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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Сити

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

25 матчей

16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.23
Макгинн Джон 3 0.23
Уоткинс Олли 3 0.23
Бэйли Леон 1 0.08
Мингс Тайрон 1 0.08
Таргетт Мэтт 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.08
Хаус Кортни 1 0.08
Кэш Мэтти 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Янг Эшли 0 0
Соарес Дуглас 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 4 0.31
Гюндоган Илкай 3 0.23
Фоден Фил 3 0.23
Жезус Габриэль 2 0.15
Марез Рияд 2 0.15
Торрес Ферран 2 0.15
Де Брёйне Кевин 2 0.15
Стерлинг Рахим 2 0.15
Родри Эрнандес 2 0.15
Грилиш Джек 1 0.08
Фернандиньо Фернандо 1 0.08
Лапорт Эмерик 1 0.08
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 3 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Накамба Марвелус 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 4 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
40%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
4
50%
4
25%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
25%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

18
25
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
11%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
6
33%
6
24%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
24%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Астон Вилла 0% (0)
    X 7.1% (3)
    Манчестер Сити 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.30
    5.55
    1.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Сити

    Исход игры
    Астон Вилла
    0% (0)
    Ничья
    4.9% (2)
    Манчестер Сити
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    48.8% (20)
    1:3 Манчестер Сити
    14.6% (6)
    0:2 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    4.9% (2)
    0:3 Манчестер Сити
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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