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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
2:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
1:0
14' Гол
Швох Матеуш
2:0
32' Гол
Валло Кристиан
46' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
2:1
47' Гол
Пищек Филип
51' Желтая карточка
Михальски Дамян
59' Желтая карточка
Жезничак Якуб
70' Желтая карточка
Расак Дамиан
72' Желтая карточка
Родин Матай
72' Желтая карточка
Коцыля Давид
82' Желтая карточка
Швох Матеуш
90' Желтая карточка
Балай Филип
90'+7
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
77
Томасик
Пётр
10
Вольски
Рафал
7
Целеменцки
Радослав
95
Damian
Warchol
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
4
Ханка
Серджу
11
Ракочи
Михал
26
Пищек
Филип
Висла Плоцк
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Краковия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
ЭГБ
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.38
Damian Warchol 6 0.38
Вольски Рафал 3 (1) 0.19
Швох Матеуш 2 (1) 0.13
Кривоцюк Антон 2 0.13
Валло Кристиан 1 0.06
Михальски Дамян 1 0.06
Колар Марко 1 0.06
Целеменцки Радослав 1 0.06
Лагатор Душан 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.44
Ханка Серджу 2 0.13
Какабадзе Отар 2 0.13
Пищек Филип 2 0.13
Родин Матай 2 0.13
Альварес Маркос 1 0.06
Мишор Якуб 1 0.06
Рыпэ Корнел 1 0.06
Хебо Матиас 1 0.06
Ракочи Михал 1 0.06
Лосаж Флорьян 0 0
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 7 1
Секульски Лукаш 4 0
Томасик Пётр 4 0
Швох Матеуш 4 0
Фурман Доминик 2 1
Кривоцюк Антон 3 0
Михальски Дамян 3 0
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Расак Дамиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Колар Марко 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 5 0
Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
Родин Матай 4 0
Сиплак Михал 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Ханка Серджу 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
7
39%
3
27%
76-90

Забито

28
20
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
11%
1
5%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
5
18%
2
10%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
5
18%
6
30%
61-75
3
11%
6
30%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
7
32%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 16 9 6 1 29 - 8 33
2. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Шлёнск 16 6 6 4 28 - 23 24
7. Висла Плоцк 16 7 2 7 26 - 24 23
8. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
9. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
10. Сталь Мелец 16 5 6 5 22 - 24 21
11. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 0:0 16 2 6 8 10 - 19 12
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
2. Лех 0:0 9 6 3 0 19 - 2 21
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 0:0 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 0:0 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Варта Познань 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Валло Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Швох Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 2:1 Краковия онлайн


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