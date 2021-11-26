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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон

История личных встреч

Вест Хэм
Брайтон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.46
Форнальс Пабло 4 0.31
Бенрахма Саид 3 0.23
Боуэн Джаррод 2 0.15
Райс Деклан 1 0.08
Крессуэлл Арон 1 0.08
Лансини Мануэль 1 0.08
Соучек Томаш 1 0.08
Огбонна Анджело 1 0.08
Зума Курт 1 0.08
Джонсон Бен 1 0.08
Цоуфал Владимир 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.31
Троссар Леандро 3 (1) 0.23
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.15
Уэлбек Данни 1 0.08
Даффи Шейн 1 0.08
Мвепу Энок 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Санчес Роберт 2 1
Мопе Нил 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Биссума Ив 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

22
12
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
32%
2
17%
61-75
7
32%
4
33%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
Брайтон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Вест Хэм 87.5% (35)
    X 10% (4)
    Брайтон 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Брайтон
    1.95
    3.82
    4.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон

    Исход игры
    Вест Хэм
    87.5% (35)
    Ничья
    10% (4)
    Брайтон
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    42.5% (17)
    2:0 Вест Хэм
    20% (8)
    1:0 Вест Хэм
    15% (6)
    3:1 Вест Хэм
    7.5% (3)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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