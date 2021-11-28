  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Панетоликос
0'
33' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
48' Желтая карточка
Цигарас Ангелос
1:0
51' Пенальти
Македа Федерико
52' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
66'
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
88
Маурисио
Жозе
22
Канталапьерда
Аитор
19
Вильяфаньес
Лукас
98
Mateus
Vital
9
Македа
Федерико
22
Мелиссас
Никос
2
Konstantinos
Apostolakis
4
Fabien
Antunes
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
10
Барбоза
Элдер
14
Дуарте
Фредерику
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
Панатинаикос
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Дуарте Фредерику
48'
 
Цигарас Ангелос
51'
Македа Федерико
1:0
52'
 
Хухумис Диамантис
58'
 
Вергос Николаос
Карелис Никос
61'
 
Мендоса Хавьер
Морсай Йонатан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 64 Владение мячом, % 36

История личных встреч

Панатинаикос
Панетоликос

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
4:0
С
0:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
КГ
3:1
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 0.73
Маурисио Жозе 3 0.27
Македа Федерико 2 (2) 0.18
Иоаннидис Фотис 1 0.09
Александропулос Сотириос 1 0.09
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.09
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.09
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.09
Mateus Vital 1 (1) 0.09
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.36
Дуарте Фредерику 1 0.09
Карелис Никос 1 0.09
Жестед Рюди 1 0.09
Вароне Иван 1 0.09
Флорес Дейби 1 0.09
Диас Хорхе 1 0.09
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 4 0
Хухумис Диамантис 2 0
Льюй Брайан 2 0
Флорес Дейби 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Малис Александрос 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
6
55%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
3
17%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
40%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
7
37%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 20 - 8 29
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 1:0 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 0:1 11 6 1 4 20 - 14 19
5. ОФИ 11 4 6 1 13 - 9 18
6. Панатинаикос 1:0 11 5 2 4 19 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 11 4 2 5 19 - 22 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
11. Ионикос 11 2 4 5 8 - 14 10
12. Панетоликос 0:1 11 2 2 7 10 - 21 8
13. Аполлон Смирнис 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 1:0 6 4 1 1 15 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
6. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
7. Арис Салоники 1:0 5 2 2 1 6 - 6 8
8. ПАОК 0:1 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
10. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. Арис Салоники 1:0 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 0:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
10. Панатинаикос 1:0 5 1 1 3 4 - 5 4
11. Панетоликос 0:1 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Дуарте Фредерику получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Панетоликос
1.68
4.45
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 1:0 Панетоликос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 