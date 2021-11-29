Шайр в борьбе с соперником врывался в штрафную площадь, но Роос классно сыграл на выходе и бросившись в ноги сопернику Келле перехватил мяч.

Бёрн прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в радиус штрафной площади, Лоуренс в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Одну минуту добавил Джереми Симпсон к основному времени первого тайма.

Форсайт прошёл вперёд по правому флангу и выполнил неплохой прострел в центр штрафной площади, но получилось так, что все партнёры по команде либо уже оказались за линией передачи, либо ещё не добежали.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Дерби Каунти" на своём поле где-то неожиданно, а где-то и заслуженно переигрывает "Куинз Парк Рейнджерс" с минимальным счётом. "Бараны" в этот вечер довольно остро атакуют и всё же лучше относятся к своим моментам, как раз за счёт этого команда Уэйна Руни пока впереди.

43' Адома разогнал атаку по правому флангу, затем Альберт выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Йохансен в свою очередь отправил мяч в центр штрафной площади, Шайр не смог пробить по воротам сразу, а затем Илиас нарушил правила против Томпсона.

42' Из глубины поля последовал заброс на ход Форсайту по левому флангу, фланговый защитник "Дерби Каунти" забрался в офсайд.

41' Уоллес неудачно сыграл на левом фланге при попытке войти в штрафную площадь, Бёрн спокойно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

40' Моррисон выполнил слишком читаемую передачу с правой половины поля на левый угол штрафной площади, туда мог побежать Лоуренс, но мяч в итоге спокойно перехватил Дикки.

39' Лоуренс отправился в высокий прессинг на левом фланге, Дикки оказался в непростой ситуации, но всё же он смог заработать аут в пользу своей команды.

38' Шайр со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Остин неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

37' Против Дикки теперь уже были нарушены правила на правом фланге. "КПР" тщательно готовится к стандарту.

36' Адома прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

35' Йохансен в центре поля нарушил правила. "Дерби Каунти" спокойно разыграл стандарт и продолжил катать мяч у центрального круга.

34' Йохансен со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади на ход Уиллоку, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

33' Томпсон на своей половине поля нагло схватил за футболку Уиллока. Пока Джереми Симпсон решил обойтись без жёлйто карточки.

32' Роос попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, но голкипер "Дерби Каунти" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

31' Комфортно "Дерби Каунти" всё же играть от обороны пока что, никак "КПР" не получается повысить темп матча.

30' Из центра поля последовал заброс на ход Уиллоку по правой половине поля, форвард "КПР" забрался в небольшой офсайд.

29' Уоллес в центре поля нарушил правила против Томпсона. "Дерби Каунти" довольно долго разыгрывал стандарт.

28' Доззелл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дэвис оказался первым на мяче и выбил его в аут.

27' Шайр разыграл корнер с Уиллоком, но затем на правом фланге ничего особо интересного игроки "КПР" не смогли придумать.

26' Уиллок ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем пробил по воротам, мяч попал в Дэвиса и ушёл на угловой.

25' Поднялся Лоуренс после небольшой паузы, Том показал, что он готов вернуться в игру, что очень важно для "Дерби Каунти".

24' Лоуренс в борьбе за мяч на своей половине поля неудачно столкнулся с Доззеллом. Вышли на поле врачи "Дерби Каунти", пауза в игре.

23' Остин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Дэвис грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку.

22' Моррисон пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

21' Постепенно игроки "КПР" стараются уже идти и в высокий прессинг, но пока игроков "Дерби Каунти" это не смущает.

20' Игроки "КПР" не поняли друг друга и на ровном месте в центре поля мяч был отправлен в аут.

19' Бёрд в центре поля нарушил правила против Уиллока. "КПР" не удалось быстро разыграть стандарт.

18' Лоуренс выполнил передачу на ход Форсайту по левому флангу, Крэйг в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, Дьенг спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

17' Адома на правом фланге переиграл Форсайта и вошёл в штрафную площадь, далле Альберт выполнил подачу в центр к линии вратарской, Роос в прыжке выбил мяч в центр штрафной площади, где уже правила были нарушены против активного Форсайта.

16' Постепенно инициатива переходит к футболистам "КПР", "Дерби Каунти" как-то быстро перестроился на игру от обороны.

15' Шайр с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, после небольшой борьбы мяч был направлен в ворота "Дерби Каунти", но общими усилиями хозяева поля вновь отбились.

14' Шайр с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Форсайту и ушёл на очередной корнер.

13' Угловой у ворот "Дерби Каунти". Шайр выполнил подачу на ближний угол вратарской, Форсайт головой выбил мяч на правый фланг.

12' Отличное начало матча получается для "Дерби Каунти", кто знает, быть может после этого сезона в Чемпионшипе команды больше уже и не будет, но "бараны" бьются до последнего.

11' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Лоуренс!!! Из центра поля последовала отличная передача на ход Лоуренсу от Шинни, между двух защитников "КПР" полетел мяч низом, Лоуренс убежал в штрафную площадь и затем Том отличным ударом вколотил мяч в правый угол ворот.

10' Игроки "Дерби Каунти" после бодрого старта также стали уже играть более спокойно, всё же в открытый футбол против "КПР" играть довольно опасно.

9' Уоллес слишком активно боролся за мяч на половине поля "Дерби Каунти" и в итоге нарушил правила.

8' Йохансен с правого фланга выполнил заброс к левому углу вратарской, Шайр в борьбе с Бёрном не смог зацепиться за мяч.

7' Игроки "КПР" никак не могут просто подержать мяч, только сейчас гости наконец-то стали хотя бы что-то пытаться придумывать в плане комбинаций.

6' Найт с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

5' Попытался и "КПР" провести ответную атаку, но у Шайра не получилось оторваться на левом фланге от защитника "Дерби Каунти".

4' Форсайт с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дьенг спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

3' "Дерби Канути" на своём поле начинают матч активнее, но этого следовало ожидать, команда Уэйна Руни всегда бьётся неплохо.

2' Шинни с левого фланга выполнил прострел к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Лоуренсу, чтобы добраться до мяча и отправить его в пустой угол.