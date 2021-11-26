Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Сент-Джеймс Парк
История личных встреч
Ньюкасл
Норвич
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.31
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.23
|Манкильо Хави
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|Хендрик Джефф
|1
|0.08
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.08
|Хэйден Айзак
|1
|0.08
|Лонгстафф Шон
|1
|0.08
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|4 (2)
|0.31
|Норманн Матиас
|1
|0.08
|Хэнли Грант
|1
|0.08
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.08
|Рашица Милот
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норманн Матиас
|4
|0
|Гибсон Бен
|2
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Уильямс Брендон
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
30%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
20%
3
33%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Пропущено
29
25
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
7%
3
12%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
8
28%
6
24%
61-75
6
21%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2
Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|13.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Норвич
Исход игры
Ньюкасл
72.2% (26)
Ничья
27.8% (10)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
36.1% (13)
1:0 Ньюкасл
25% (9)
1:1 Ничья
22.2% (8)
2:0 Ньюкасл
8.3% (3)
2:2 Ничья
5.6% (2)
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