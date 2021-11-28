Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Тумба
0:1
41' ГолМансини Даниэль
45' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
48' Желтая карточкаДжегго Джеймс
13
Лукас
Тэйлор
27
Куртич
Ясмин
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
41'
0:1
45'
48'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
ПАОК
Арис Салоники
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|4 (2)
|0.36
|Живкович Андрия
|2
|0.18
|Акпом Чуба
|2
|0.18
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.18
|Свидерски Кароль
|2
|0.18
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.09
|Виейринья
|1 (1)
|0.09
|Бисесвар Диего
|1
|0.09
|Мург Томас
|1
|0.09
|Митрицэ Александру
|1
|0.09
|Сидклей Феррейра
|1
|0.09
|Михаилидис Яннис
|1
|0.09
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матео Гарсия
|3
|0.27
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.18
|Н'Диайе Папа
|2
|0.18
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.18
|Мансини Даниэль
|2
|0.18
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.09
|Бертолио Факундо
|1
|0.09
|Брабец Якуб
|1
|0.09
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Михаилидис Яннис
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Эсити Андерсон
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Мансини Даниэль
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
4
31%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2
ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|ПАОК
|0:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|5.
|ОФИ
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|6.
|Панатинаикос
|1:0
|11
|5
|2
|4
|19 - 10
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|11
|4
|2
|5
|19 - 22
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Панетоликос
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|4
|6
|6 - 19
|7
|14.
|Атромитос
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Панатинаикос
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|ОФИ
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|ПАОК
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Панетоликос
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|Арис Салоники
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1