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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Дерби
1:0
Перерыв

Стадион:
КПР
0'
1:0
10' Гол
Лоуренс Том
21
Келле
Роос
2
Бёрн
Натан
6
Джагелка
Фил
33
Дэвис
Кёртис
3
Форсайт
Крэйг
8
Берд
Макс
42
Томпсон
Лиам
4
Шинни
Грэм
11
Моррисон
Равел
10
Лоуренс
Том
38
Найт
Джейсон
1
Дьенг
Сени
4
Дикки
Роберт
20
Данн
Джимми
6
Барбе
Йоанн
37
Адома
Альберт
17
Доззелл
Андре
7
Йохансен
Стефан
3
Уоллес
Ли
10
Шайр
Илиас
11
Остин
Чарльз
21
Уиллок
Кристофер
Дерби
4-3-3
КПР
3-4-1-2

Ход матча

10'
Лоуренс Том
(Шинни Грэм)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 39 Владение мячом, % 61

История личных встреч

Дерби
КПР

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:4
Ч
0:2
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Дерби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоуренс Том 5 (1) 0.25
Дэвис Кёртис 3 0.15
Найт Джейсон 2 0.1
Бэлдок Сэм 2 0.1
Шинни Грэм 1 0.05
Форсайт Крэйг 1 0.05
Берд Макс 1 0.05
Эбоселе Фести 1 0.05
Стреттон Джек 1 0.05
Казим Казим 0 0
Моррисон Равел 0 0
КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шайр Илиас 6 0.3
Дайкс Линдон 6 0.3
Уиллок Кристофер 4 0.2
Грэй Андре 3 0.15
Дикки Роберт 2 0.1
Остин Чарльз 2 0.1
Маккаллум Сэм 2 0.1
Йохансен Стефан 1 0.05
Барбе Йоанн 1 0.05
Данн Джимми 1 0.05
Амос Люк 1 0.05
Одубаджо Мозес 0 0
Уоллес Ли 0 0
Адома Альберт 0 0
Болл Доминик 0 0
Де Вейс Йорди 0 0
Доззелл Андре 0 0

Карточки

Дерби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Натан 6 1
Шинни Грэм 6 0
Моррисон Равел 5 0
Лоуренс Том 4 0
Сибли Луи 4 0
Келле Роос 1 1
Форсайт Крэйг 2 0
Бьюкенен Ли 2 0
Джагелка Фил 1 0
Стирман Ричард 1 0
Дэвис Кёртис 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Уилльямс Дилан 1 0
Стреттон Джек 1 0
Уотсон Луи 1 0
КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йохансен Стефан 6 0
Одубаджо Мозес 3 1
Дикки Роберт 4 0
Доззелл Андре 4 0
Барбе Йоанн 3 0
Болл Доминик 3 0
Адома Альберт 2 0
Шайр Илиас 2 0
Данн Джимми 2 0
Грэй Андре 1 0
Остин Чарльз 1 0
Уиллок Кристофер 1 0
Какэй Осман 1 0
Амос Люк 1 0
Дьенг Сени 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
4
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
40%
5
31%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 0
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
5
31%
4
14%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
3
19%
8
28%
76-90

Пропущено

18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
6
23%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
33%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дерби
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Дерби 0:0 Дерби - Борнмут 3:2 Миллуолл - Дерби 1:1 Барнсли - Дерби 2:1
Дерби - Блэкберн 1:2 Ковентри - Дерби 1:1 Дерби - Лутон Таун 2:2 Престон Норт Энд - Дерби 0:0 Дерби - Суонси 0:0 Дерби - Рединг 1:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0 Дерби - Сток Сити 2:1 Вест Бромвич - Дерби 0:0 Бирмингем - Дерби 2:0 Дерби - Ноттингем Форест 1:1 Шеффилд Юнайтед - Дерби 2:1 Дерби - Мидлсбро 0:0 Халл Сити - Дерби 0:1 Питерборо Юнайтед - Дерби 2:1 Дерби - Сэлфорд Сити 3:3
КПР
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1
КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2 КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0 КПР - Барнсли 2:2 Мидлсбро - КПР 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 20 13 4 3 49 - 16 43
2. Борнмут Заявка 20 12 6 2 36 - 16 42
3. Вест Бромвич Заявка 20 9 7 4 27 - 16 34
4. Ковентри Заявка 20 9 6 5 27 - 23 33
5. Блэкберн Заявка 20 9 6 5 34 - 27 33
6. КПР 0:1 Заявка 20 9 5 6 31 - 25 32
7. Сток Сити Заявка 20 9 4 7 24 - 21 31
8. Хаддерсфилд Таун Заявка 20 8 4 8 23 - 23 28
9. Суонси Заявка 20 7 6 7 25 - 26 27
10. Миллуолл Заявка 20 6 9 5 20 - 21 27
11. Блэкпул Заявка 20 7 6 7 20 - 22 27
12. Бирмингем Заявка 20 7 5 8 19 - 21 26
13. Мидлсбро Заявка 20 7 5 8 23 - 23 26
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 5 8 25 - 26 26
15. Лутон Таун Заявка 20 6 7 7 27 - 26 25
16. Ноттингем Форест Заявка 20 6 7 7 24 - 23 25
17. Престон Норт Энд Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
18. Бристоль Сити Заявка 20 6 5 9 21 - 30 23
19. Халл Сити Заявка 20 6 3 11 16 - 23 21
20. Кардифф Сити Заявка 20 6 3 11 21 - 34 21
21. Рединг Заявка 20 8 2 10 26 - 32 20
22. Питерборо Юнайтед Заявка 20 4 4 12 17 - 38 16
23. Барнсли Заявка 20 2 6 12 13 - 31 12
24. Дерби 1:0 Заявка 20 5 10 5 17 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ковентри Заявка 10 7 2 1 19 - 8 23
2. Фулхэм Заявка 10 7 2 1 23 - 6 23
3. Вест Бромвич Заявка 10 6 4 0 16 - 5 22
4. Борнмут Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. КПР 0:1 Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Блэкберн Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
7. Сток Сити Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
8. Хаддерсфилд Таун Заявка 10 6 1 3 14 - 11 19
9. Престон Норт Энд Заявка 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Суонси Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
11. Миллуолл Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
12. Лутон Таун Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
13. Бирмингем Заявка 10 4 2 4 10 - 12 14
14. Блэкпул Заявка 10 4 2 4 7 - 9 14
15. Рединг Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
16. Мидлсбро Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
18. Питерборо Юнайтед Заявка 10 3 4 3 12 - 10 13
19. Халл Сити Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
20. Бристоль Сити Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
21. Ноттингем Форест Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
22. Барнсли Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
23. Кардифф Сити Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
24. Дерби 1:0 Заявка 10 4 5 1 12 - 9 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Фулхэм Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
3. Ноттингем Форест Заявка 10 4 4 2 14 - 8 16
4. Кардифф Сити Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
5. Блэкпул Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
6. Блэкберн Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
7. Бирмингем Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Мидлсбро Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
9. Вест Бромвич Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Бристоль Сити Заявка 10 4 0 6 13 - 20 12
12. Миллуолл Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
13. КПР 0:1 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Сток Сити Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
15. Суонси Заявка 10 3 2 5 12 - 18 11
16. Лутон Таун Заявка 10 2 4 4 11 - 14 10
17. Ковентри Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
18. Халл Сити Заявка 10 3 1 6 7 - 11 10
19. Хаддерсфилд Таун Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
20. Престон Норт Энд Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
21. Дерби 1:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 9 8
22. Рединг Заявка 10 4 0 6 11 - 17 6
23. Барнсли Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 10 1 0 9 5 - 28 3
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Дерби Каунти" на своём поле где-то неожиданно, а где-то и заслуженно переигрывает "Куинз Парк Рейнджерс" с минимальным счётом. "Бараны" в этот вечер довольно остро атакуют и всё же лучше относятся к своим моментам, как раз за счёт этого команда Уэйна Руни пока впереди. 
  • 45'
    Форсайт прошёл вперёд по правому флангу и выполнил неплохой прострел в центр штрафной площади, но получилось так, что все партнёры по команде либо уже оказались за линией передачи, либо ещё не добежали. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Джереми Симпсон к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Бёрн прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в радиус штрафной площади, Лоуренс в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 44'
    Шайр в борьбе с соперником врывался в штрафную площадь, но Роос классно сыграл на выходе и бросившись в ноги сопернику Келле перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Адома разогнал атаку по правому флангу, затем Альберт выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Йохансен в свою очередь отправил мяч в центр штрафной площади, Шайр не смог пробить по воротам сразу, а затем Илиас нарушил правила против Томпсона. 
  • Офсайд
    42'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Форсайту по левому флангу, фланговый защитник "Дерби Каунти" забрался в офсайд. 
  • 41'
    Уоллес неудачно сыграл на левом фланге при попытке войти в штрафную площадь, Бёрн спокойно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 40'
    Моррисон выполнил слишком читаемую передачу с правой половины поля на левый угол штрафной площади, туда мог побежать Лоуренс, но мяч в итоге спокойно перехватил Дикки. 
  • 39'
    Лоуренс отправился в высокий прессинг на левом фланге, Дикки оказался в непростой ситуации, но всё же он смог заработать аут в пользу своей команды. 
  • Опасный момент
    38'
    Шайр со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Остин неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Против Дикки теперь уже были нарушены правила на правом фланге. "КПР" тщательно готовится к стандарту. 
  • 36'
    Адома прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Йохансен в центре поля нарушил правила. "Дерби Каунти" спокойно разыграл стандарт и продолжил катать мяч у центрального круга. 
  • 34'
    Йохансен со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади на ход Уиллоку, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Томпсон на своей половине поля нагло схватил за футболку Уиллока. Пока Джереми Симпсон решил обойтись без жёлйто карточки. 
  • 32'
    Роос попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, но голкипер "Дерби Каунти" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 31'
    Комфортно "Дерби Каунти" всё же играть от обороны пока что, никак "КПР" не получается повысить темп матча. 
  • Офсайд
    30'
    Из центра поля последовал заброс на ход Уиллоку по правой половине поля, форвард "КПР" забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Уоллес в центре поля нарушил правила против Томпсона. "Дерби Каунти" довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 28'
    Доззелл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дэвис оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Угловой
    27'
    Шайр разыграл корнер с Уиллоком, но затем на правом фланге ничего особо интересного игроки "КПР" не смогли придумать. 
  • 26'
    Уиллок ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и затем пробил по воротам, мяч попал в Дэвиса и ушёл на угловой. 
  • 25'
    Поднялся Лоуренс после небольшой паузы, Том показал, что он готов вернуться в игру, что очень важно для "Дерби Каунти". 
  • Травма, повреждение
    24'
    Лоуренс в борьбе за мяч на своей половине поля неудачно столкнулся с Доззеллом. Вышли на поле врачи "Дерби Каунти", пауза в игре. 
  • 23'
    Остин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Дэвис грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
  • 22'
    Моррисон пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 21'
    Постепенно игроки "КПР" стараются уже идти и в высокий прессинг, но пока игроков "Дерби Каунти" это не смущает. 
  • 20'
    Игроки "КПР" не поняли друг друга и на ровном месте в центре поля мяч был отправлен в аут. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Бёрд в центре поля нарушил правила против Уиллока. "КПР" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 18'
    Лоуренс выполнил передачу на ход Форсайту по левому флангу, Крэйг в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, Дьенг спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Адома на правом фланге переиграл Форсайта и вошёл в штрафную площадь, далле Альберт выполнил подачу в центр к линии вратарской, Роос в прыжке выбил мяч в центр штрафной площади, где уже правила были нарушены против активного Форсайта. 
  • 16'
    Постепенно инициатива переходит к футболистам "КПР", "Дерби Каунти" как-то быстро перестроился на игру от обороны. 
  • Угловой
    15'
    Шайр с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, после небольшой борьбы мяч был направлен в ворота "Дерби Каунти", но общими усилиями хозяева поля вновь отбились. 
  • 14'
    Шайр с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Форсайту и ушёл на очередной корнер. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Дерби Каунти". Шайр выполнил подачу на ближний угол вратарской, Форсайт головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 12'
    Отличное начало матча получается для "Дерби Каунти", кто знает, быть может после этого сезона в Чемпионшипе команды больше уже и не будет, но "бараны" бьются до последнего. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Лоуренс!!! Из центра поля последовала отличная передача на ход Лоуренсу от Шинни, между двух защитников "КПР" полетел мяч низом, Лоуренс убежал в штрафную площадь и затем Том отличным ударом вколотил мяч в правый угол ворот. 
  • 10'
    Игроки "Дерби Каунти" после бодрого старта также стали уже играть более спокойно, всё же в открытый футбол против "КПР" играть довольно опасно. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Уоллес слишком активно боролся за мяч на половине поля "Дерби Каунти" и в итоге нарушил правила. 
  • 8'
    Йохансен с правого фланга выполнил заброс к левому углу вратарской, Шайр в борьбе с Бёрном не смог зацепиться за мяч. 
  • 7'
    Игроки "КПР" никак не могут просто подержать мяч, только сейчас гости наконец-то стали хотя бы что-то пытаться придумывать в плане комбинаций. 
  • 6'
    Найт с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 5'
    Попытался и "КПР" провести ответную атаку, но у Шайра не получилось оторваться на левом фланге от защитника "Дерби Каунти". 
  • 4'
    Форсайт с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дьенг спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 3'
    "Дерби Канути" на своём поле начинают матч активнее, но этого следовало ожидать, команда Уэйна Руни всегда бьётся неплохо. 
  • Опасный момент
    2'
    Шинни с левого фланга выполнил прострел к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Лоуренсу, чтобы добраться до мяча и отправить его в пустой угол. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Дерби Канути" нужно побеждать, чтобы отдалиться от зоны вылета, а "КПР" необходимо разжиться очками, чтобы вырваться на третье место в турнирной таблице. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джереми Симпсон из Ланкашира. Помогать ему на бровках будут Ричард Уайлд и Роб Смит. Резервным арбитром на этот матч назначен Энди Вулмер из Нортгемптоншира. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче двадцатого тура Чемпионшипа между "Дерби Каунти" и "Куинз Парк Рейнджерс". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 138
Дерби 33.3% (46)
X 41.3% (57)
КПР 25.4% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дерби
Ничья
КПР
2.92
3.75
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дерби 1:0 КПР онлайн


Прогнозы на матч Дерби 1:0 КПР

Исход игры
Дерби
33.3% (46)
Ничья
41.3% (57)
КПР
25.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
37.88% (50)
Меньше
62.12% (82)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (51)
2:1 Дерби
20.3% (28)
1:2 КПР
13.8% (19)
1:0 Дерби
9.4% (13)
0:1 КПР
7.2% (10)
0:2 КПР
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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