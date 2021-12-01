После навеса гости выбивают мяч за пределы поля. "Молотобойцы" разыграли угловой, Цоуфал справа навесил, Антонио выиграл борьбу, но отправил мяч намного вышек цели.

"Брайтон" ошибся около своей штрафной. Райс перехватил передачу и сделал передачу вперёд на Антонио. Нападающий замешкался и откатил мяч обратно партнеру, который мощно выстрелил с линии штрафной. Однако Санчес спас команду.

Угловой ни к чему не привёл. Однако "Вест Хэм" быстро вернул мяч, Райс слева продрался по флангу, но на его прострел никто не откликнулся.

Теперь ещё и у Лалланы проблемы со здоровьем. Замен у гостей больше нет, так что полузащитнику надо приходить в себя и возвращаться на поле.

"Вест Хэм" провёл геометрически красивую атаку. Лансини левым флангом разогнал атаку, собрал там соперников, а затем отдал мяч в центр на Соучека, а тот тут же правее на Цоуфала. После навеса защитника Антонио головой бил в противоход Санчес, но тот смог переломиться и забрать намертво футбольный снаряд.

79' После навеса гости выбивают мяч за пределы поля. "Молотобойцы" разыграли угловой, Цоуфал справа навесил, Антонио выиграл борьбу, но отправил мяч намного вышек цели.

79' Соучека справа сбили. "Вест Хэм" получил право на штрафной на фланге, и это почти угловой.

77' Вышедшие на поле футболисты тут же едва не организовали гол. Лансини слева отобрал мяч и делал передачу за спину Даффи на ход Масуаку, но Санчес оказался первым.

76' Двойная замена у хозяев. Бенрахма уступил место Лансини, и вместо Форнальса вышел Масуаку.

73' В последние минуты "Брайтон" всё чаще заходит в штрафную со своими атаками. Пока не очень опасно получается, но это уже прогресс в игре гостей.

72' Биссума надеялся на пенальти, когда ворвался в штрафную и упал в столкновении с соперниками. Однако судья посчитал, что эпизод был игровым.

71' У "Брайтона" перестановки после замены. Лемпти теперь будет действовать справа как латераль. Марч ушёл налево в атаку, а Кукурелья немного отошёл назад.

70' Последняя замена у "Брайтона". Лемпти сменил Вельтмана.

69' Был момент у "Брайтона"! После неспешной атаки последовала передача на линию штрафной, где защитники хозяев забыли Лаллану. Полузащитник в касание бил в дальний угол, но немного не попал в створ.

66' "Вест Хэм" в третий раз за короткий промежуток постарался убежать в контратаку. Бенрахма тащил мяч по центру, но вновь его передача на Антонио была прервана.

65' Ещё одна атака "Вест Хэма", которая могла завершиться голом. Бенрахма отдал мяч правее, Боуэн пробежал до штрафной и бил в дальний угол, но ему не хватило каких-то сантиметров, чтобы попасть в створ.

64' Быстрая атака "Вест Хэма" могла быть опасной. Бенрахма пытался в касание отправить Антонио в забег к воротам Санчеса, но Даффи в подкате успел прервать передачу.

61' После навеса защитники хозяев мяч выбили. На подборе первым оказался Кукурелья, который решил пальнуть из-за пределов штрафной. Однако опасность была не воротам, а лишь низко летящим птицам. Уж очень не точно пробил испанец.

61' "Брайтон" заработал-таки угловой.

60' Вновь "Брайтон" активно прессинговал соперника на чужой половине поля, Райс даже выкатил мяч за боковую. Однако вновь гости вместо атаки довели мяч аж до своего вратаря.

58' Лаллана получил мяч справа в штрафной и простреливал, но защитники "молотобойцев" вновь спокойно отбились.

56' Совсем не высокий темп у нас. "Вест Хэм" никуда спешить не будет, лондонцев счёт устраивает. "Брайтон" же не форсирует события по какой-то причине, постоянно упираясь в выстроенную оборону соперника.

54' "Брайтон" был сейчас на волоске от того, чтобы оказаться в очень трудном положении. Однако пока это не взбодрило южан, гости никуда не спешат.

52' В итоге, отменяют гол. Судьи посчитали, что Антонио был в офсайде.

49' Но подождём, проверяют гол. Много всего происходило в штрафной: были толчки, мяч мог попасть в руку. Смотрят пока помощники.

48' ГОЛ! "Вест Хэм" заработал право на угловой. Санчес сыграл неудачно на выходе, мяч заметался во вратарской, Даффи пытался выбить мяч, но попал в Антонио, и оттого футбольный снаряд оказался в сетке.

48' После углового Данк головой пробил в створ, но Фабьянски оказался к этому готов.

47' Тревожно у ворот "Вест Хэма" было. Марч получил мяч справа и простреливал, и после срезки мяч едва не залетел в ворота. Правда, залети мяч в сетку, гол бы отменили. Марч был в офсайде.

46' Замен в перерыве не было.