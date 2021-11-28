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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
41' Гол
Мансини Даниэль
45' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
48' Желтая карточка
Джегго Джеймс
64'
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
27
Куртич
Ясмин
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
7
Мансини
Даниэль
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
47
Камара
Абубакар
ПАОК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

41'
0:1
Мансини Даниэль
(Н'Диайе Папа)
45'
Лукас Тэйлор
 
46'
Эль-Каддури Омар
Мург Томас
 
48'
 
Джегго Джеймс

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

ПАОК
Арис Салоники

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

28 матчей

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 4 (2) 0.36
Живкович Андрия 2 0.18
Акпом Чуба 2 0.18
Дуглас Гомес 2 (1) 0.18
Свидерски Кароль 2 0.18
Шваб Штефан 1 (1) 0.09
Виейринья 1 (1) 0.09
Бисесвар Диего 1 0.09
Мург Томас 1 0.09
Митрицэ Александру 1 0.09
Сидклей Феррейра 1 0.09
Михаилидис Яннис 1 0.09
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Алвес Родриго 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матео Гарсия 3 0.27
Камара Абубакар 2 (1) 0.18
Н'Диайе Папа 2 0.18
Бруну Гама 2 (2) 0.18
Мансини Даниэль 2 0.18
Сундгрен Даниэль 1 0.09
Бертолио Факундо 1 0.09
Брабец Якуб 1 0.09
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Михаилидис Яннис 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Мансини Даниэль 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Джегго Джеймс 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Сундгрен Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
4
31%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2
ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 20 - 8 29
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 1:0 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 0:1 11 6 1 4 20 - 14 19
5. ОФИ 11 4 6 1 13 - 9 18
6. Панатинаикос 1:0 11 5 2 4 19 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 11 4 2 5 19 - 22 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
11. Ионикос 11 2 4 5 8 - 14 10
12. Панетоликос 0:1 11 2 2 7 10 - 21 8
13. Аполлон Смирнис 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 1:0 6 4 1 1 15 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
6. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
7. Арис Салоники 1:0 5 2 2 1 6 - 6 8
8. ПАОК 0:1 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
10. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. Арис Салоники 1:0 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 0:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
10. Панатинаикос 1:0 5 1 1 3 4 - 5 4
11. Панетоликос 0:1 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лукас Тэйлор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Мансини Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Арис Салоники
5.35
3.70
5.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:1 Арис Салоники онлайн


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