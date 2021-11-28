Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Stadion Kolos
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yaroslav Vyshnyak
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Верес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.13
|Сичинава Ника
|1
|0.06
|Черноморец Александр
|1
|0.06
|Ильин Олег
|1
|0.06
|Ренан Соарес
|1
|0.06
|Чурко Вячеслав
|1
|0.06
|Новак Евгений
|1
|0.06
|Костишин Денис
|1
|0.06
|Нуриев Анатолий
|1
|0.06
|Богданов Андрей
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|3
|0.19
|Шестаков Михаил
|3
|0.19
|Солдат Игорь
|2
|0.13
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.06
|Гегедош Роберт
|1
|0.06
|Пасич Евгений
|1
|0.06
|Сергийчук Михаил
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1
|0.06
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|Панасенко Сергей
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кариока Силва
|3
|1
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Петров Кирилл
|4
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Павловец Александр
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Костишин Денис
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Задоя Евгений
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|5
|1
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Мирошник Роман
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
4
31%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
11
1
9 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
22
14
16 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
14%
4
29%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2
Верес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|41 - 8
|41
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Ворскла
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|8.
|Верес
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 15
|23
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 26
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|11.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|12.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 22
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Верес
Исход игры
Колос Ковалёвка
50.8% (67)
Ничья
37.9% (50)
Верес
11.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
23.66% (31)
Меньше
76.34% (100)
Обе команды забьют
Да
54.96% (72)
Нет
45.04% (59)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
31.8% (42)
1:1 Ничья
31.8% (42)
2:1 Колос Ковалёвка
16.7% (22)
0:1 Верес
6.1% (8)
0:0 Ничья
5.3% (7)
1:2 Верес
3.8% (5)
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