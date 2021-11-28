Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
14' ГолШвох Матеуш
2:0
32' ГолЦелеменцки Радослав
46' Желтая карточкаКривоцюк Антон
2:1
47' ГолПищек Филип
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
Ход матча
14'
1:0
32'
46'
47'
2:1
51'
История личных встреч
Висла Плоцк
Краковия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.38
|Damian Warchol
|6
|0.38
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.19
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.13
|Целеменцки Радослав
|2
|0.13
|Кривоцюк Антон
|2
|0.13
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|Колар Марко
|1
|0.06
|Лагатор Душан
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Томасик Пётр
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.44
|Ханка Серджу
|2
|0.13
|Какабадзе Отар
|2
|0.13
|Родин Матай
|2
|0.13
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|Рыпэ Корнел
|1
|0.06
|Мишор Якуб
|1
|0.06
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Пищек Филип
|1
|0.06
|Ракочи Михал
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|6
|1
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Томасик Пётр
|4
|0
|Фурман Доминик
|2
|1
|Швох Матеуш
|3
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Колар Марко
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
7
39%
3
27%
76-90
Забито
26
19
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
3
12%
6
32%
76-90
Пропущено
21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
7
33%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|2.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Висла Плоцк
|2:1
|16
|7
|2
|7
|26 - 24
|23
|8.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|10.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|11.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|12.
|Краковия
|1:2
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|2.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|3.
|Висла Плоцк
|2:1
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|1:2
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|1:2
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|2:1
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2