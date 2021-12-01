Через центральную зону хозяева пропустили атаку, но Габриэль Жезус не сумел справиться с приёмом мяча после передачи Бернарду Силвы.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! БЕРНАРДУ СИЛВА!!! 0-2!!! И снова "Астон Вилла" увлекается атакой, забывая напрочь об обороне. "Манчестер Сити" при помощи нескольких передач дошёл до чужой штрафной, а затем результативный удар под перекладину нанёс Бернарду Силва.

Разыграли мяч в центре поля хозяева, а потом отправили его в сторону чужой штрафной верхом, где теперь уже Натан Аке успешен на перехвате.

Время первого тайма подошло к концу, в котором со счётом 0-2 выигрывает "Манчестер Сити".

41' Нет, Рубена Диаша в воздухе сегодня не переиграть. Снова он выиграл верх в центре своей штрафной площади, выбив мяч на правый фланг.

40' Перед своей штрафной площадью Жоау Канселу нарушил правила, уронив Дугласа Соареса. У "Астон Виллы" появляется возможность отличиться со стандарта.

39' Рахим Стерлинг получил мяч на левом фланге и попытался в одиночку прорваться в штрафную, но справиться с двумя противниками не сумел.

38' Эмилиано Буэндия переусердствовал в отборе мяча в центре поля, в результате чего нарушил правила. Многовато фолит Буэндия, но пока без жёлтой.

36' И сразу же ещё один угловой исполнили гости - хозяева сначала выиграли верх, а потом заблокировали удар Жезуса с правого края штрафной.

35' Рияд Марез выполнил подачу от углового флага - Рубен Диаш выиграл позицию и пробил головой, отправив мяч чуть выше перекладины.

34' Рахим Стерлинг сместился с левого фланга в центр и нанёс удар - мяч рикошетом от игроков "Астон Виллы" ушёл за лицевую линию.

33' Повреждение Бэйли несовместимо с игрой, вместо него выходит Янг.

32' Леон Бэйли оказывается на газоне и не может подняться. Арбитр ставит игру на паузу, а потом приглашает медиков на поле.

30' "Манчестер Сити" отбился после исполнения соперника углового, но подбор остаётся за хозяевами, которые продолжают наступление.

29' Эмилиано Буэндия прошёл по правому флангу и выполнил подачу - попал в Александра Зинченко, рикошетом от которого мяч ушёл на корнер.

28' Казалось, что стали хозяева находить свою игру, чаще играя у чужой штрафной, но именно это им и навредило. Открыли зоны хозяева, чем "горожане" и воспользовались.

27' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДИАШ!!! Рубен Диаш очень удачно подключился к атаке. Ворвался в штрафную площадку, получил мяч от Рахима Стерланга и поразил цель.

26' Уоткинс уже готов был замыкать прострел с правого фланга от Бэйли, но в последний момент сумели вмешаться защитники.

25' Гораздо чаще стала "Астон Вилла" появляться у чужих ворот, однако обходится без опасных моментов, завершая наступления преимущественно за счёт кроссов.

23' Леон Бэйли за счёт индивидуальных действий добрался до штрафной площадки на правом фланге, а потом выполнил прострел в ноги соперников.

22' Эзри Конса подключился к атаке, отправился в штрафную площадку и нанёс удар головой после кросса с фланга, но Эдерсон справился.

21' Тайрон Мингс попробовал начать атаку своей команды длинной передачей, которая не стала проблемой для Рубена Диаша, выигравшего воздух.

20' Снова активен Бернарду Силва в атаке. Сейчас выполнил подачу с фланга, но после того, как выпустил игровой снаряд за пределы поля.

19' Бернарду Силва ворвался в штрафную площадку и получил мяч, а вот обработать его должным образом не сумел, выпустив за лицевую линию.

18' Эмилиано Буэндия получил мяч в центре поля и устремился в атаку. Сблизился со штрафной площадкой, а потом пробил в соперника.

16' Габриэль Жезус ворвался в штрафную площадку и упал после борьбы с Тайроном Мингсом, но арбитр сразу же развёл руки в стороны.

15' Бернарду Силва выполнил заброс на правый край штрафной на Рияда Мареза, которого успел опередить Мэтт Таргетт, выбив мяч в центр поля.

13' Контратаку провела "Астон Вилла", которую снова разогнал Буэндия, но завершить качественно её не смог - прострелил в центр штрафной и Уоткинса не нашёл.

12' Продолжает высоко играть Жоау Канселу. Сейчас поборолся за мяч в центре поля, но не по правилам. Хозяева получают возможность перевести дух.

11' Буэндия получил мяч на своей половине и отправился в атаку, а потом выполнил передачу на Уоткинса, которую перехватил Рубен Диаш.

10' Показывают нам Стивена Джеррарда, на лице которого читается волнение. Пока ничего не получается у его подопечных, закрыты у своей штрафной.

8' На старте матча гости продолжают накапливать угловые. Сейчас очередной исполнили, после которого Родри сумел пробить, но не попал в створ, отправив мяч выше цели.

7' Два корнера кряду исполнил "Манчестер Сити", но пока не удаётся выиграть воздух и пробить, "Астон Вилла" хороша на втором этаже.

5' Снова опасно действуют "горожане" у чужих владений - Жезус пробил и попал в соперника, а затем выстрелил Родри, но снова Мартинес в игре.

4' Рияд Марез выполнил подачу с угла поля, с которой без труда справились хозяева, выиграв борьбу на втором этаже.

3' Стерлинг прорывается по левому флангу и выполняет прострел - Канселу откликается и наносит удар, но Мартинес справляется, переводя мяч за лицевую линию.

2' Гости начали с центра поля и сразу же начинают затяжную перепасовку. "Астон Вилла" пока всем составом на своей половине.