
15%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
26%
1
4%
31-45
3
13%
9
38%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1
Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2
Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Радомьяк Радом
|1:0
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|10.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|11.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|13.
|Висла Краков
|0:1
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Висла Краков
|0:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|10.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|Висла Краков
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2