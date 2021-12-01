Второй тайм

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Моутинью Жоау получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Макнил Дуайт получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Макнил Дуайт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Моутинью Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

87' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Килман Макс получил желтую карточку от судьи

85' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

84' Отличный пас сделал Выдра Матей из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

84' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хороший удар издали нанес Траоре Адама , но отличный сейв сделал Ник Поуп. Угловой.

81' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Коллинз Натан из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Должен был быть гол! Макнил Дуайт имел отличный шанс, но Жозе Са не дал голу состоятся!

77' Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Джей получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Матч возобновлен

76' Родригес Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Бёрнли

74' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Бёрнли

71' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

70' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

69' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Хименес Рауль нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.

69' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Бёрнли

66' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Судья подбегает и показывает Родригес Джей из команды Бёрнли отложенную желтую карточку за фол.

61' Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Бёрнли

59' Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали

58' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бёрнли выполняет удар от ворот.

53' Отличный пас сделал Хи-Чан Хван из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

52' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

49' Опасность! Хи-Чан Хван из команды Вулверхэмптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

48' О, нет. Из многообещающей позиции Траоре Адама из команды Вулверхэмптон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

48' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля