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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
2:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Краковия
0'
1:0
14' Гол
Швох Матеуш
2:0
32' Гол
Целеменцки Радослав
46' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
2:1
47' Гол
Пищек Филип
51' Желтая карточка
 51'
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
77
Томасик
Пётр
10
Вольски
Рафал
7
Целеменцки
Радослав
95
Damian
Warchol
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
4
Ханка
Серджу
11
Ракочи
Михал
26
Пищек
Филип
Висла Плоцк
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Краковия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
ЭГБ
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.38
Damian Warchol 6 0.38
Вольски Рафал 3 (1) 0.19
Швох Матеуш 2 (1) 0.13
Целеменцки Радослав 2 0.13
Кривоцюк Антон 2 0.13
Михальски Дамян 1 0.06
Колар Марко 1 0.06
Лагатор Душан 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Томасик Пётр 0 0
Валло Кристиан 0 0
Фурман Доминик 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.44
Ханка Серджу 2 0.13
Какабадзе Отар 2 0.13
Родин Матай 2 0.13
Альварес Маркос 1 0.06
Рыпэ Корнел 1 0.06
Мишор Якуб 1 0.06
Хебо Матиас 1 0.06
Пищек Филип 1 0.06
Ракочи Михал 1 0.06
Лосаж Флорьян 0 0
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 6 1
Секульски Лукаш 4 0
Томасик Пётр 4 0
Фурман Доминик 2 1
Швох Матеуш 3 0
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Колар Марко 1 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 5 0
Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
Сиплак Михал 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Ханка Серджу 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Пищек Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
7
39%
3
27%
76-90

Забито

26
19
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
3
12%
6
32%
76-90

Пропущено

21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
7
33%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
2. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Шлёнск 16 6 6 4 28 - 23 24
7. Висла Плоцк 2:1 16 7 2 7 26 - 24 23
8. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
9. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
10. Сталь Мелец 16 5 6 5 22 - 24 21
11. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
12. Краковия 1:2 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
2. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
3. Висла Плоцк 2:1 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 1:2 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 1:2 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 2:1 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Radoslaw Cielemecki бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Швох Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Краковия
2.42
3.28
35.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 2:1 Краковия онлайн


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