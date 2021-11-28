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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
14' Желтая карточка
Гопей Стефен Майкл
0:1
32' Гол
Тете
40'
21
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
34
Асмелаш
Хеннос
80
Лупашко
Владислав
23
Шишка
Михаил
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
7
Шарай
Владислав
99
Гопей
Стефен
Майкл
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
22
Матвиенко
Николай
44
Корниенко
Виктор
8
Антонио
Маркос
14
Тете
25
Судаков
Георгий
7
Майкон
Барберан
20
Мудрик
Михаил
38
Педриньо
II
Ингулец
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ингулец
Шахтёр Донецк

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.13
Шарай Владислав 2 0.13
Гопей Стефен Майкл 2 0.13
Коваленко Илья 1 0.07
Ковалёв Максим 1 0.07
Козак Александр 1 0.07
Плохотнюк Михаил 1 0.07
Бартулович Младен 1 (1) 0.07
Асмелаш Хеннос 0 0
Опанасенко Евгений 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 7 0.44
Траоре Лассина 6 (1) 0.38
Фернандо Педро 5 0.31
Судаков Георгий 4 0.25
Манор Соломон 3 0.19
Патрик Алан 2 0.13
Мудрик Михаил 2 0.13
Педриньо II 2 0.13
Сикан Даниил 2 0.13
Марлос Ромеро 1 (1) 0.06
Степаненко Тарас 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Корниенко Виктор 1 0.06
Дентиньо 1 0.06
Конопля Ефим 0 0
Додо Домилсон 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 4 0
Шишка Михаил 2 1
Опанасенко Евгений 3 0
Шарай Владислав 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Салем Мохамед 2 0
Коробенко Андрей 2 0
Ситало Артём 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Гопей Стефен Майкл 2 0
Павлов Виталий 1 0
Козак Александр 1 0
Головкин Иван 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Марлос Ромеро 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Антонио Маркос 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
2
33%
6
35%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
5
23%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
33%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
8
36%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Забито

12
39
2 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
0
0%
6
15%
1-15
2
17%
5
13%
16-30
0
0%
5
13%
31-45
3
25%
3
8%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
5
42%
14
36%
76-90

Пропущено

24
9
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
4
17%
1
11%
1-15
2
8%
4
44%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
8
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 16 13 2 1 41 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
8. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 39'
    Долго держат мяч возле чужой штрафной "шахтёры".
  • 38'
    Предыдущий момент показал "горнякам", что расслабляться и терять концентрацию нельзя.
  • Опасный момент
    37'
    Коваленко пробил головой после подачи с правого фланга - получилось по центру в руки Трубина. А что было бы, если бы Коваленко ударил в угол?
  • 36'
    Удар Корниенко из-за пределов штрафной - в руки Гальчука.
  • 35'
    Тете выполнил какую-то непонятную подачу, мяч ушёл за лицевую.
  • 34'
    Тете с Додо пасуются в атаке на правом фланге, не делая доставок в штрафную.
  • 33'
    Интересно, станет ли "Ингулец" теперь играть активнее.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тете!
    Тете открылся за спину Ковалёву на правом полуфланге под проникающий пас Додо и тихо послал мяч мимо вратаря в дальний угол.
  • 31'
    От ворот мяч выбьет Гальчук. Есть у хозяев немного времени для передышки.
  • 30'
    Знатное сейчас давление на штрафную "Ингульца", команда из Кропивницкого вынуждена играть на отбой.
  • 29'
    Удар Майкона с правого полуфланга заблокирован игроком хозяев.
  • Угловой
    28'
    Майкон подал угловой с правого края, и мяч пролетел через многих футболистов. На подборе были "шахтёры", и в итоге Мудрик примерно с линии штрафной пальнул мимо дальней девятки.
  • 27'
    Трубин ловит мяч после подачи флангового штрафного.
  • Фол, нарушение
    27'
    Разозлённый нереализацией своего момента Мудрик нарушил правила в борьбе за мяч.
  • Опасный момент
    26'
    Мудрик подстроился под заброс из глубины, но пробил с рикошетом от газона несильно - Гальчук легко забрал снаряд.
  • Офсайд
    25'
    "Вне игры" у игрока "Шахтёра".
  • 24'
    Обложили чужую штрафную "шахтёры" и ищут возможности для её прорыва.
  • Опасный момент
    23'
    Мудрик навесил слева, и Педриньо головой пробил в ближний угол - получилось в руки Гальчука. 
  • 22'
    Корниенко выбил мяч головой из штрафной после навеса хозяев с корнера.
  • Угловой
    21'
    Угловой заработал "Ингулец" - кое-что уже.
  • 20'
    Возле ворот хозяев нет вороха моментов, хотя они почти всё время обороняются.
  • 19'
    Мудрик меняет бутсы. Значит, те, в которых он вышел изначально, ему не понравились.
  • 18'
    Коваленко пытался что-то сделать на левом фланге, но быстро заглохла ответная атака "Ингульца".
  • Офсайд
    17'
    Судаков забрался в офсайд.
  • 16'
    Пару дальних ударов сделали гости, но первый из них был заблокирован, а второй оказался слабым и неточным.
  • 15'
    "Шахтёру" лучше побыстрее открыть счёт, чтобы не возникло нервной ситуации.
  • Желтая карточка
    14'
    Эмоциональный Гопей доигрался до жёлтой карточки. Отмахнулся от от Додо и был наказан за это.
  • 13'
    Большое территориальное превосходство у "горняков".
  • 12'
    Мудрик плохо обработал неудобный мяч и выпустил его за лицевую.
  • 11'
    Додо вырезал слишком кручёную подачу, но гости всё равно вернули себе мяч после потери.
  • 10'
    Легко гости отбирают мяч возле чужой штрафной - разница в классе чувствуется.
  • Травма, повреждение
    9'
    Маркосу Антонио оказали медицинскую помощь.
  • 8'
    Дисквалифицированный Де Дзерби наблюдает за игрой с трибуны.
  • 7'
    Это был тревожный звоночек для хозяев.
  • Опасный момент
    6'
    Момент! Тете получил заброс из глубины и из района правого угла вратарской пробил опасно - Гальчук перевёл на угловой.
  • 5'
    Похоже, "Шахтёр" будет играть первым номером.
  • 4'
    Первая попытка удара от гостей - рикошет, и мяч спокойно пришёл в руки вратаря.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ещё и Запорожец уронил Маркоса.
  • 2'
    "Шахтёр" уже вылетел из еврокубков, так что экономить силы ему не нужно
  • Фол, нарушение
    2'
    Гопей в центре поля ударил по ноге Антонио Маркоса.
  • 1'
    "Шахтёр" в чёрной форме, "Ингулец" - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Всем добрый день! В матче 16-го тура чемпионата Украины "Ингулец" сыграет дома с донецким "Шахтёром". Текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Прогнозы 131
    Ингулец 0% (0)
    X 3.8% (5)
    Шахтёр Донецк 96.2% (126)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ингулец
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    37.00
    6.90
    1.19
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Тете бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Гопей Стефен Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ингулец 0:1 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 0:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Ингулец
0% (0)
Ничья
3.8% (5)
Шахтёр Донецк
96.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
51.18% (65)
Меньше
48.82% (62)
Обе команды забьют
Да
25.98% (33)
Нет
74.02% (94)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
40.5% (53)
0:3 Шахтёр Донецк
22.1% (29)
1:3 Шахтёр Донецк
13% (17)
1:2 Шахтёр Донецк
8.4% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
4.6% (6)
0:4 Шахтёр Донецк
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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