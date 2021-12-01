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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
0:2
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
27' Гол
Диаш Рубен
0:2
43' Гол
Силва Бернарду
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
11
Зинченко
Александр
25
Фернандиньо
Фернандо
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
Астон Вилла
4-3-2-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

Ход матча

27'
0:1
Диаш Рубен
(Стерлинг Рахим)
31'
Янг Эшли
Бэйли Леон
 
43'
0:2
Силва Бернарду
(Жезус Габриэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Сити

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

25 матчей

16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.21
Макгинн Джон 3 0.21
Уоткинс Олли 3 0.21
Бэйли Леон 1 0.07
Мингс Тайрон 1 0.07
Таргетт Мэтт 1 0.07
Буэндия Эмилиано 1 0.07
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.07
Хаус Кортни 1 0.07
Кэш Мэтти 1 0.07
Рамси Джакоб 1 0.07
Янг Эшли 0 0
Соарес Дуглас 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 5 0.36
Гюндоган Илкай 3 0.21
Фоден Фил 3 0.21
Жезус Габриэль 2 0.14
Марез Рияд 2 0.14
Стерлинг Рахим 2 0.14
Торрес Ферран 2 0.14
Де Брёйне Кевин 2 0.14
Родри Эрнандес 2 0.14
Грилиш Джек 1 0.07
Диаш Рубен 1 0.07
Фернандиньо Фернандо 1 0.07
Лапорт Эмерик 1 0.07
Канселу Жоау 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 3 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Накамба Марвелус 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 4 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
40%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
4
50%
4
25%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
25%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

18
25
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
6
33%
6
24%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
24%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Челси 1:1 Заявка 14 9 4 1 32 - 6 31
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 9 4 1 41 - 12 31
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 8 2 4 25 - 16 26
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Лестер 2:2 Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
10. Брайтон 0:1 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 14 5 1 8 18 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 22 15
15. Саутгемптон 2:2 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 1:1 Заявка 14 4 2 8 19 - 25 14
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
7. Эвертон 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8. Лестер 2:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
17. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:1 Заявка 7 5 2 0 14 - 2 17
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 5 1 1 23 - 7 16
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Лестер 2:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу, в котором со счётом 0-2 выигрывает "Манчестер Сити". 
  • 45'
    Разыграли мяч в центре поля хозяева, а потом отправили его в сторону чужой штрафной верхом, где теперь уже Натан Аке успешен на перехвате. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! БЕРНАРДУ СИЛВА!!! 0-2!!! И снова "Астон Вилла" увлекается атакой, забывая напрочь об обороне. "Манчестер Сити" при помощи нескольких передач дошёл до чужой штрафной, а затем результативный удар под перекладину нанёс Бернарду Силва. 
  • Опасный момент
    43'
    Через центральную зону хозяева пропустили атаку, но Габриэль Жезус не сумел справиться с приёмом мяча после передачи Бернарду Силвы. 
  • 41'
    Нет, Рубена Диаша в воздухе сегодня не переиграть. Снова он выиграл верх в центре своей штрафной площади, выбив мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Перед своей штрафной площадью Жоау Канселу нарушил правила, уронив Дугласа Соареса. У "Астон Виллы" появляется возможность отличиться со стандарта. 
  • 39'
    Рахим Стерлинг получил мяч на левом фланге и попытался в одиночку прорваться в штрафную, но справиться с двумя противниками не сумел. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Эмилиано Буэндия переусердствовал в отборе мяча в центре поля, в результате чего нарушил правила. Многовато фолит Буэндия, но пока без жёлтой. 
  • Угловой
    36'
    И сразу же ещё один угловой исполнили гости - хозяева сначала выиграли верх, а потом заблокировали удар Жезуса с правого края штрафной. 
  • Угловой
    35'
    Рияд Марез выполнил подачу от углового флага - Рубен Диаш выиграл позицию и пробил головой, отправив мяч чуть выше перекладины. 
  • 34'
    Рахим Стерлинг сместился с левого фланга в центр и нанёс удар - мяч рикошетом от игроков "Астон Виллы" ушёл за лицевую линию. 
  • Замена
    33'
    Повреждение Бэйли несовместимо с игрой, вместо него выходит Янг. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Леон Бэйли оказывается на газоне и не может подняться. Арбитр ставит игру на паузу, а потом приглашает медиков на поле. 
  • 30'
    "Манчестер Сити" отбился после исполнения соперника углового, но подбор остаётся за хозяевами, которые продолжают наступление. 
  • Угловой
    29'
    Эмилиано Буэндия прошёл по правому флангу и выполнил подачу - попал в Александра Зинченко, рикошетом от которого мяч ушёл на корнер. 
  • 28'
    Казалось, что стали хозяева находить свою игру, чаще играя у чужой штрафной, но именно это им и навредило. Открыли зоны хозяева, чем "горожане" и воспользовались. 
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДИАШ!!! Рубен Диаш очень удачно подключился к атаке. Ворвался в штрафную площадку, получил мяч от Рахима Стерланга и поразил цель. 
  • 26'
    Уоткинс уже готов был замыкать прострел с правого фланга от Бэйли, но в последний момент сумели вмешаться защитники. 
  • 25'
    Гораздо чаще стала "Астон Вилла" появляться у чужих ворот, однако обходится без опасных моментов, завершая наступления преимущественно за счёт кроссов. 
  • 23'
    Леон Бэйли за счёт индивидуальных действий добрался до штрафной площадки на правом фланге, а потом выполнил прострел в ноги соперников. 
  • Опасный момент
    22'
    Эзри Конса подключился к атаке, отправился в штрафную площадку и нанёс удар головой после кросса с фланга, но Эдерсон справился. 
  • 21'
    Тайрон Мингс попробовал начать атаку своей команды длинной передачей, которая не стала проблемой для Рубена Диаша, выигравшего воздух. 
  • 20'
    Снова активен Бернарду Силва в атаке. Сейчас выполнил подачу с фланга, но после того, как выпустил игровой снаряд за пределы поля. 
  • 19'
    Бернарду Силва ворвался в штрафную площадку и получил мяч, а вот обработать его должным образом не сумел, выпустив за лицевую линию. 
  • 18'
    Эмилиано Буэндия получил мяч в центре поля и устремился в атаку. Сблизился со штрафной площадкой, а потом пробил в соперника. 
  • Судья
    16'
    Габриэль Жезус ворвался в штрафную площадку и упал после борьбы с Тайроном Мингсом, но арбитр сразу же развёл руки в стороны. 
  • 15'
    Бернарду Силва выполнил заброс на правый край штрафной на Рияда Мареза, которого успел опередить Мэтт Таргетт, выбив мяч в центр поля. 
  • 13'
    Контратаку провела "Астон Вилла", которую снова разогнал Буэндия, но завершить качественно её не смог - прострелил в центр штрафной и Уоткинса не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Продолжает высоко играть Жоау Канселу. Сейчас поборолся за мяч в центре поля, но не по правилам. Хозяева получают возможность перевести дух. 
  • 11'
    Буэндия получил мяч на своей половине и отправился в атаку, а потом выполнил передачу на Уоткинса, которую перехватил Рубен Диаш. 
  • 10'
    Показывают нам Стивена Джеррарда, на лице которого читается волнение. Пока ничего не получается у его подопечных, закрыты у своей штрафной. 
  • 8'
    На старте матча гости продолжают накапливать угловые. Сейчас очередной исполнили, после которого Родри сумел пробить, но не попал в створ, отправив мяч выше цели. 
  • Угловой
    7'
    Два корнера кряду исполнил "Манчестер Сити", но пока не удаётся выиграть воздух и пробить, "Астон Вилла" хороша на втором этаже. 
  • Опасный момент
    5'
    Снова опасно действуют "горожане" у чужих владений - Жезус пробил и попал в соперника, а затем выстрелил Родри, но снова Мартинес в игре. 
  • Угловой
    4'
    Рияд Марез выполнил подачу с угла поля, с которой без труда справились хозяева, выиграв борьбу на втором этаже. 
  • Опасный момент
    3'
    Стерлинг прорывается по левому флангу и выполняет прострел - Канселу откликается и наносит удар, но Мартинес справляется, переводя мяч за лицевую линию. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и сразу же начинают затяжную перепасовку. "Астон Вилла" пока всем составом на своей половине. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается! 
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Где смотреть матч Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити

Исход игры
Астон Вилла
3.4% (5)
Ничья
4.7% (7)
Манчестер Сити
91.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
71.64% (96)
Меньше
28.36% (38)
Обе команды забьют
Да
70.9% (95)
Нет
29.1% (39)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34.5% (51)
1:3 Манчестер Сити
22.3% (33)
0:2 Манчестер Сити
18.2% (27)
1:1 Ничья
4.1% (6)
0:3 Манчестер Сити
4.1% (6)
0:1 Манчестер Сити
2.7% (4)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
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