Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
14' Желтая карточкаГопей Стефен Майкл
0:1
32' ГолТете
23
Шишка
Михаил
5
Марлон
14
Тете
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
32'
0:1
История личных встреч
Ингулец
Шахтёр Донецк
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.13
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.13
|Коваленко Илья
|1
|0.07
|Ковалёв Максим
|1
|0.07
|Козак Александр
|1
|0.07
|Плохотнюк Михаил
|1
|0.07
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.07
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|7
|0.44
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.38
|Фернандо Педро
|5
|0.31
|Судаков Георгий
|4
|0.25
|Манор Соломон
|3
|0.19
|Патрик Алан
|2
|0.13
|Мудрик Михаил
|2
|0.13
|Педриньо II
|2
|0.13
|Сикан Даниил
|2
|0.13
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.06
|Степаненко Тарас
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Дентиньо
|1
|0.06
|Конопля Ефим
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Майкон Барберан
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Шарай Владислав
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Коробенко Андрей
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Марлос Ромеро
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
17
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
2
33%
6
35%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
5
23%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
33%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
8
36%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90
Забито
12
39
2 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
0
0%
6
15%
1-15
2
17%
5
13%
16-30
0
0%
5
13%
31-45
3
25%
3
8%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
5
42%
14
36%
76-90
Пропущено
24
9
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
4
17%
1
11%
1-15
2
8%
4
44%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
8
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|41 - 8
|41
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Ворскла
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 24
|19
|10.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 22
|15
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ингулец 0:1 Шахтёр Донецк
Исход игры
Ингулец
0% (0)
Ничья
3.8% (5)
Шахтёр Донецк
96.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
51.18% (65)
Меньше
48.82% (62)
Обе команды забьют
Да
25.98% (33)
Нет
74.02% (94)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
40.5% (53)
0:3 Шахтёр Донецк
22.1% (29)
1:3 Шахтёр Донецк
13% (17)
1:2 Шахтёр Донецк
8.4% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
4.6% (6)
0:4 Шахтёр Донецк
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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