Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:1
6' ПенальтиАнгельски Кароль
57' Желтая карточкаКувельич Никола
63' Желтая карточкаАбрамович Давид
88' Желтая карточкаMeik Karwot
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
9
Леандро
11
Michal
Kaput
22
Tiago
Matos
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
-
22 Tiago MatosПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
6'
0:1
57'
63'
76'
88'
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|4 (1)
|0.25
|Фрыдрых Михал
|3
|0.19
|Климент Ян
|2
|0.13
|Форбс Браун
|2
|0.13
|Шкварка Михал
|1
|0.06
|Садлок Мацей
|1
|0.06
|Жуков Георгий
|1
|0.06
|Млыньски Матеуш
|1
|0.06
|Шот Давид
|1
|0.06
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|7 (4)
|0.44
|Мауридес Жуниор
|3
|0.19
|Леандро
|2
|0.13
|Машаду Луиш
|2
|0.13
|Радецки Матеуш
|1
|0.06
|Рондон Марио
|1
|0.06
|Богуш Артур
|1
|0.06
|Бранко Рафаэл
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Dominik Sokol
|1
|0.06
|Tiago Matos
|1
|0.06
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форбс Браун
|5
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|1
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Климент Ян
|2
|0
|Жуков Георгий
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Jakubik
|5
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Машаду Луиш
|4
|0
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Ангельски Кароль
|1
|1
|Леандро
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
4
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
36%
2
25%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
5
33%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
5
29%
29%
6
29%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
6
29%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
15%
3
23%
1-15
4
15%
4
31%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|6.
|Шлёнск
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Сталь Мелец
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|9.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|10.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|11.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|1
|6
|8
|12 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|10.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2