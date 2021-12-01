В перерыве в составе "Челси" произошла замена. Вместо Сауля Ньигеса вышел Тьяго Силва.

С первых минут второго тайма "Челси" берёт мяч код контроль и отправляется в атаку. Быстрый гол очень облегчит жизнь "синим".

Очень нравится игра Дэнни Роуза после выхода на замену. Сейчас активными действиями добился права на штрафной удар.

Имран Луза взялся за исполнение штрафного, отправив мяч на линию вратарской, откуда его тут же выбил Тьяго Силва.

Андреас Кристенсен сорвал атаку при помощи фола, толкнув в спину Жоао Педро, который пытался разогнаться на левом фланге.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, пока 1-1.

45' Трост-Эконг сначала нарушил правила вблизи своей штрафной, а потом ещё и с арбитром начал спорить - жёлтая не заставила себя ждать.

45' Подача в исполнении хозяев ни к чему опасному не привела, а потом и они сами нарушили правила, сорвав контратаку.

45' А теперь и сам Маркос Алонсо получает "горчичник", принимая на бедро Эммануэля Денниса, и не позволяя провести быструю атаку.

45' Сам же Алонсо выполнил подачу со штрафного, но не сумел найти партнёров - борьба в воздухе осталась за Каткартом.

45' Имран Луза наступил на ногу Маркосу Алонсо, после чего увидел перед собой жёлтую карточку.

45' +5 минут.

44' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ДЕННИС!!! Деннис входит в штрафную площадку через центр, выдерживает паузу, а потом пробивает на исполнение в левый угол, отправляя мяч между ног Рюдигера.

43' Аспиликуэта прошёл по правому флангу и выполнил подачу, которая адресата не нашла, да ещё и за пределы поля ушёл мяч.

42' Джошуа Кинг открылся под передачу из глубины поля и мяч получил, но сразу же услышал свисток арбитра - офсайд.

40' Свисток арбитра поставил матч на паузу, но на сей раз долго она не продлится - Лофтус-Чик и Трост-Эконг столкнулись головами.

39' Корнер с правого фланга исполнили "шершни", Клеверли подавал, но "синие" отбились, выиграв борьбу на втором этаже.

38' Стандарт в исполнении "Уотфорда" обошёлся без остроты - Эдуар Менди вовремя вышел из ворот и сумел зафиксировать мяч.

37' Сесар Аспиликуэта нарушает правила на правом фланге, попадая по лицу Дэнни Роуза.

36' ОПАСНО! А вот Дэнни Роуз сейчас мог забивать, но с его выстрелом из центра штрафной площадки справился Эдуар Менди.

35' Том Клеверли играет активно, но остроты от него практически нет. Сейчас навесил с правого фланга и нашёл голову соперника.

33' Том Клеверли едва не обрезался в центральном круге, выполнив безадресный пас назад, но тут же вступил в отбор и игровой снаряд вернул.

32' Лофтус-Чик ушёл от двоих соперников, а потом всё же был остановлен - Имран Луза при помощи фола отобрал мяч.

31' Пулишич перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Хаверца, который вышел 1 на 1 с Бахманном и переиграл его, но перед этим Кай залез в офсайд.

30' Заметно было, что "Уотфорд" подсел физически, потеряв в остроте у чужих ворот, а вот "Челси", такое ощущение, только этого и ждал. Теперь нужно включаться "шмелям", как они это делали на первых минутах.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАУНТ!!! Алонсо ворвался в штрафную площадку левым краем и отдал на Хаверца, Кай покатил на Маунта, а Мэйсон нанёс результативный удар с одиннадцатиметровой отметки.

28' Маунт прорвался на левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, но никого из партнёров найти не смог.

27' Преимущественно через левый край атакуют хозяева, но в последние минуты уже и подачи перестали исполнять, надёжнее стали действовать "синие" в обороне.

26' Кай Хаверц раньше времени совершил рывок в чужую штрафную, в результате чего оказался в положении "вне игры".

25' Мэйсон Маунт оказал давление на Крейга Каткарта на правом фланге, но защитник "Уотфорда" сыграл надёжно, выполнив передачу на Даниэля Бахманна.

24' Активно играет Дэнни Роуз, выполняя несколько кроссов в штрафную, но центральные защитники "Челси" пока всё снимают.

22' Аспиликуэта увидел рывок Пулишича в штрафную площадку и выполнил подачу, которую смогли перехватить футболисты "Уотфорда".

21' Маркос Алонсо грубо сыграл против Тома Клеверли на левом фланге, ударив соперника по ногам. Устным замечанием ограничился арбитр.

20' ОПАСНО! Маунт принял мяч в штрафной площадке и успел пробить - в штангу попал, затем попытался добить Сауль, но получилось крайне неточно, круглый полетел вдоль ворот.

19' Имран Луза пробивает со штрафного и попадает в стенку, потом добивает, отправляя мяч мимо цели.

18' "Уотфорд" получает право на перспективный стандарт - Сауль нарушил правила в метре от штрафной, за что и получил "горчичник".

17' Сразу после паузы хозяева продолжают атаковать. Сначала заработали штрафной на правом фланге, а потом и сами нарушили правила - Кинг сбил Менди.

16' Матч возобновляется!

— Обе команды на поле. Сейчас повторная разминка и мы продолжим смотреть противостояние "Уотфорда" и "Челси".

— Поединок сегодня состоится - футболисты "Уотфорда" уже выходят на поле. Ждём теперь и выход игроков "Челси".

— А на поле ничего не происходит, по-прежнему никого. Некоторые болельщики уже начинают покидать стадион.

— Уже и Дэнни Роуз покинул поле, что немного настораживает. Неужели продолжение поединка под вопросом. В любом случае, ситуация экстраординарная. Сейчас болельщики оживились, начали аплодировать, но картинку с поля пока не показывают.

— Показали нам главного арбитра встречи, Дэвида Кута, который с кем-то общается посредством радиосвязи. Ждём вердикт. Болельщики пока остаются на стадионе.

— Пока лишь Дэнни Роуз находится на поле, играя в пас с кем-то из тренерского штаба "Уотфорда". Напомню, Дэнни заменил получившего травму Адама Масину, но не успел вступить в игру.

— Медицинская бригада оказала помощь болельщику, после чего покинула поле. Будем надеяться, что с пострадавшим всё хорошо, и матч в ближайшее время продолжится.

15' По-прежнему игра стоит на паузе. Официальный сайт "Челси" сообщает, что кому-то из болельщиков стало плохо. Сейчас оказывается помощь.

14' Что-то непонятное произошло. Возникла пауза из-за травмы Масины, а потом игроки покинули поле. Судя по всему трибуны в этом замешаны.

13' Всё-таки не сможет продолжить встречу Адам Масина, вместо него в игру вступает Дэнни Роуз.

12' Адам Масина подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, а потом схватился за бедро и попросил арбитра остановить поединок.

11' Правым флангом "синие" попытались провести атаку. До центра поля добрались, а потом столкнулись с сопротивлением и игрового снаряда лишились.

10' Эдуар Менди вышел и забрал мяч после кросса Тома Клеверли с правого фланга, а потом столкнулся с соперником и оказался на газоне.

8' Джошуа Кинг оказал давление на владевшего мячом Менди, но Эдуар разобрался, выбив игровой снаряд за боковую линию.

7' ОПАСНО! Вновь работает правый фланг "Уотфорда" - следует подача в центр штрафной, мяч попадает в Аспиликуэту и летит в левый угол, но Менди реагирует, переводя игровой снаряд вправо.

6' Джошуа Кинг нарушил правила в верховой борьбе с Андреасом Кристенсеном, попав сопернику локтем по лицу.

5' Разыграли хозяева корнер на правом фланге, но подачу выполнить не смогли, однако остаются с мячом перед чужой штрафной. "Челси" в атаке мы пока не видим.

4' Клеверли прострелил с правого фланга в центр штрафной, откуда пробил Деннис, после чего вмешался Чалоба, переправив мяч за лицевую.

3' Кико Фемения открылся под передачу на правом фланге, но не сумел справиться с приёмом, выпусти мяч за боковую линию.

2' Гости начали с центра поля и довели мяч до Эдуара Менди, который тут же отправил игровой снаряд на чужую половину. С высокого прессинга начинает "Уотфорд".