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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
0:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
42' Желтая карточка
Чех Максим
45' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
54' Желтая карточка
Ременяк Артур
55' Желтая карточка
Грисьо Максим
0:1
61' Гол
Довгий Алексей
63' Желтая карточка
Якимец Владимир
87' Желтая карточка
Брикнер Иван
90' Желтая карточка
Нич Назарий
90'+5
12
Турбаевский
Никита
95
Стасюк
Пётр
99
Меличенко
Кирилл
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
6
Чех
Максим
11
Кащук
Алексей
33
Шостак
Денис
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
21
Вьюнник
Богдан
31
Ильющенков
Александр
27
Бусько
Андрей
4
Махмутович
Энес
6
Лека
Михай
47
Грисьо
Максим
89
Политыло
Сергей
5
Довгий
Алексей
24
Якимец
Владимир
29
Ременяк
Артур
30
Ньярко
Эрнест
7
Шина
Алвес
Мариуполь
Львов

История личных встреч

Мариуполь
Львов

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
1:2
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.38
Топалов Дмитрий 3 0.19
Кащук Алексей 2 0.13
Мишнёв Дмитрий 2 (2) 0.13
Вьюнник Богдан 1 0.06
Микитишин Артур 1 0.06
Спировски Стефан 1 0.06
Клименко Владислав 1 0.06
Denys Svityukha 1 0.06
Стасюк Пётр 0 0
Петерман Никита 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довгий Алексей 2 0.13
Шина Алвес 2 0.13
Ньярко Эрнест 1 0.06
Ренан Соарес 1 0.06
Романчук Александр II 1 0.06
Чирьяк Фране 1 (1) 0.06
Грисьо Максим 1 0.06
Якимец Владимир 1 0.06
Ременяк Артур 1 0.06

Карточки

Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шостак Денис 6 0
Кащук Алексей 4 1
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Драмбаев Aлександр 2 1
Микицей Станислав 3 0
Чех Максим 3 0
Кулаков Андрей 3 0
Босанчич Петар 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Петерман Никита 0 1
Очеретько Олег 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 7 0
Романчук Александр II 5 1
Довгий Алексей 6 0
Грисьо Максим 5 0
Зозуля Алексей 4 0
Брикнер Иван 4 0
Якимец Владимир 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Бусько Андрей 3 0
Нич Назарий 3 0
Политыло Сергей 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Ильющенков Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Ременяк Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

22
7
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
2
29%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
4
18%
2
29%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
22%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
7
39%
3
25%
76-90

Пропущено

38
23
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
5%
4
17%
1-15
11
29%
0
0%
16-30
4
11%
5
22%
31-45
5
13%
6
26%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
9
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Ворскла - Мариуполь 5:1 Минай - Мариуполь 0:2 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2
Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3
Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1
Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
8. Десна Заявка 15 6 3 6 17 - 22 21
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
9. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ньярко Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Чех Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Мариуполь 41.9% (57)
X 33.1% (45)
Львов 25% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Мариуполь 0:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Львов

Исход игры
Мариуполь
41.9% (57)
Ничья
33.1% (45)
Львов
25% (34)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
58.96% (79)
Нет
41.04% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (40)
1:0 Мариуполь
22.8% (31)
2:1 Мариуполь
15.4% (21)
0:1 Львов
14% (19)
1:2 Львов
10.3% (14)
3:1 Мариуполь
1.5% (2)
2:0 Мариуполь
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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