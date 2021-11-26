Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Им. Владимира Бойко
42' Желтая карточкаЧех Максим
45' Желтая карточкаНьярко Эрнест
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
33
Шостак
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maxim Zhuk
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Ход матча
42'
45'
История личных встреч
Мариуполь
Львов
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.38
|Топалов Дмитрий
|3
|0.19
|Кащук Алексей
|2
|0.13
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.13
|Вьюнник Богдан
|1
|0.06
|Микитишин Артур
|1
|0.06
|Спировски Стефан
|1
|0.06
|Клименко Владислав
|1
|0.06
|Denys Svityukha
|1
|0.06
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Петерман Никита
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шина Алвес
|2
|0.13
|Ньярко Эрнест
|1
|0.06
|Ренан Соарес
|1
|0.06
|Романчук Александр II
|1
|0.06
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.06
|Довгий Алексей
|1
|0.06
|Грисьо Максим
|1
|0.06
|Якимец Владимир
|1
|0.06
|Ременяк Артур
|1
|0.06
Карточки
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шостак Денис
|6
|0
|Кащук Алексей
|4
|1
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Микицей Станислав
|3
|0
|Чех Максим
|3
|0
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Босанчич Петар
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Петерман Никита
|0
|1
|Очеретько Олег
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|7
|0
|Романчук Александр II
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Зозуля Алексей
|4
|0
|Грисьо Максим
|4
|0
|Брикнер Иван
|3
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Бусько Андрей
|3
|0
|Политыло Сергей
|2
|0
|Нич Назарий
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Ильющенков Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Пропущено
21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
5%
2
29%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
7
39%
3
27%
76-90
Пропущено
37
23
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
5%
4
17%
1-15
11
30%
30%
0
0%
16-30
4
11%
5
22%
31-45
5
14%
6
26%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
9
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мариуполь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Ворскла - Мариуполь 5:1 Минай - Мариуполь 0:2 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2
Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3
Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1
Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 12
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|7.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|8.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 22
|15
|11.
|Львов
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|11 - 23
|14
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|18 - 37
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|9 - 21
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Львов
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|12.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Мариуполь 0:0 Львов
Исход игры
Мариуполь
41.9% (57)
Ничья
33.1% (45)
Львов
25% (34)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
58.96% (79)
Нет
41.04% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (40)
1:0 Мариуполь
22.8% (31)
2:1 Мариуполь
15.4% (21)
0:1 Львов
14% (19)
1:2 Львов
10.3% (14)
3:1 Мариуполь
1.5% (2)
2:0 Мариуполь
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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