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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Ионикос
0'
17' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
1:0
43' Гол
Luis Gallegos
1:1
48' Гол
Аосман Аяс
54' Желтая карточка
Georgios Mygas
56' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
58'
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
21
Тораль
Хон
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
92
Reinaldo
Lenis
9
Georgios
Manalis
ОФИ
4-3-3
Ионикос
5-3-2

Ход матча

17'
 
Санчес Сальвадор
43'
Luis Gallegos
1:0
48'
1:1
Аосман Аяс
54'
 
Georgios Mygas
56'
Ван Дёйнен Майк
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

ОФИ
Ионикос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ГЭ
1:1
ГЭ
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.36
Тораль Хон 2 0.18
Дурмишай Фиорин 2 0.18
Luis Gallegos 1 0.09
Наби Адил 1 0.09
Вурос Праксителис 1 0.09
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 4 0.36
Тюрам Рожерио 2 0.18
Санчес Сальвадор 1 0.09
Вафеас Никос 1 0.09
Reinaldo Lenis 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Камау Брюс 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Яннулис Костас 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 3 1
Georgios Mygas 4 0
Далсью 2 1
Санчес Сальвадор 2 1
Кабрал Джерсон 3 0
Чигринский Дмитрий 2 0
Аосман Аяс 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Валерианос Йоргос 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
33%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1
ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2
Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 11 8 3 0 18 - 7 27
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ОФИ 1:1 11 3 7 1 12 - 9 16
6. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
7. Волос 0:0 11 4 3 4 18 - 20 15
8. Панатинаикос 10 4 2 4 18 - 10 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ионикос 1:1 11 2 5 4 8 - 13 11
11. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 0:0 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 1:1 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
10. Ионикос 1:1 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
5. ОФИ 1:1 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 0:0 5 1 3 1 9 - 11 6
10. Ионикос 1:1 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
12. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Луис Фелипе Гальегос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Санчес Сальвадор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
1.82
4.90
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 1:1 Ионикос онлайн


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