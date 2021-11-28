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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Варта Познань
0' 16'
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
50
Ба-Луа
Адриэль
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
7
Каминьски
Якуб
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
6
Тралка
Лукаш
3
Кьельб
Якуб
2
Гжесик
Ян
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Лех
4-4-1-1
Варта Познань
4-3-2-1

История личных встреч

Лех
Варта Познань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.5
Амарал Жоау 7 0.44
Каминьски Якуб 5 0.31
Саламон Бартош 2 0.13
Ребошу Педру 1 0.06
Дуглас Барри 1 0.06
Квеквескири Ника 1 0.06
Муравски Радослав 1 0.06
Тиба Педру 1 0.06
Ба-Луа Адриэль 1 0.06
Скурась Михал 1 0.06
Рамирес Даниэль 0 0
Joel V 0 0
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.13
Гжесик Ян 2 0.13
Зреляк Адам 2 0.13
Кузимски Матеуш 1 0.06
Иванов Роберт 1 0.06
Чижички Матеуш 1 0.06
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 4 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Милич Антонио 2 0
Ребошу Педру 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Скурась Михал 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 5 0
Тралка Лукаш 3 1
Иванов Роберт 4 0
Зреляк Адам 3 0
Папо Джейсон 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Кьельб Якуб 1 1
Родригез Марио 1 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
8
42%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
21%
3
43%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

29
10
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
11
38%
2
20%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
17%
5
50%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
1
13%
5
26%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2
Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 16 9 6 1 29 - 8 33
2. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Шлёнск 16 6 6 4 28 - 23 24
7. Висла Плоцк 16 7 2 7 26 - 24 23
8. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
9. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
10. Сталь Мелец 16 5 6 5 22 - 24 21
11. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 0:0 16 2 6 8 10 - 19 12
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
2. Лех 0:0 9 6 3 0 19 - 2 21
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 0:0 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 0:0 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Варта Познань 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Варта Познань
1.35
5.95
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Варта Познань онлайн


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