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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Уотфорд
Челси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
3:0
К
5:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 5 0.38
Кинг Джошуа 5 (1) 0.38
Сарр Исмаила 5 0.38
Педро Жоао 1 0.08
Эрнандес Хуан 1 0.08
Куцка Юрай 1 0.08
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Клеверли Том 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.31
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.23
Чилуэлл Бен 3 0.23
Лукаку Ромелу 3 0.23
Жоржиньо II 2 (2) 0.15
Рюдигер Антонио 2 0.15
Канте Н'Голо 2 0.15
Чалоба Трево 2 0.15
Пулишич Кристиан 2 0.15
Хаверц Кай 2 0.15
Ковачич Матео 1 0.08
Алонсо Маркос 1 0.08
Вернер Тимо 1 0.08
Силва Тьяго 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Зиеш Хаким 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Луза Имран 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 2 1
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
30
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
7
37%
8
27%
76-90

Пропущено

23
6
13 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
1
17%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
3
13%
2
33%
61-75
3
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Уотфорд 2.3% (1)
    X 4.7% (2)
    Челси 93% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Челси
    9.20
    5.30
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Челси

    Исход игры
    Уотфорд
    2.3% (1)
    Ничья
    4.7% (2)
    Челси
    93% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    30.2% (13)
    0:2 Челси
    30.2% (13)
    1:3 Челси
    14% (6)
    0:1 Челси
    11.6% (5)
    0:3 Челси
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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