Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Челси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|5
|0.38
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.38
|Сарр Исмаила
|5
|0.38
|Педро Жоао
|1
|0.08
|Эрнандес Хуан
|1
|0.08
|Куцка Юрай
|1
|0.08
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.31
|Маунт Мэйсон
|3 (1)
|0.23
|Чилуэлл Бен
|3
|0.23
|Лукаку Ромелу
|3
|0.23
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.15
|Рюдигер Антонио
|2
|0.15
|Канте Н'Голо
|2
|0.15
|Чалоба Трево
|2
|0.15
|Пулишич Кристиан
|2
|0.15
|Хаверц Кай
|2
|0.15
|Ковачич Матео
|1
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.08
|Вернер Тимо
|1
|0.08
|Силва Тьяго
|1
|0.08
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|2
|1
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
5
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
30
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
7
37%
8
27%
76-90
Пропущено
23
6
13 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
1
17%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
3
13%
2
33%
61-75
3
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 5
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|9.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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Прогнозы на матч Уотфорд - Челси
Исход игры
Уотфорд
2.3% (1)
Ничья
4.7% (2)
Челси
93% (40)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
1:2 Челси
30.2% (13)
0:2 Челси
30.2% (13)
1:3 Челси
14% (6)
0:1 Челси
11.6% (5)
0:3 Челси
4.7% (2)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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