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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Брайтон
0'
1:0
5' Гол
Соучек Томаш
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Даффи Шейн
85'
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
8
Биссума
Ив
15
Модер
Якуб
60
Сармиенто
Джереми
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
Вест Хэм
4-2-3-1
Брайтон
4-2-3-1

Ход матча

5'
Соучек Томаш
(Форнальс Пабло)
1:0
13'
 
Марч Соломон
Сармиенто Джереми
36'
 
Даффи Шейн
Уэбстер Адам
48'
Даффи Шейн
 
70'
 
Лемпти Тарик
Вельтман Йоел
76'
Лансини Мануэль
Бенрахма Саид
 
77'
Масуаку Артур
Форнальс Пабло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

История личных встреч

Вест Хэм
Брайтон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.43
Форнальс Пабло 4 0.29
Бенрахма Саид 3 0.21
Боуэн Джаррод 2 0.14
Соучек Томаш 2 0.14
Райс Деклан 1 0.07
Крессуэлл Арон 1 0.07
Лансини Мануэль 1 0.07
Огбонна Анджело 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Джонсон Бен 1 0.07
Цоуфал Владимир 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.29
Троссар Леандро 3 (1) 0.21
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.14
Уэлбек Данни 1 0.07
Даффи Шейн 1 0.07
Мвепу Энок 1 0.07
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Санчес Роберт 2 1
Мопе Нил 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Биссума Ив 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

22
12
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
32%
2
17%
61-75
7
32%
4
33%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
Брайтон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Челси 1:1 Заявка 14 9 4 1 32 - 6 31
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 9 4 1 41 - 12 31
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 8 2 4 25 - 16 26
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Лестер 2:2 Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
10. Брайтон 0:1 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 14 5 1 8 18 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 22 15
15. Саутгемптон 2:2 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 1:1 Заявка 14 4 2 8 19 - 25 14
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
7. Эвертон 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8. Лестер 2:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
17. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:1 Заявка 7 5 2 0 14 - 2 17
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 5 1 1 23 - 7 16
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Лестер 2:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    84'
    "Вест Хэм" провёл геометрически красивую атаку. Лансини левым флангом разогнал атаку, собрал там соперников, а затем отдал мяч в центр на Соучека, а тот тут же правее на Цоуфала. После навеса защитника Антонио головой бил в противоход Санчес, но тот смог переломиться и забрать намертво футбольный снаряд.  
  • Травма, повреждение
    82'
    Теперь ещё и у Лалланы проблемы со здоровьем. Замен у гостей больше нет, так что полузащитнику надо приходить в себя и возвращаться на поле. 
  • 81'
    Угловой ни к чему не привёл. Однако "Вест Хэм" быстро вернул мяч, Райс слева продрался по флангу, но на его прострел никто не откликнулся. 
  • 80'
    "Брайтон" ошибся около своей штрафной. Райс перехватил передачу и сделал передачу вперёд на Антонио. Нападающий замешкался и откатил мяч обратно партнеру, который мощно выстрелил с линии штрафной. Однако Санчес спас команду.
  • Угловой
    79'
    После навеса гости выбивают мяч за пределы поля. "Молотобойцы" разыграли угловой, Цоуфал справа навесил, Антонио выиграл борьбу, но отправил мяч намного вышек цели. 
  • Угловой
    79'
    После навеса гости выбивают мяч за пределы поля. "Молотобойцы" разыграли угловой, Цоуфал справа навесил, Антонио выиграл борьбу, но отправил мяч намного вышек цели. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Соучека справа сбили. "Вест Хэм" получил право на штрафной на фланге, и это почти угловой. 
  • 77'
    Вышедшие на поле футболисты тут же едва не организовали гол. Лансини слева отобрал мяч и делал передачу за спину Даффи на ход Масуаку, но Санчес оказался первым. 
  • Замена
    76'
    Двойная замена у хозяев. Бенрахма уступил место Лансини, и вместо Форнальса вышел Масуаку.
  • 73'
    В последние минуты "Брайтон" всё чаще заходит в штрафную со своими атаками. Пока не очень опасно получается, но это уже прогресс в игре гостей. 
  • 72'
    Биссума надеялся на пенальти, когда ворвался в штрафную и упал в столкновении с соперниками. Однако судья посчитал, что эпизод был игровым. 
  • 71'
    У "Брайтона" перестановки после замены. Лемпти теперь будет действовать справа как латераль. Марч ушёл налево в атаку, а Кукурелья немного отошёл назад. 
  • Замена
    70'
    Последняя замена у "Брайтона". Лемпти сменил Вельтмана. 
  • Опасный момент
    69'
    Был момент у "Брайтона"! После неспешной атаки последовала передача на линию штрафной, где защитники хозяев забыли Лаллану. Полузащитник в касание бил в дальний угол, но немного не попал в створ. 
  • 66'
    "Вест Хэм" в третий раз за короткий промежуток постарался убежать в контратаку. Бенрахма тащил мяч по центру, но вновь его передача на Антонио была прервана. 
  • Опасный момент
    65'
    Ещё одна атака "Вест Хэма", которая могла завершиться голом. Бенрахма отдал мяч правее, Боуэн пробежал до штрафной и бил в дальний угол, но ему не хватило каких-то сантиметров, чтобы попасть в створ. 
  • 64'
    Быстрая атака "Вест Хэма" могла быть опасной. Бенрахма пытался в касание отправить Антонио в забег к воротам Санчеса, но Даффи в подкате успел прервать передачу. 
  • 61'
    После навеса защитники хозяев мяч выбили. На подборе первым оказался Кукурелья, который решил пальнуть из-за пределов штрафной. Однако опасность была не воротам, а лишь низко летящим птицам. Уж очень не точно пробил испанец. 
  • Угловой
    61'
    "Брайтон" заработал-таки угловой. 
  • 60'
    Вновь "Брайтон" активно прессинговал соперника на чужой половине поля, Райс даже выкатил мяч за боковую. Однако вновь гости вместо атаки довели мяч аж до своего вратаря. 
  • 58'
    Лаллана получил мяч справа в штрафной и простреливал, но защитники "молотобойцев" вновь спокойно отбились. 
  • 56'
    Совсем не высокий темп у нас. "Вест Хэм" никуда спешить не будет, лондонцев счёт устраивает. "Брайтон" же не форсирует события по какой-то причине, постоянно упираясь в выстроенную оборону соперника. 
  • 54'
    "Брайтон" был сейчас на волоске от того, чтобы оказаться в очень трудном положении. Однако пока это не взбодрило южан, гости никуда не спешат. 
  • Офсайд
    52'
    В итоге, отменяют гол. Судьи посчитали, что Антонио был в офсайде. 
  • Видеоповтор
    49'
    Но подождём, проверяют гол. Много всего происходило в штрафной: были толчки, мяч мог попасть в руку. Смотрят пока помощники. 
  • 48'
    ГОЛ! "Вест Хэм" заработал право на угловой. Санчес сыграл неудачно на выходе, мяч заметался во вратарской, Даффи пытался выбить мяч, но попал в Антонио, и оттого футбольный снаряд оказался в сетке. 
  • 48'
    После углового Данк головой пробил в створ, но Фабьянски оказался к этому готов. 
  • 47'
    Тревожно у ворот "Вест Хэма" было. Марч получил мяч справа и простреливал, и после срезки мяч едва не залетел в ворота. Правда, залети мяч в сетку, гол бы отменили. Марч был в офсайде. 
  • 46'
    Замен в перерыве не было. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Всё! Судья отправляет команды в раздевалку на отдых. 
  • 45'
    "Брайтон" катает мяч, но даже на своей половине поля. "Вест Хэм" просто не пускает соперников к своим воротам даже близко. 
  • 45'
    Вновь стандарт "Брайтона" ни к чему не привёл. 
  • Фол, нарушение
    45'
    "Брайтон" заработал право на штрафной на левом фланге. Это Цоуфал врезался в Мопе. 
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты судья добавил к первому тайму. 
  • 45'
    "Вест Хэм" продолжает контролировать мяч и атаковать. Получается неопасно, но лондонцы явно не хотят подпускать соперника к своей штрафной под занавес первого тайма. 
  • 43'
    Защитники гостей выбили мяч после корнера. Бенрахма получил футбольный снаряд за пределами штрафной и решился на дальний удар, но получилось неточно. 
  • Угловой
    42'
    "Вест Хэм" отодвинул игру на чужую половину поля и заработал угловой. 
  • Опасный момент
    40'
    И тут же вновь опасно у ворот хозяев. После навеса с углового Данк выиграл борьбу в воздухе и бил без помех, но в створ не попал. 
  • Опасный момент
    39'
    Вот он шансище у "Брайтона"! Гости провели быструю атаку левым флангом "два в одного". Однако Марч неудачно сделал пас на Мопе, и тот не смог выйти на рандеву с Фабьянски. Зато нападающий сделал разрезающую диагональную передачу низом на дальний угол вратарской на Модера, но его удар голкипер лондонцев умудрился парировать. 
  • Угловой
    38'
    "Брайтон" заработал угловой, но лондонцы вновь легко отбились. 
  • 37'
    "Брайтон" действует несколько странно. Южане активно прессингуют соперника на чужой половине, но, перехватывая мяч, вместо развития атак отдают передачи назад, теряя остроту. 
  • Замена
    36'
    Вместо Уэбстера на поле появился Даффи. Вторая вынужденная замена у "Брайтона" уже по ходу первого тайма. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Всё-таки Уэбстер не сможет продолжить игру. Вновь он присел на поле, и "Брайтон" готовит замену. 
  • 33'
    Лондонцы провели ещё одну неплохую атаку. Форнальс слева навесил, и Боуэн пытался в падении замкнуть навес, но не долетел до мяча. 
  • 30'
    "Вест Хэм" решил отодвинуть игру от своих ворот. Лондонцы заработали право на штрафной справа, но после навеса ничего опасного не получилось.
  • Штанга
    28'
    Вот ответ "Вест Хэма"! Справа Цоуфал навесил, Антонио головой сбросил в центр, и Форнальс слёта, не давая мячу приземлиться, мощно пальнул, но гостей спасла перекладина. 
  • 27'
    Прямо сейчас по владению соотношение 20% на 80%! Однако "Брайтону" это пока мало чем помогает.
  • 25'
    На этот раз Санчес спокойно забрал мяч в руки после корнера. 
  • Угловой
    25'
    "Вест Хэм" в ответной атаке заработал новый угловой. Чем закончился первый, все помним. 
  • 24'
    Ещё одна атака "Брайтона" левым флангом. Кукурелья сильно прострелил, но мяч дошёл до партнера лишь на дальнем углу штрафной, где Бенрахма заблокировал попытку удара. 
  • 22'
    Поднялся Уэбстер и вернулся в игру. Однако надо последить за ним в ближайшее время. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Ещё одна травма у "Брайтона". На газон присел Уэбстер, и гости выбили мяч за боковую. У защитника, видимо, проблемы с икроножной мышцей. 
  • 20'
    "Брайтон" чаще старается атаковать левым флангом, Кукурелья часто подключается. Правда, пока это ни к чему не приводит у ворот "Вест Хэма". 
  • 18'
    Ещё одна попытка "Вест Хэма" забить с центр поля. Санчес далеко вышел из ворот, получил мяч и сделал точную передачу на Боуэна. Хавбек лондонцев тут же решился пробить, но в створ не попал. 
  • Угловой
    17'
    Корнер в исполнении гостей оказался совсем неудачным, и лондонцы спокойно выбили мяч. 
  • 17'
    Удар Трассара пришёлся в стенку. Теперь южане получили право на угловой. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Опасный штрафной зарабатывает "Брайтон". Зума сбил Лаллану, а до ворот метров двадцать пять. 
  • Замена
    13'
    Вместо Сармиенто на поле у "Брайтона" появился Марч. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Тем временем у "Брайтона" ещё одна проблема. Сармиенто, который сегодня дебютировал в стартовом составе, получил травму. Похоже, что хавбек дёрнул мышцу. Сейчас будет замена. 
  • 10'
    "Вест Хэм" провёл быструю атаку, Цоуфал прошёл по правому флангу и пробил издали. Санчес отбил мяч перед собой на Боуэна, который не смог переправить футбольный снаряд в цель. 
  • 9'
    Форнальс попробовал забить с центра поля. Полузащитник заметил, что Санчес далековато вышел из ворот, но удар у хавбека не получился, и мяч оказался в руках у голкипера. 
  • 8'
    "Брайтон" пытается сравнять счёт. Южане на чужой половине за счёт прессинга отобрали мяч, но вместо полноценной атаки перешли в простое владение. 
  • 7'
    Начало матча у нас многообещающее, теперь ждём продолжения!
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!

    Угловой становится результативным. Форнальс навесил, и Соучек из пределов вратарской коснулся мяча, переправив его в сетку. 
  • 4'
    Теперь уже "Вест Хэм" старается что-то придумать впереди, и лондонцы заработали угловой.
  • Опасный момент
    2'
    А вот и первый острый момент в матче. Биссума справа от лицевой покатил мяч в центр штрафной на Мопе, который пробивал в дальний угол, но чуть-чуть не попал. 
  • 2'
    На первых секундах "Брайтон" забрал себе мяч. Кукурелья слева навесил, но никто мяч не получил.
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вест Хэм 1:0 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Брайтон

Исход игры
Вест Хэм
87.2% (130)
Ничья
11.4% (17)
Брайтон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.88% (83)
Меньше
37.12% (49)
Обе команды забьют
Да
65.91% (87)
Нет
34.09% (45)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44.3% (66)
1:0 Вест Хэм
14.1% (21)
2:0 Вест Хэм
13.4% (20)
3:1 Вест Хэм
5.4% (8)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Вест Хэм
2% (3)
3:0 Вест Хэм
1.3% (2)
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