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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:1
Перерыв

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
0:1
6' Пенальти
Ангельски Кароль
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
80
Плевка
Патрик
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
9
Климент
Ян
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
22
Tiago
Matos
99
Рондон
Марио
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
Висла Краков
4-1-4-1
Радомьяк Радом
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Ангельски Кароль

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 4 (1) 0.25
Фрыдрых Михал 3 0.19
Климент Ян 2 0.13
Форбс Браун 2 0.13
Шкварка Михал 1 0.06
Садлок Мацей 1 0.06
Жуков Георгий 1 0.06
Млыньски Матеуш 1 0.06
Шот Давид 1 0.06
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 7 (4) 0.44
Мауридес Жуниор 3 0.19
Леандро 2 0.13
Машаду Луиш 2 0.13
Радецки Матеуш 1 0.06
Рондон Марио 1 0.06
Богуш Артур 1 0.06
Бранко Рафаэл 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Dominik Sokol 1 0.06
Tiago Matos 1 0.06
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форбс Браун 5 0
Эль-Махдиуи Ашраф 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Фрыдрых Михал 2 1
Шота Серафин 2 1
Садлок Мацей 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Климент Ян 2 0
Жуков Георгий 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Плевка Патрик 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Jakubik 5 0
Michal Kaput 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Машаду Луиш 4 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Ангельски Кароль 1 1
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Рондон Марио 1 0
Богуш Артур 1 0
Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
4
50%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
5
33%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
5
29%
29%
6
30%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
12%
3
23%
1-15
4
16%
4
31%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Радомьяк Радом 1:0 16 7 7 2 21 - 13 28
5. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
6. Шлёнск 15 5 6 4 26 - 22 21
7. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
8. Сталь Мелец 15 5 6 4 21 - 22 21
9. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
10. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
11. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
12. Гурник Забже 14 5 3 6 17 - 19 18
13. Висла Краков 0:1 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 15 1 6 8 12 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 1:0 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
9. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
10. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
11. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Висла Краков 0:1 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 1:0 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
10. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
11. Висла Краков 0:1 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ангельски Кароль из команды Радомьяк Радом забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Радомьяк Радом
8.20
3.70
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:1 Радомьяк Радом онлайн


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