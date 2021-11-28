Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
14' ГолШвох Матеуш
2:0
32' ГолВалло Кристиан
46' Желтая карточкаКривоцюк Антон
2:1
47' ГолПищек Филип
51' Желтая карточкаМихальски Дамян
59' Желтая карточкаЖезничак Якуб
70' Желтая карточкаРасак Дамиан
72' Желтая карточкаРодин Матай
72' Желтая карточкаКоцыля Давид
82' Желтая карточкаШвох Матеуш
90' Желтая карточкаБалай Филип
14
Швох
Матеуш
77
Томасик
Пётр
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
Ход матча
14'
1:0
32'
2:0
46'
47'
2:1
51'
59'
70'
72'
72'
82'
90'
История личных встреч
Висла Плоцк
Краковия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.38
|Damian Warchol
|6
|0.38
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.19
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.13
|Кривоцюк Антон
|2
|0.13
|Валло Кристиан
|1
|0.06
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|Колар Марко
|1
|0.06
|Целеменцки Радослав
|1
|0.06
|Лагатор Душан
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.44
|Ханка Серджу
|2
|0.13
|Какабадзе Отар
|2
|0.13
|Пищек Филип
|2
|0.13
|Родин Матай
|2
|0.13
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|Мишор Якуб
|1
|0.06
|Рыпэ Корнел
|1
|0.06
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Ракочи Михал
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|7
|1
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Томасик Пётр
|4
|0
|Швох Матеуш
|4
|0
|Фурман Доминик
|2
|1
|Кривоцюк Антон
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Колар Марко
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
7
39%
3
27%
76-90
Забито
28
20
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
11%
1
5%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
5
18%
2
10%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
5
18%
6
30%
61-75
3
11%
6
30%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
7
32%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|16
|9
|6
|1
|29 - 8
|33
|2.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|2
|7
|26 - 24
|23
|8.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|10.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|11.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|0:0
|16
|2
|6
|8
|10 - 19
|12
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|2.
|Лех
|0:0
|9
|6
|3
|0
|19 - 2
|21
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|0:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2