  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2021-2022

Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Спартак Трнава
0:3
Второй тайм: 62'

Стадион:
Ружомберок
0'
30' Желтая карточка
Zyen Jones
0:1
31' Пенальти
Кочан Матей
33' Желтая карточка
Мадленяк Матей
39' Желтая карточка
Бобчек Томаш
41' Желтая карточка
Ристовски Милан
41' Желтая карточка
Регали Мартин
44' Желтая карточка
Кочан Матей
0:2
50' Гол
Регали Мартин
0:3
52' Гол
Регали Мартин
59' Желтая карточка
Мойжиш Александр
62'
71
Такач
Доминик
19
Чурма
Матей
3
Тумма
Гергей
37
Шкртел
Мартин
29
Микович
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
70
Zyen
Jones
8
Грич
Якуб
28
Буката
Мартин
14
Боатенг
Келвин
7
Ристовски
Милан
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
5
Мрва
Марио
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
10
Шефчик
Самуэль
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
Спартак Трнава
4-1-4-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Ружомберок

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 12 побед

44 матча

40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.5%
50%
20.5%
13 побед 22 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
3:1
СГА
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 7 0.47
Кабрал Саймон 5 0.33
Боатенг Келвин 4 0.27
Твардзик Филип 3 (3) 0.2
Саввидис Кириакос 2 0.13
Прохазка Роман 1 0.07
Трайковски Кирил 1 0.07
Буката Мартин 1 0.07
Бамиделе Юсуф 0 0
Грич Якуб 0 0
Чурма Матей 0 0
Власко Ян 0 0
Иван Алекс 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 5 0.31
Кочан Матей 5 (4) 0.31
Масло Ян 4 0.25
Бренкус Адам 3 (1) 0.19
Бодя Мартин 2 0.13
Такач Далибор 1 0.06
Костадинов Тихомир 1 0.06
Мадленяк Матей 1 0.06
Шефчик Самуэль 1 0.06
Допатер Михал 1 0.06
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Oliver Luteran 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамиделе Юсуф 5 0
Буката Мартин 3 0
Ристовски Милан 3 0
Шкртел Мартин 2 0
Твардзик Филип 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Трайковски Кирил 1 0
Власко Ян 1 0
Микович Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Энтони Изучукву 1 0
Колесар Петер 1 0
Тумма Гергей 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боатенг Келвин 1 0
Zyen Jones 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 5 0
Кочан Матей 4 0
Мадленяк Матей 4 0
Oliver Luteran 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Жигмунд Марек 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
36%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
20%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
24%
5
22%
31-45
2
8%
6
26%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
5
20%
2
9%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 35 - 11 35
2. Спартак Трнава 0:3 15 10 3 2 24 - 8 33
3. Ружомберок 3:0 16 8 6 2 27 - 12 30
4. ДАК 16 8 3 5 22 - 19 27
5. Жилина 15 6 4 5 26 - 21 22
6. Тренчин 16 5 5 6 24 - 23 20
7. Земплин 16 6 2 8 18 - 22 20
8. Середь 15 5 4 6 18 - 20 19
9. Злате Моравце 16 3 5 8 17 - 30 14
10. Сеница 15 3 5 7 16 - 25 14
11. Татран Липтовски-Микулаш 16 4 2 10 19 - 35 14
12. Погронье 16 2 3 11 14 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 0:3 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Ружомберок 3:0 8 4 3 1 12 - 4 15
4. ДАК 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Жилина 8 4 1 3 16 - 11 13
6. Середь 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Земплин 8 4 0 4 12 - 11 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 8 4 0 4 12 - 12 12
9. Тренчин 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Злате Моравце 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Сеница 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Погронье 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:3 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Ружомберок 3:0 8 4 3 1 15 - 8 15
4. ДАК 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
6. Жилина 7 2 3 2 10 - 10 9
7. Земплин 8 2 2 4 6 - 11 8
8. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
9. Злате Моравце 8 2 0 6 9 - 21 6
10. Сеница 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Погронье 8 1 0 7 6 - 20 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 2 6 7 - 23 2
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Ружомберок
6.50
3.80
5.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак Трнава 0:3 Ружомберок онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 