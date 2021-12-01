Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Викарадж Роад
16' Желтая карточкаНьигес Сауль
0:1
29' ГолМаунт Мэйсон
1:1
43' ГолДеннис Эммануэль
45' Желтая карточкаЛуза Имран
45' Желтая карточкаАлонсо Маркос
45' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
10
Педро
Жоао
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
29'
0:1
43'
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Уотфорд
Челси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|6
|0.43
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.36
|Сарр Исмаила
|5
|0.36
|Педро Жоао
|1
|0.07
|Эрнандес Хуан
|1
|0.07
|Куцка Юрай
|1
|0.07
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.29
|Маунт Мэйсон
|4 (1)
|0.29
|Чилуэлл Бен
|3
|0.21
|Лукаку Ромелу
|3
|0.21
|Хаверц Кай
|2
|0.14
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.14
|Рюдигер Антонио
|2
|0.14
|Канте Н'Голо
|2
|0.14
|Чалоба Трево
|2
|0.14
|Пулишич Кристиан
|2
|0.14
|Ковачич Матео
|1
|0.07
|Алонсо Маркос
|1
|0.07
|Вернер Тимо
|1
|0.07
|Силва Тьяго
|1
|0.07
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.07
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|2
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
5
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
7
37%
8
27%
76-90
Пропущено
23
6
13 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
1
17%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
3
13%
2
33%
61-75
3
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Челси
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 6
|31
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|41 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 16
|26
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|10.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 15
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|15.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 25
|14
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|7.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Челси
Исход игры
Уотфорд
3.1% (5)
Ничья
4.9% (8)
Челси
92% (150)
Тотал 2.5
Больше
51.88% (69)
Меньше
48.12% (64)
Обе команды забьют
Да
48.87% (65)
Нет
51.13% (68)
Популярный счёт
0:2 Челси
28.8% (47)
1:2 Челси
23.3% (38)
1:3 Челси
12.3% (20)
0:1 Челси
7.4% (12)
0:3 Челси
3.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (5)
0:5 Челси
1.2% (2)
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