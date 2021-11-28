Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Арена Львов
33' Желтая карточкаМарлисон
1:0
45' ГолБорячук Андрей
50' Желтая карточкаФедорчук Валерий
2:0
70' ГолКлимчук Юрий
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
63
Marko
Sapuha
77
Савин
Антон
33
Марлисон
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Ход матча
33'
45'
1:0
50'
69'
70'
2:0
История личных встреч
Рух Львов
Металлист-1925
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4
|0.27
|Климчук Юрий
|4
|0.27
|Федорчук Валерий
|2
|0.13
|Де Паула Таллес
|1
|0.07
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.07
|Кузык Орест
|1
|0.07
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.07
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|4
|0.25
|Батюшин Юрий
|3
|0.19
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.13
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Голодюк Олег
|1
|0.06
|Западня Артур
|1
|0.06
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.06
|Illia Zubkov
|1
|0.06
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.06
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|5
|0
|Белый Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Шершень Михаил
|3
|1
|Западня Артур
|4
|0
|Ременюк Андрей
|4
|0
|Голодюк Олег
|3
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Марлисон
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
4
29%
4
25%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
21
26
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
6
23%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
5
24%
7
27%
61-75
4
19%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2
Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3
Металлист-1925
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|41 - 8
|41
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Ворскла
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 26
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|11.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 22
|15
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|11.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Рух Львов 2:0 Металлист-1925
Исход игры
Рух Львов
38.5% (50)
Ничья
46.9% (61)
Металлист-1925
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
21.71% (28)
Меньше
78.29% (101)
Обе команды забьют
Да
63.57% (82)
Нет
36.43% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Рух Львов
21.5% (28)
2:1 Рух Львов
12.3% (16)
0:1 Металлист-1925
6.2% (8)
1:2 Металлист-1925
6.2% (8)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Рух Львов
3.1% (4)
1:3 Металлист-1925
1.5% (2)
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