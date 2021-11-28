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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Металлист-1925
0'
33' Желтая карточка
Марлисон
45'+1
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
30
Де
Паула
Таллес
23
Бойчук
Богдан
45
Борячук
Андрей
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
6
Кверквелия
Соломон
23
Шершень
Михаил
21
Ченбай
Сергей
28
Габелок
Артём
77
Савин
Антон
88
Крыськив
Дмитрий
27
Кравченко
Дмитрий
11
Ременюк
Андрей
33
Марлисон
Рух Львов
Металлист-1925

Ход матча

33'
 
Марлисон

История личных встреч

Рух Львов
Металлист-1925

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.2
Климчук Юрий 3 0.2
Федорчук Валерий 2 0.13
Де Паула Таллес 1 0.07
Альваренга Фабрисио 1 0.07
Кузык Орест 1 0.07
Мартынюк Ярослав 1 0.07
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Белый Максим 0 0
Ореховский Павел 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 4 0.25
Батюшин Юрий 3 0.19
Крыськив Дмитрий 2 0.13
Ременюк Андрей 1 0.06
Голодюк Олег 1 0.06
Западня Артур 1 0.06
Кравченко Дмитрий 1 0.06
Illia Zubkov 1 0.06
Габелок Артём 1 (1) 0.06
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Мартынюк Ярослав 4 0
Сич Алексей 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мысык Марьян 3 0
Дидик Роман 3 0
Кузык Орест 1 1
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Рунич Василий 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Шершень Михаил 3 1
Западня Артур 4 0
Ременюк Андрей 4 0
Голодюк Олег 3 0
Ченбай Сергей 3 0
Габелок Артём 2 0
Марлисон 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
5
24%
6
25%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2
Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3
Металлист-1925
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 13 2 1 41 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
5. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
8. Верес Заявка 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Металлист-1925 0:0 Заявка 16 6 2 8 16 - 24 20
10. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
11. Колос Ковалёвка Заявка 15 4 3 8 10 - 22 15
12. Рух Львов 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Металлист-1925 0:0 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Рух Львов 0:0 Заявка 7 2 4 1 6 - 6 10
10. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
11. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Металлист-1925 0:0 Заявка 9 2 2 5 4 - 11 8
11. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Марлисон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 130
Рух Львов 38.5% (50)
X 46.9% (61)
Металлист-1925 14.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Металлист-1925
2.57
3.12
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Металлист-1925

Исход игры
Рух Львов
38.5% (50)
Ничья
46.9% (61)
Металлист-1925
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
21.71% (28)
Меньше
78.29% (101)
Обе команды забьют
Да
63.57% (82)
Нет
36.43% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Рух Львов
21.5% (28)
2:1 Рух Львов
12.3% (16)
1:2 Металлист-1925
6.2% (8)
0:1 Металлист-1925
6.2% (8)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Рух Львов
3.1% (4)
1:3 Металлист-1925
1.5% (2)
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