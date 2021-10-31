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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ингулец
Шахтёр Донецк

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.14
Шарай Владислав 2 0.14
Гопей Стефен Майкл 2 0.14
Коваленко Илья 1 0.07
Ковалёв Максим 1 0.07
Козак Александр 1 0.07
Плохотнюк Михаил 1 0.07
Бартулович Младен 1 (1) 0.07
Асмелаш Хеннос 0 0
Опанасенко Евгений 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 7 0.47
Траоре Лассина 6 (1) 0.4
Фернандо Педро 5 0.33
Судаков Георгий 4 0.27
Манор Соломон 3 0.2
Патрик Алан 2 0.13
Мудрик Михаил 2 0.13
Педриньо II 2 0.13
Сикан Даниил 2 0.13
Марлос Ромеро 1 (1) 0.07
Степаненко Тарас 1 0.07
Антонио Маркос 1 0.07
Матвиенко Николай 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Дентиньо 1 0.07
Конопля Ефим 0 0
Додо Домилсон 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 4 0
Шишка Михаил 2 1
Опанасенко Евгений 3 0
Шарай Владислав 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Салем Мохамед 2 0
Коробенко Андрей 2 0
Ситало Артём 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Павлов Виталий 1 0
Козак Александр 1 0
Головкин Иван 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Гопей Стефен Майкл 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Марлос Ромеро 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Антонио Маркос 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
2
33%
6
35%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
5
23%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
33%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
8
36%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Забито

12
39
2 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
0
0%
6
15%
1-15
2
17%
5
13%
16-30
0
0%
5
13%
31-45
3
25%
3
8%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
5
42%
14
36%
76-90

Пропущено

24
9
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
4
17%
1
11%
1-15
2
8%
4
44%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
8
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 12 2 1 40 - 8 38
3. Днепр-1 Заявка 15 10 1 4 24 - 15 31
4. Ворскла Заявка 15 9 4 2 28 - 12 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
7. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
8. Десна Заявка 15 6 3 6 17 - 22 21
9. Металлист-1925 Заявка 15 6 1 8 16 - 24 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
11. Рух Львов Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Минай Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
16. Мариуполь Заявка 15 2 1 12 18 - 37 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
4. Днепр-1 Заявка 7 6 0 1 14 - 6 18
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Минай Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
8. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
10. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ингулец - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ингулец 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Шахтёр Донецк 97.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ингулец
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    18.50
    7.70
    1.17
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ингулец - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Ингулец - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Ингулец
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Шахтёр Донецк
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Шахтёр Донецк
    38.6% (17)
    0:3 Шахтёр Донецк
    22.7% (10)
    1:2 Шахтёр Донецк
    13.6% (6)
    1:3 Шахтёр Донецк
    9.1% (4)
    0:4 Шахтёр Донецк
    4.5% (2)
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