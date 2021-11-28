Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
17' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
1:0
43' ГолLuis Gallegos
1:1
48' ГолАосман Аяс
54' Желтая карточкаGeorgios Mygas
56' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
21
Тораль
Хон
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Ход матча
17'
43'
1:0
48'
1:1
54'
56'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
ОФИ
Ионикос
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.36
|Тораль Хон
|2
|0.18
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.18
|Luis Gallegos
|1
|0.09
|Наби Адил
|1
|0.09
|Вурос Праксителис
|1
|0.09
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|4
|0.36
|Тюрам Рожерио
|2
|0.18
|Санчес Сальвадор
|1
|0.09
|Вафеас Никос
|1
|0.09
|Reinaldo Lenis
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Камау Брюс
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|3
|1
|Georgios Mygas
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
33%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1
ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2
Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|11
|8
|3
|0
|18 - 7
|27
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|1:1
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Волос
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|8.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ионикос
|1:1
|11
|2
|5
|4
|8 - 13
|11
|11.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|0:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|1:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|Ионикос
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|ОФИ
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 11
|6
|10.
|Ионикос
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1