Словакия: Суперлига 2021-2022
0:3
Второй тайм: 62'
Стадион: Антон Малатинский
30' Желтая карточкаZyen Jones
0:1
31' ПенальтиКочан Матей
33' Желтая карточкаМадленяк Матей
39' Желтая карточкаБобчек Томаш
41' Желтая карточкаРистовски Милан
41' Желтая карточкаРегали Мартин
44' Желтая карточкаКочан Матей
0:2
50' ГолРегали Мартин
0:3
52' ГолРегали Мартин
59' Желтая карточкаМойжиш Александр
19
Чурма
Матей
70
Zyen
Jones
19
Фабиш
Лукаш
11
Кочан
Матей
14
Бобчек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Zyen JonesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Худы ДенисВратарь
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
99 Jakub Luka
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Struhar
Ход матча
30'
31'
0:1
33'
39'
41'
41'
44'
50'
0:2
52'
0:3
59'
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 12 побед
44 матча
40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.5%
50%
20.5%
13 побед 22 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|7
|0.47
|Кабрал Саймон
|5
|0.33
|Боатенг Келвин
|4
|0.27
|Твардзик Филип
|3 (3)
|0.2
|Саввидис Кириакос
|2
|0.13
|Прохазка Роман
|1
|0.07
|Трайковски Кирил
|1
|0.07
|Буката Мартин
|1
|0.07
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
|Грич Якуб
|0
|0
|Чурма Матей
|0
|0
|Власко Ян
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|5
|0.31
|Кочан Матей
|5 (4)
|0.31
|Масло Ян
|4
|0.25
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.19
|Бодя Мартин
|2
|0.13
|Такач Далибор
|1
|0.06
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|Мадленяк Матей
|1
|0.06
|Шефчик Самуэль
|1
|0.06
|Допатер Михал
|1
|0.06
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Oliver Luteran
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамиделе Юсуф
|5
|0
|Буката Мартин
|3
|0
|Ристовски Милан
|3
|0
|Шкртел Мартин
|2
|0
|Твардзик Филип
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Трайковски Кирил
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Энтони Изучукву
|1
|0
|Колесар Петер
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боатенг Келвин
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|5
|0
|Кочан Матей
|4
|0
|Мадленяк Матей
|4
|0
|Oliver Luteran
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
36%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
20%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
24%
5
22%
31-45
2
8%
6
26%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
5
20%
2
9%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|35 - 11
|35
|2.
|Спартак Трнава
|0:3
|15
|10
|3
|2
|24 - 8
|33
|3.
|Ружомберок
|3:0
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|4.
|ДАК
|16
|8
|3
|5
|22 - 19
|27
|5.
|Жилина
|15
|6
|4
|5
|26 - 21
|22
|6.
|Тренчин
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|7.
|Земплин
|16
|6
|2
|8
|18 - 22
|20
|8.
|Середь
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|9.
|Злате Моравце
|16
|3
|5
|8
|17 - 30
|14
|10.
|Сеница
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|16
|4
|2
|10
|19 - 35
|14
|12.
|Погронье
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|0:3
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Ружомберок
|3:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|6.
|Середь
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Земплин
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Тренчин
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Злате Моравце
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Погронье
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:3
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Ружомберок
|3:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|7.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Злате Моравце
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|10.
|Сеница
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Погронье
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|2
|6
|7 - 23
|2