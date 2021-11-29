Англия: .Чемпионшип 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Прайд Парк
1:0
10' ГолЛоуренс Том
21
Келле
Роос
33
Дэвис
Кёртис
42
Томпсон
Лиам
10
Лоуренс
Том
38
Найт
Джейсон
20
Данн
Джимми
10
Шайр
Илиас
11
Остин
Чарльз
- Основной состав
-
21 Келле РоосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Томпсон ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лоуренс ТомНападающий
-
38 Найт ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
-
31 Оллсоп РайанВратарь
- Защитник
-
35 Уотсон ЛуиПолузащитник
-
17 Сибли ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Казим КазимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шайр ИлиасПолузащитник
-
11 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Болл ДоминикПолузащитник
-
15 Филд СэмПолузащитник
-
8 Амос ЛюкПолузащитник
-
14 Томас ДжорджПолузащитник
-
19 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Уорбертон Марк
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Дерби
КПР
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дерби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоуренс Том
|5 (1)
|0.25
|Дэвис Кёртис
|3
|0.15
|Найт Джейсон
|2
|0.1
|Бэлдок Сэм
|2
|0.1
|Шинни Грэм
|1
|0.05
|Форсайт Крэйг
|1
|0.05
|Берд Макс
|1
|0.05
|Эбоселе Фести
|1
|0.05
|Стреттон Джек
|1
|0.05
|Казим Казим
|0
|0
|Моррисон Равел
|0
|0
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шайр Илиас
|6
|0.3
|Дайкс Линдон
|6
|0.3
|Уиллок Кристофер
|4
|0.2
|Грэй Андре
|3
|0.15
|Дикки Роберт
|2
|0.1
|Остин Чарльз
|2
|0.1
|Маккаллум Сэм
|2
|0.1
|Йохансен Стефан
|1
|0.05
|Барбе Йоанн
|1
|0.05
|Данн Джимми
|1
|0.05
|Амос Люк
|1
|0.05
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Уоллес Ли
|0
|0
|Адома Альберт
|0
|0
|Болл Доминик
|0
|0
|Де Вейс Йорди
|0
|0
|Доззелл Андре
|0
|0
Карточки
Дерби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Натан
|6
|1
|Шинни Грэм
|6
|0
|Моррисон Равел
|5
|0
|Лоуренс Том
|4
|0
|Сибли Луи
|4
|0
|Келле Роос
|1
|1
|Форсайт Крэйг
|2
|0
|Бьюкенен Ли
|2
|0
|Джагелка Фил
|1
|0
|Стирман Ричард
|1
|0
|Дэвис Кёртис
|1
|0
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Уилльямс Дилан
|1
|0
|Стреттон Джек
|1
|0
|Уотсон Луи
|1
|0
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йохансен Стефан
|6
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|1
|Дикки Роберт
|4
|0
|Доззелл Андре
|4
|0
|Барбе Йоанн
|3
|0
|Болл Доминик
|3
|0
|Адома Альберт
|2
|0
|Шайр Илиас
|2
|0
|Данн Джимми
|2
|0
|Грэй Андре
|1
|0
|Остин Чарльз
|1
|0
|Уиллок Кристофер
|1
|0
|Какэй Осман
|1
|0
|Амос Люк
|1
|0
|Дьенг Сени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
4
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
40%
5
31%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 0
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
5
31%
4
14%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
3
19%
8
28%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
6
23%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
33%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дерби
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Дерби 0:0 Дерби - Борнмут 3:2 Миллуолл - Дерби 1:1 Барнсли - Дерби 2:1
Дерби - Блэкберн 1:2 Ковентри - Дерби 1:1 Дерби - Лутон Таун 2:2 Престон Норт Энд - Дерби 0:0 Дерби - Суонси 0:0 Дерби - Рединг 1:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0 Дерби - Сток Сити 2:1 Вест Бромвич - Дерби 0:0 Бирмингем - Дерби 2:0 Дерби - Ноттингем Форест 1:1 Шеффилд Юнайтед - Дерби 2:1 Дерби - Мидлсбро 0:0 Халл Сити - Дерби 0:1 Питерборо Юнайтед - Дерби 2:1 Дерби - Сэлфорд Сити 3:3
КПР
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1
КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2 КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0 КПР - Барнсли 2:2 Мидлсбро - КПР 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|49 - 16
|43
|2.
|Борнмут
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Ковентри
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 23
|33
|5.
|Блэкберн
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 27
|33
|6.
|КПР
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|31 - 25
|32
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 21
|31
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 23
|28
|9.
|Суонси
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 26
|27
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 21
|27
|11.
|Блэкпул
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 22
|27
|12.
|Бирмингем
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|19 - 21
|26
|13.
|Мидлсбро
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 23
|26
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|15.
|Лутон Таун
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 26
|25
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 23
|25
|17.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 26
|25
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 30
|23
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|16 - 23
|21
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|21 - 34
|21
|21.
|Рединг
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 32
|20
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|17 - 38
|16
|23.
|Барнсли
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 31
|12
|24.
|Дерби
|1:0 Заявка
|20
|5
|10
|5
|17 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ковентри
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|3.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|4.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|КПР
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Суонси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|11.
|Миллуолл
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|12.
|Лутон Таун
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|13.
|Бирмингем
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|14.
|Блэкпул
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|7 - 9
|14
|15.
|Рединг
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|16.
|Мидлсбро
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|18.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|20.
|Бристоль Сити
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|21.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|22.
|Барнсли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|24.
|Дерби
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|4.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|5.
|Блэкпул
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|7.
|Бирмингем
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Мидлсбро
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|9.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Бристоль Сити
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|13 - 20
|12
|12.
|Миллуолл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|13.
|КПР
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|15.
|Суонси
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|16.
|Лутон Таун
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|17.
|Ковентри
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 11
|10
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|20.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|21.
|Дерби
|1:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 9
|8
|22.
|Рединг
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 28
|3
Прогнозы на матч Дерби 1:0 КПР
Исход игры
Дерби
33.3% (46)
Ничья
41.3% (57)
КПР
25.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
37.88% (50)
Меньше
62.12% (82)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (51)
2:1 Дерби
20.3% (28)
1:2 КПР
13.8% (19)
1:0 Дерби
9.4% (13)
0:1 КПР
7.2% (10)
0:2 КПР
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
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