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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Бёрнли
0'
7' Желтая карточка
Ми Бен
18' Желтая карточка
Лоутон Мэттью
18' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
64' Желтая карточка
Родригес Джей
86' Желтая карточка
Килман Макс
88'
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
37
Траоре
Адама
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
22
Коллинз
Натан
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
20
Корне
Максвелл
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Бёрнли

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.29
Хименес Рауль 3 0.21
Коди Конор 1 0.07
Саисс Ромен 1 0.07
Невеш Рубен 1 0.07
Килман Макс 1 0.07
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.38
Вуд Крис 3 0.23
Ми Бен 2 0.15
Лоутон Мэттью 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Выдра Матей 1 0.08
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Саисс Ромен 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Ми Бен 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
31%
5
24%
61-75
3
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Челси 1:1 Заявка 14 9 4 1 32 - 6 31
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 9 4 1 41 - 12 31
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 8 2 4 25 - 16 26
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Лестер 2:2 Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
10. Брайтон 0:1 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 14 5 1 8 18 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 22 15
15. Саутгемптон 2:2 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 1:1 Заявка 14 4 2 8 19 - 25 14
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
7. Эвертон 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8. Лестер 2:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
17. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:1 Заявка 7 5 2 0 14 - 2 17
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 5 1 1 23 - 7 16
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Лестер 2:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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Прогнозы 138
Вулверхэмптон 85.5% (118)
X 12.3% (17)
Бёрнли 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Бёрнли
3.00
3.40
7.50
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Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли

Исход игры
Вулверхэмптон
85.5% (118)
Ничья
12.3% (17)
Бёрнли
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
37% (51)
2:1 Вулверхэмптон
34.8% (48)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:0 Вулверхэмптон
6.5% (9)
3:2 Вулверхэмптон
2.2% (3)
3:1 Вулверхэмптон
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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