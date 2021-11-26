Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Брайтон
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.46
|Форнальс Пабло
|4
|0.31
|Бенрахма Саид
|3
|0.23
|Боуэн Джаррод
|2
|0.15
|Райс Деклан
|1
|0.08
|Крессуэлл Арон
|1
|0.08
|Лансини Мануэль
|1
|0.08
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Огбонна Анджело
|1
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.08
|Джонсон Бен
|1
|0.08
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.31
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.23
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.15
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|Даффи Шейн
|1
|0.08
|Мвепу Энок
|1
|0.08
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|3
|1
|Райс Деклан
|4
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаллана Адам
|4
|0
|Даффи Шейн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Мопе Нил
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
22
12
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
32%
2
17%
61-75
7
32%
4
33%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
Брайтон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 5
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|9.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон
Исход игры
Вест Хэм
87.5% (35)
Ничья
10% (4)
Брайтон
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.5% (17)
2:0 Вест Хэм
20% (8)
1:0 Вест Хэм
15% (6)
3:1 Вест Хэм
7.5% (3)
1:1 Ничья
5% (2)
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