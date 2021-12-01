Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Молинью
7' Желтая карточкаМи Бен
18' Желтая карточкаЛоутон Мэттью
18' Желтая карточкаХи-Чан Хван
64' Желтая карточкаРодригес Джей
86' Желтая карточкаКилман Макс
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
26
Хи-Чан
Хван
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
26 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
21 Радди ДжонВратарь
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
18'
18'
64'
86'
Владение мячом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Бёрнли
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.29
|Хименес Рауль
|3
|0.21
|Коди Конор
|1
|0.07
|Саисс Ромен
|1
|0.07
|Невеш Рубен
|1
|0.07
|Килман Макс
|1
|0.07
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.38
|Вуд Крис
|3
|0.23
|Ми Бен
|2
|0.15
|Лоутон Мэттью
|1
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.08
|Выдра Матей
|1
|0.08
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
31%
5
24%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Челси
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 6
|31
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|41 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 16
|26
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|10.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 15
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|15.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 25
|14
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|7.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
Исход игры
Вулверхэмптон
85.5% (118)
Ничья
12.3% (17)
Бёрнли
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
37% (51)
2:1 Вулверхэмптон
34.8% (48)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:0 Вулверхэмптон
6.5% (9)
3:2 Вулверхэмптон
2.2% (3)
3:1 Вулверхэмптон
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!