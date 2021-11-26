Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Манчестер Сити
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед
25 матчей
16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.23
|Макгинн Джон
|3
|0.23
|Уоткинс Олли
|3
|0.23
|Бэйли Леон
|1
|0.08
|Мингс Тайрон
|1
|0.08
|Таргетт Мэтт
|1
|0.08
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.08
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.08
|Хаус Кортни
|1
|0.08
|Кэш Мэтти
|1
|0.08
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Янг Эшли
|0
|0
|Соарес Дуглас
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|4
|0.31
|Гюндоган Илкай
|3
|0.23
|Фоден Фил
|3
|0.23
|Жезус Габриэль
|2
|0.15
|Марез Рияд
|2
|0.15
|Торрес Ферран
|2
|0.15
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.15
|Стерлинг Рахим
|2
|0.15
|Родри Эрнандес
|2
|0.15
|Грилиш Джек
|1
|0.08
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.08
|Лапорт Эмерик
|1
|0.08
|Канселу Жоау
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Накамба Марвелус
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|4
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
40%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
4
50%
4
25%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
25%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Забито
18
25
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
6
33%
6
24%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
24%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 5
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|9.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Сити
Исход игры
Астон Вилла
0% (0)
Ничья
4.9% (2)
Манчестер Сити
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
48.8% (20)
1:3 Манчестер Сити
14.6% (6)
0:2 Манчестер Сити
12.2% (5)
1:4 Манчестер Сити
4.9% (2)
0:3 Манчестер Сити
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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