Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Апостолос Николаидис
33' Желтая карточкаДуарте Фредерику
48' Желтая карточкаЦигарас Ангелос
1:0
51' ПенальтиМакеда Федерико
52' Желтая карточкаХухумис Диамантис
3
Хуанкар
98
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
33'
48'
51'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Панатинаикос
Панетоликос
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
21 матч
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|8
|0.73
|Маурисио Жозе
|3
|0.27
|Македа Федерико
|2 (2)
|0.18
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.09
|Александропулос Сотириос
|1
|0.09
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.09
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.09
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.09
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.09
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.36
|Дуарте Фредерику
|1
|0.09
|Карелис Никос
|1
|0.09
|Жестед Рюди
|1
|0.09
|Вароне Иван
|1
|0.09
|Флорес Дейби
|1
|0.09
|Диас Хорхе
|1
|0.09
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Льюй Брайан
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
1
7%
2
40%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
6
55%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
3
17%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
10
19
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
40%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
7
37%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|ПАОК
|0:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|5.
|ОФИ
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|6.
|Панатинаикос
|1:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 10
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|11
|4
|2
|5
|19 - 22
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Панетоликос
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Панатинаикос
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|ОФИ
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|ПАОК
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|Арис Салоники
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1