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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Челси
0'
16' Желтая карточка
Ньигес Сауль
0:1
29' Гол
Маунт Мэйсон
1:1
43' Гол
Деннис Эммануэль
45' Желтая карточка
Луза Имран
45' Желтая карточка
Алонсо Маркос
45' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
51'
26
Бахманн
Даниэль
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
6
Луза
Имран
25
Деннис
Эммануэль
8
Клеверли
Том
19
Сиссоко
Мусса
10
Педро
Жоао
7
Кинг
Джошуа
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
12
Лофтус-Чик
Рубен
17
Ньигес
Сауль
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
Уотфорд
4-1-4-1
Челси
3-4-2-1

Ход матча

13'
Роуз Дэнни
Масина Адам
 
16'
 
Ньигес Сауль
29'
0:1
Маунт Мэйсон
(Хаверц Кай)
43'
Деннис Эммануэль
(Сиссоко Мусса)
1:1
45'
Луза Имран
 
45'
 
Алонсо Маркос
45'
Трост-Эконг Виллиам
 
46'
 
Силва Тьяго
Ньигес Сауль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Уотфорд
Челси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
3:0
К
5:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 6 0.43
Кинг Джошуа 5 (1) 0.36
Сарр Исмаила 5 0.36
Педро Жоао 1 0.07
Эрнандес Хуан 1 0.07
Куцка Юрай 1 0.07
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Клеверли Том 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.29
Маунт Мэйсон 4 (1) 0.29
Чилуэлл Бен 3 0.21
Лукаку Ромелу 3 0.21
Хаверц Кай 2 0.14
Жоржиньо II 2 (2) 0.14
Рюдигер Антонио 2 0.14
Канте Н'Голо 2 0.14
Чалоба Трево 2 0.14
Пулишич Кристиан 2 0.14
Ковачич Матео 1 0.07
Алонсо Маркос 1 0.07
Вернер Тимо 1 0.07
Силва Тьяго 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Зиеш Хаким 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Луза Имран 2 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Рюдигер Антонио 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
30
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
7
37%
8
27%
76-90

Пропущено

23
6
13 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
1
17%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
3
13%
2
33%
61-75
3
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Челси 1:1 Заявка 14 9 4 1 32 - 6 31
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 9 4 1 41 - 12 31
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 8 2 4 25 - 16 26
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Лестер 2:2 Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
10. Брайтон 0:1 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 14 5 1 8 18 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 22 15
15. Саутгемптон 2:2 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 1:1 Заявка 14 4 2 8 19 - 25 14
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
7. Эвертон 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8. Лестер 2:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
17. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:1 Заявка 7 5 2 0 14 - 2 17
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 5 1 1 23 - 7 16
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Лестер 2:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    51'
    Андреас Кристенсен сорвал атаку при помощи фола, толкнув в спину Жоао Педро, который пытался разогнаться на левом фланге. 
  • 50'
    Имран Луза взялся за исполнение штрафного, отправив мяч на линию вратарской, откуда его тут же выбил Тьяго Силва. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Очень нравится игра Дэнни Роуза после выхода на замену. Сейчас активными действиями добился права на штрафной удар. 
  • 48'
    С первых минут второго тайма "Челси" берёт мяч код контроль и отправляется в атаку. Быстрый гол очень облегчит жизнь "синим". 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Челси" произошла замена. Вместо Сауля Ньигеса вышел Тьяго Силва. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Противостояние "Уотфорда" и "Челси" продолжается. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока 1-1. 
  • Желтая карточка
    45'
    Трост-Эконг сначала нарушил правила вблизи своей штрафной, а потом ещё и с арбитром начал спорить - жёлтая не заставила себя ждать. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Подача в исполнении хозяев ни к чему опасному не привела, а потом и они сами нарушили правила, сорвав контратаку. 
  • Желтая карточка
    45'
    А теперь и сам Маркос Алонсо получает "горчичник", принимая на бедро Эммануэля Денниса, и не позволяя провести быструю атаку. 
  • 45'
    Сам же Алонсо выполнил подачу со штрафного, но не сумел найти партнёров - борьба в воздухе осталась за Каткартом. 
  • Желтая карточка
    45'
    Имран Луза наступил на ногу Маркосу Алонсо, после чего увидел перед собой жёлтую карточку. 
  • Дополнительное время
    45'
    +5 минут. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ДЕННИС!!! Деннис входит в штрафную площадку через центр, выдерживает паузу, а потом пробивает на исполнение в левый угол, отправляя мяч между ног Рюдигера. 
  • 43'
    Аспиликуэта прошёл по правому флангу и выполнил подачу, которая адресата не нашла, да ещё и за пределы поля ушёл мяч. 
  • Офсайд
    42'
    Джошуа Кинг открылся под передачу из глубины поля и мяч получил, но сразу же услышал свисток арбитра - офсайд. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Свисток арбитра поставил матч на паузу, но на сей раз долго она не продлится - Лофтус-Чик и Трост-Эконг столкнулись головами. 
  • Угловой
    39'
    Корнер с правого фланга исполнили "шершни", Клеверли подавал, но "синие" отбились, выиграв борьбу на втором этаже. 
  • 38'
    Стандарт в исполнении "Уотфорда" обошёлся без остроты - Эдуар Менди вовремя вышел из ворот и сумел зафиксировать мяч. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Сесар Аспиликуэта нарушает правила на правом фланге, попадая по лицу Дэнни Роуза. 
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! А вот Дэнни Роуз сейчас мог забивать, но с его выстрелом из центра штрафной площадки справился Эдуар Менди. 
  • 35'
    Том Клеверли играет активно, но остроты от него практически нет. Сейчас навесил с правого фланга и нашёл голову соперника. 
  • 33'
    Том Клеверли едва не обрезался в центральном круге, выполнив безадресный пас назад, но тут же вступил в отбор и игровой снаряд вернул. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Лофтус-Чик ушёл от двоих соперников, а потом всё же был остановлен - Имран Луза при помощи фола отобрал мяч. 
  • Офсайд
    31'
    Пулишич перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на Хаверца, который вышел 1 на 1 с Бахманном и переиграл его, но перед этим Кай залез в офсайд. 
  • 30'
    Заметно было, что "Уотфорд" подсел физически, потеряв в остроте у чужих ворот, а вот "Челси", такое ощущение, только этого и ждал. Теперь нужно включаться "шмелям", как они это делали на первых минутах. 
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАУНТ!!! Алонсо ворвался в штрафную площадку левым краем и отдал на Хаверца, Кай покатил на Маунта, а Мэйсон нанёс результативный удар с одиннадцатиметровой отметки. 
  • 28'
    Маунт прорвался на левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, но никого из партнёров найти не смог. 
  • 27'
    Преимущественно через левый край атакуют хозяева, но в последние минуты уже и подачи перестали исполнять, надёжнее стали действовать "синие" в обороне. 
  • Офсайд
    26'
    Кай Хаверц раньше времени совершил рывок в чужую штрафную, в результате чего оказался в положении "вне игры". 
  • 25'
    Мэйсон Маунт оказал давление на Крейга Каткарта на правом фланге, но защитник "Уотфорда" сыграл надёжно, выполнив передачу на Даниэля Бахманна. 
  • 24'
    Активно играет Дэнни Роуз, выполняя несколько кроссов в штрафную, но центральные защитники "Челси" пока всё снимают. 
  • 22'
    Аспиликуэта увидел рывок Пулишича в штрафную площадку и выполнил подачу, которую смогли перехватить футболисты "Уотфорда". 
  • Фол, нарушение
    21'
    Маркос Алонсо грубо сыграл против Тома Клеверли на левом фланге, ударив соперника по ногам. Устным замечанием ограничился арбитр. 
  • Штанга
    20'
    ОПАСНО! Маунт принял мяч в штрафной площадке и успел пробить - в штангу попал, затем попытался добить Сауль, но получилось крайне неточно, круглый полетел вдоль ворот. 
  • 19'
    Имран Луза пробивает со штрафного и попадает в стенку, потом добивает, отправляя мяч мимо цели. 
  • Желтая карточка
    18'
    "Уотфорд" получает право на перспективный стандарт - Сауль нарушил правила в метре от штрафной, за что и получил "горчичник". 
  • Фол, нарушение
    17'
    Сразу после паузы хозяева продолжают атаковать. Сначала заработали штрафной на правом фланге, а потом и сами нарушили правила - Кинг сбил Менди. 
  • 16'
    Матч возобновляется! 
  • Обе команды на поле. Сейчас повторная разминка и мы продолжим смотреть противостояние "Уотфорда" и "Челси". 
  • Поединок сегодня состоится - футболисты "Уотфорда" уже выходят на поле. Ждём теперь и выход игроков "Челси".
  • А на поле ничего не происходит, по-прежнему никого. Некоторые болельщики уже начинают покидать стадион. 
  • Уже и Дэнни Роуз покинул поле, что немного настораживает. Неужели продолжение поединка под вопросом. В любом случае, ситуация экстраординарная. Сейчас болельщики оживились, начали аплодировать, но картинку с поля пока не показывают. 
  • Показали нам главного арбитра встречи, Дэвида Кута, который с кем-то общается посредством радиосвязи. Ждём вердикт. Болельщики пока остаются на стадионе. 
  • Пока лишь Дэнни Роуз находится на поле, играя в пас с кем-то из тренерского штаба "Уотфорда". Напомню, Дэнни заменил получившего травму Адама Масину, но не успел вступить в игру. 
  • Медицинская бригада оказала помощь болельщику, после чего покинула поле. Будем надеяться, что с пострадавшим всё хорошо, и матч в ближайшее время продолжится. 
  • Травма, повреждение
    15'
    По-прежнему игра стоит на паузе. Официальный сайт "Челси" сообщает, что кому-то из болельщиков стало плохо. Сейчас оказывается помощь. 
  • 14'
    Что-то непонятное произошло. Возникла пауза из-за травмы Масины, а потом игроки покинули поле. Судя по всему трибуны в этом замешаны. 
  • Замена
    13'
    Всё-таки не сможет продолжить встречу Адам Масина, вместо него в игру вступает Дэнни Роуз. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Адам Масина подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, а потом схватился за бедро и попросил арбитра остановить поединок. 
  • 11'
    Правым флангом "синие" попытались провести атаку. До центра поля добрались, а потом столкнулись с сопротивлением и игрового снаряда лишились. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Эдуар Менди вышел и забрал мяч после кросса Тома Клеверли с правого фланга, а потом столкнулся с соперником и оказался на газоне. 
  • Опасный момент
    8'
    Джошуа Кинг оказал давление на владевшего мячом Менди, но Эдуар разобрался, выбив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Вновь работает правый фланг "Уотфорда" - следует подача в центр штрафной, мяч попадает в Аспиликуэту и летит в левый угол, но Менди реагирует, переводя игровой снаряд вправо. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Джошуа Кинг нарушил правила в верховой борьбе с Андреасом Кристенсеном, попав сопернику локтем по лицу. 
  • Угловой
    5'
    Разыграли хозяева корнер на правом фланге, но подачу выполнить не смогли, однако остаются с мячом перед чужой штрафной. "Челси" в атаке мы пока не видим. 
  • Опасный момент
    4'
    Клеверли прострелил с правого фланга в центр штрафной, откуда пробил Деннис, после чего вмешался Чалоба, переправив мяч за лицевую. 
  • 3'
    Кико Фемения открылся под передачу на правом фланге, но не сумел справиться с приёмом, выпусти мяч за боковую линию. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и довели мяч до Эдуара Менди, который тут же отправил игровой снаряд на чужую половину. С высокого прессинга начинает "Уотфорд". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 1:1 Челси онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Челси

Исход игры
Уотфорд
3.1% (5)
Ничья
4.9% (8)
Челси
92% (150)
Тотал 2.5
Больше
51.88% (69)
Меньше
48.12% (64)
Обе команды забьют
Да
48.87% (65)
Нет
51.13% (68)
Популярный счёт
0:2 Челси
28.8% (47)
1:2 Челси
23.3% (38)
1:3 Челси
12.3% (20)
0:1 Челси
7.4% (12)
0:3 Челси
3.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (5)
0:5 Челси
1.2% (2)
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