Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Ника
0:1
16' ГолИмереков Максим
57' Желтая карточкаТретьяков Максим
58' Желтая карточкаСайяд Аллахьяр
65' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
16'
0:1
57'
58'
65'
История личных встреч
Александрия
Заря
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
11.5%
53.8%
34.7%
3 победы 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.25
|Калюжный Иван
|2
|0.13
|Бабогло Владислав
|2
|0.13
|Ковалец Кирилл
|1
|0.06
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.06
|Гринь Сергей
|1
|0.06
|Дубра Каспар
|1
|0.06
|Кожушко Олег
|1
|0.06
|Спинелли Клаудио
|1
|0.06
|Устименко Денис
|1
|0.06
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|6
|0.38
|Захеди Шахаб
|6
|0.38
|Гладкий Александр
|5 (1)
|0.31
|Кочергин Владислав
|5
|0.31
|Овусу Раймонд
|4
|0.25
|Булеца Сергей
|2
|0.13
|Громов Артём
|1
|0.06
|Имереков Максим
|1
|0.06
|Фагундес Кристиан
|1
|0.06
|Назарина Егор
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1
|0.06
|Кабаев Владислав
|1
|0.06
|Алибеков Ахмед
|1
|0.06
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Фаворов Денис
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|7
|0
|Калюжный Иван
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|Кабаев Владислав
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Захеди Шахаб
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
23
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
3
13%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
1
17%
7
30%
76-90
Пропущено
3
13
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
3
23%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
15
35
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
7%
4
11%
1-15
3
20%
4
11%
16-30
3
20%
5
14%
31-45
4
27%
5
14%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
2
13%
11
31%
76-90
Пропущено
13
17
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5
Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0
Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|41 - 8
|41
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 18
|32
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 16
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 26
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|11 - 22
|18
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 23
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Александрия 0:1 Заря
Исход игры
Александрия
15.9% (22)
Ничья
42% (58)
Заря
42% (58)
Тотал 2.5
Больше
38.97% (53)
Меньше
61.03% (83)
Обе команды забьют
Да
79.41% (108)
Нет
20.59% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.9% (55)
1:2 Заря
27.5% (38)
0:1 Заря
11.6% (16)
1:0 Александрия
8.7% (12)
2:1 Александрия
7.2% (10)
1:3 Заря
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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