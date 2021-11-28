Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: ИНЕА
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Малек ФилипЗащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Лех
Варта Познань
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.5
|Амарал Жоау
|7
|0.44
|Каминьски Якуб
|5
|0.31
|Саламон Бартош
|2
|0.13
|Ребошу Педру
|1
|0.06
|Дуглас Барри
|1
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.06
|Тиба Педру
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.06
|Скурась Михал
|1
|0.06
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Joel V
|0
|0
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.13
|Гжесик Ян
|2
|0.13
|Зреляк Адам
|2
|0.13
|Кузимски Матеуш
|1
|0.06
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Тралка Лукаш
|3
|1
|Иванов Роберт
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Кьельб Якуб
|1
|1
|Родригез Марио
|1
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
8
42%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
21%
3
43%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
29
10
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
11
38%
2
20%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
17%
5
50%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
1
13%
5
26%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2
Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|16
|9
|6
|1
|29 - 8
|33
|2.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|2
|7
|26 - 24
|23
|8.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|10.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|11.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|0:0
|16
|2
|6
|8
|10 - 19
|12
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|2.
|Лех
|0:0
|9
|6
|3
|0
|19 - 2
|21
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|0:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2