Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Караискакис
0:0
10' Не забитый пенальтиВан Веерт Том
11' Желтая карточкаБартоло Хулиан
30' Желтая карточкаКлейман Борис
73' Желтая карточкаГюлен Левент
81' Желтая карточкаВойтковски Камиль
84' Желтая карточкаРегаттен Адриен
1:0
85' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
1:1
88' ГолВан Веерт Том
2:1
90' ГолВальбуэна Матьё
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
10'
0:0
11'
30'
73'
84'
85'
1:0
88'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Олимпиакос
Волос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (2)
|0.45
|Камара Агибу
|4
|0.36
|Соарес Франсиско
|4
|0.36
|Масурас Гиоргос
|3
|0.27
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.09
|Бухалакис Андреас
|1
|0.09
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.09
|Врусаи Мариус
|1
|0.09
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Лопеш Рони
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|6 (2)
|0.55
|Бартоло Хулиан
|4
|0.36
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.18
|Kevin Rosero
|2
|0.18
|Феррари Франко
|1
|0.09
|Фернандес Пауло
|1
|0.09
|Гюлен Левент
|1
|0.09
|Nicolas Oroz
|1
|0.09
|Терезиу Александрос
|1
|0.09
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Клейман Борис
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Franco Romero1
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Войтковски Камиль
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
100%
2
17%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
5
25%
3
15%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
4
20%
7
35%
76-90
Пропущено
8
21
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
4
50%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1
Волос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3
Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|ПАОК
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|ОФИ
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|5.
|Арис Салоники
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Панатинаикос
|10
|4
|2
|4
|18 - 10
|14
|8.
|Волос
|11
|4
|2
|5
|19 - 22
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|ОФИ
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1