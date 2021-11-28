Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Караискакис
0:0
10' Не забитый пенальтиВан Веерт Том
11' Желтая карточкаБартоло Хулиан
30' Желтая карточкаКлейман Борис
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
10'
0:0
11'
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Олимпиакос
Волос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Агибу
|4
|0.36
|Соарес Франсиско
|4
|0.36
|Эль-Араби Юссеф
|4 (1)
|0.36
|Масурас Гиоргос
|3
|0.27
|Бухалакис Андреас
|1
|0.09
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.09
|Врусаи Мариус
|1
|0.09
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Лопеш Рони
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.45
|Бартоло Хулиан
|4
|0.36
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.18
|Kevin Rosero
|2
|0.18
|Феррари Франко
|1
|0.09
|Фернандес Пауло
|1
|0.09
|Гюлен Левент
|1
|0.09
|Nicolas Oroz
|1
|0.09
|Терезиу Александрос
|1
|0.09
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Клейман Борис
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Franco Romero1
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
18
19
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
5
28%
3
16%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
2
11%
6
32%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1
Волос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3
Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|11
|8
|3
|0
|18 - 7
|27
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|1:1
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Волос
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|8.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ионикос
|1:1
|11
|2
|5
|4
|8 - 13
|11
|11.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|0:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|1:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|Ионикос
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|ОФИ
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 11
|6
|10.
|Ионикос
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1