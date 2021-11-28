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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Волос
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Ван Веерт Том
11' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
30' Желтая карточка
Клейман Борис
60'
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
77
Родригес
Гарри
29
Соарес
Франсиско
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
5
Ринер
Жан-Пьер
26
Феррари
Франко
17
Регаттен
Адриен
19
Алекс
Соареш
73
Бартоло
Хулиан
20
Nicolas
Oroz
9
Ван
Веерт
Том
70
Kevin
Rosero
Олимпиакос
4-2-3-1
Волос
4-3-1-2

Ход матча

10'
0:0
Ван Веерт Том
11'
 
Бартоло Хулиан
30'
 
Клейман Борис
46'
Камара Мохамед
Камара Агибу
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Олимпиакос
Волос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Агибу 4 0.36
Соарес Франсиско 4 0.36
Эль-Араби Юссеф 4 (1) 0.36
Масурас Гиоргос 3 0.27
Бухалакис Андреас 1 0.09
Сиссе Пап Абу 1 0.09
Врусаи Мариус 1 0.09
Вальбуэна Матьё 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Лопеш Рони 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.45
Бартоло Хулиан 4 0.36
Ринер Жан-Пьер 2 0.18
Kevin Rosero 2 0.18
Феррари Франко 1 0.09
Фернандес Пауло 1 0.09
Гюлен Левент 1 0.09
Nicolas Oroz 1 0.09
Терезиу Александрос 1 0.09
Баррьентос Жан 0 0
Регаттен Адриен 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Грильо Фаусто 3 1
Клейман Борис 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Franco Romero1 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Цоканис Тасос 2 0
Алекс Соареш 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Терезиу Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

18
19
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
5
28%
3
16%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
2
11%
6
32%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1
Волос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3
Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 11 8 3 0 18 - 7 27
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ОФИ 1:1 11 3 7 1 12 - 9 16
6. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
7. Волос 0:0 11 4 3 4 18 - 20 15
8. Панатинаикос 10 4 2 4 18 - 10 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ионикос 1:1 11 2 5 4 8 - 13 11
11. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 0:0 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 1:1 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
10. Ионикос 1:1 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
5. ОФИ 1:1 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 0:0 5 1 3 1 9 - 11 6
10. Ионикос 1:1 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
12. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Aguibou Camara уходит с поля. Камара Мохамед III выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Клейман Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Бартоло Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ван Веерт Том пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Волос
1.33
7.10
17.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 0:0 Волос онлайн


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