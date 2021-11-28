Коваленко пробил головой после подачи с правого фланга - получилось по центру в руки Трубина. А что было бы, если бы Коваленко ударил в угол?

Предыдущий момент показал "горнякам", что расслабляться и терять концентрацию нельзя.

34' Тете с Додо пасуются в атаке на правом фланге, не делая доставок в штрафную.

33' Интересно, станет ли "Ингулец" теперь играть активнее.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тете!

Тете открылся за спину Ковалёву на правом полуфланге под проникающий пас Додо и тихо послал мяч мимо вратаря в дальний угол.

31' От ворот мяч выбьет Гальчук. Есть у хозяев немного времени для передышки.

30' Знатное сейчас давление на штрафную "Ингульца", команда из Кропивницкого вынуждена играть на отбой.

29' Удар Майкона с правого полуфланга заблокирован игроком хозяев.

28' Майкон подал угловой с правого края, и мяч пролетел через многих футболистов. На подборе были "шахтёры", и в итоге Мудрик примерно с линии штрафной пальнул мимо дальней девятки.

27' Трубин ловит мяч после подачи флангового штрафного.

27' Разозлённый нереализацией своего момента Мудрик нарушил правила в борьбе за мяч.

26' Мудрик подстроился под заброс из глубины, но пробил с рикошетом от газона несильно - Гальчук легко забрал снаряд.

25' "Вне игры" у игрока "Шахтёра".

24' Обложили чужую штрафную "шахтёры" и ищут возможности для её прорыва.

23' Мудрик навесил слева, и Педриньо головой пробил в ближний угол - получилось в руки Гальчука.

22' Корниенко выбил мяч головой из штрафной после навеса хозяев с корнера.

21' Угловой заработал "Ингулец" - кое-что уже.

20' Возле ворот хозяев нет вороха моментов, хотя они почти всё время обороняются.

19' Мудрик меняет бутсы. Значит, те, в которых он вышел изначально, ему не понравились.

18' Коваленко пытался что-то сделать на левом фланге, но быстро заглохла ответная атака "Ингульца".

17' Судаков забрался в офсайд.

16' Пару дальних ударов сделали гости, но первый из них был заблокирован, а второй оказался слабым и неточным.

15' "Шахтёру" лучше побыстрее открыть счёт, чтобы не возникло нервной ситуации.

14' Эмоциональный Гопей доигрался до жёлтой карточки. Отмахнулся от от Додо и был наказан за это.

13' Большое территориальное превосходство у "горняков".

12' Мудрик плохо обработал неудобный мяч и выпустил его за лицевую.

11' Додо вырезал слишком кручёную подачу, но гости всё равно вернули себе мяч после потери.

10' Легко гости отбирают мяч возле чужой штрафной - разница в классе чувствуется.

9' Маркосу Антонио оказали медицинскую помощь.

8' Дисквалифицированный Де Дзерби наблюдает за игрой с трибуны.

7' Это был тревожный звоночек для хозяев.

6' Момент! Тете получил заброс из глубины и из района правого угла вратарской пробил опасно - Гальчук перевёл на угловой.

5' Похоже, "Шахтёр" будет играть первым номером.

4' Первая попытка удара от гостей - рикошет, и мяч спокойно пришёл в руки вратаря.

3' Ещё и Запорожец уронил Маркоса.

2' "Шахтёр" уже вылетел из еврокубков, так что экономить силы ему не нужно

2' Гопей в центре поля ударил по ноге Антонио Маркоса.

1' "Шахтёр" в чёрной форме, "Ингулец" - в жёлтой.