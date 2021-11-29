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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
0:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Заря
0'
0:1
16' Гол
Имереков Максим
57' Желтая карточка
Третьяков Максим
58' Желтая карточка
Сайяд Аллахьяр
65' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
65'
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
17
Кожушко
Олег
27
Демченко
Александр
16
Дришлюк
Кирилл
10
Третьяков
Максим
8
Калюжный
Иван
99
Устименко
Денис
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
23
Булеца
Сергей
4
Цвек
Ловро
29
Назарина
Егор
9
Захеди
Шахаб
11
Гладкий
Александр
90
Сайяд
Аллахьяр
Александрия
Заря

История личных встреч

Александрия
Заря

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.5%
53.8%
34.7%
3 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.25
Калюжный Иван 2 0.13
Бабогло Владислав 2 0.13
Ковалец Кирилл 1 0.06
Кирюханцев Игорь 1 0.06
Гринь Сергей 1 0.06
Дубра Каспар 1 0.06
Кожушко Олег 1 0.06
Спинелли Клаудио 1 0.06
Устименко Денис 1 0.06
Рыбалка Сергей 0 0
Цуриков Андрей 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Демченко Александр 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 6 0.38
Захеди Шахаб 6 0.38
Гладкий Александр 5 (1) 0.31
Кочергин Владислав 5 0.31
Овусу Раймонд 4 0.25
Булеца Сергей 2 0.13
Громов Артём 1 0.06
Имереков Максим 1 0.06
Фагундес Кристиан 1 0.06
Назарина Егор 1 0.06
Лунёв Максим 1 0.06
Кабаев Владислав 1 0.06
Алибеков Ахмед 1 0.06
Вернидуб Виталий 0 0
Фаворов Денис 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Калюжный Иван 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Дубра Каспар 4 0
Дришлюк Кирилл 4 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Мирошниченко Денис 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Копына Юрий 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 6 0
Вернидуб Виталий 5 0
Кабаев Владислав 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Имереков Максим 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Захеди Шахаб 3 0
Гладкий Александр 2 0
Фаворов Денис 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
23
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
3
13%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
1
17%
7
30%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
3
23%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

15
35
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
7%
4
11%
1-15
3
20%
4
11%
16-30
3
20%
5
14%
31-45
4
27%
5
14%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
2
13%
11
31%
76-90

Пропущено

13
17
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5
Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0
Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 13 2 1 41 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Заря 1:0 Заявка 16 10 2 4 35 - 18 32
5. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия 0:1 Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
9. Металлист-1925 Заявка 16 6 1 9 16 - 26 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 3 8 11 - 22 18
11. Рух Львов Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря 1:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря 1:0 Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия 0:1 Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Имереков Максим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Александрия 15.9% (22)
X 42% (58)
Заря 42% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Заря
9.00
4.20
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Александрия 0:1 Заря онлайн


Прогнозы на матч Александрия 0:1 Заря

Исход игры
Александрия
15.9% (22)
Ничья
42% (58)
Заря
42% (58)
Тотал 2.5
Больше
38.97% (53)
Меньше
61.03% (83)
Обе команды забьют
Да
79.41% (108)
Нет
20.59% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (55)
1:2 Заря
27.5% (38)
0:1 Заря
11.6% (16)
1:0 Александрия
8.7% (12)
2:1 Александрия
7.2% (10)
1:3 Заря
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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