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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Норвич

История личных встреч

Ньюкасл
Норвич

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
Ч
2:2
Ч
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.31
Сен-Максимен Аллан 3 0.23
Манкильо Хави 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Жоэлинтон 1 0.08
Хендрик Джефф 1 0.08
Ласcеллс Джамал 1 0.08
Хэйден Айзак 1 0.08
Лонгстафф Шон 1 0.08
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 4 (2) 0.31
Норманн Матиас 1 0.08
Хэнли Грант 1 0.08
Омобамиделе Эндрю 1 0.08
Рашица Милот 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Кларк Киран 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Крул Тим 1 0
Пукки Теэму 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Гилмор Билли 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
30%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
20%
3
33%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

29
25
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
7%
3
12%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
8
28%
6
24%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2
Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
10. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
11. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
12. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
13. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
14. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
15. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
16. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Ньюкасл 72.2% (26)
    X 27.8% (10)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Норвич
    1.95
    3.90
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ньюкасл - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Норвич

    Исход игры
    Ньюкасл
    72.2% (26)
    Ничья
    27.8% (10)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    36.1% (13)
    1:0 Ньюкасл
    25% (9)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    2:0 Ньюкасл
    8.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
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