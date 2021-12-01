Просто катают мяч на своей половине поля игроки "Ливерпуля". Но до свистка на перерыв ещё есть время, так что надо попытаться провести атаку.

Провели наступление правым флангом гости, откуда следовала подача на дальнюю штангу в направлении Мане, но невысокому сенегальцу там не позволили соперники пробить со "второго этажа".

Угловой на правом фланге теперь заработала команда Юргена Клоппа. Александер-Арнольд выполнил навес от флажка, но мяч удалось выбить защитникам "ирисок".

Динь в контратаке протащил мяч по левому флангу, после чего выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда пробивал Дукуре, но мяч был отбит одним из защитников "красных".

Первый тайм окончен! В мерсисайдском дерби на "Гудисон Парке" пока что со счётом 2:1 ведут гости. Отдыхаем...

45' 3 минуты компенсировано.

44' Ещё одна жёлтая карточка показана за симуляцию! На этот раз Грэй картинно падал в полукружии чужой штрафной площади. Всё заслуженно. Пола Тирни невозможно провести.

43' Длинный пас у "красных" следовал на правый фланг атаки на забегание Салаха, но слишком сильно получилось, и египтянин не сумел сохранить в поле игровой снаряд.

42' 1:5 - такова статистика по ударам в створ ворот в концовке первого тайма. Пока что стопроцентную реализацию показывают "ириски" в этом мерсисайдском дерби.

41' А теперь Динь опасно играл прямой ногой против Хендерсона, за что также получил в свой пассив жёлтую карточку.

40' Тьяго в середине поля поймал на бедро соперника, и за систематические фолы Пол Тирни наказал испанца предупреждением.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Демарай Грэй!!!

Интрига у нас жива! Внезапно провалился центр обороны у "Ливерпуля", и Ришарлисон легко вывел Грэя на рандеву с Алиссоном, и Демарай свою голевую возможность не упустил.

38' Приуныли болельщики "Эвентона" на трибунах. Их команде в эти минуты удаётся только поперёк поля пасоваться, а все обостряющие передачи оказываются неточными.

37' Всё нормально с Робертсоном. По крайней мере, он должен закончить первый тайм, а в перерыве уже будет принято решение, надо будет проводить замену, или нет.

35' В жёстком стыке с Таунсендом разбил нос Робертсон. На этот раз без медиков нельзя обойтись, так как кровь нужно обязательно остановить.

34' Немного успокаивается игра ближе к концовке матча. Инициаторами снижениями игрового ритма выступают "красные", который счёт на табло полностью устраивает.

32' Небольшое повреждение получил Жота, но ничего серьёзного - не пришлось даже приглашать на поле медицинскую бригаду.

31' А теперь уже сам Аллан сфолил в середине поля, причём весьма грубо сыграв против Жоты, за что получил жёлтую карточку.

30' Штрафной удар в глубине поля теперь заработал для "синих" Аллан, но подача стандартного положения снова не принесла опасности у ворот Алиссона.

29' В параллельных матчах "Челси" и "Манчестер Сити" также выигрывают свои матчи, поэтому в турнирной таблице "Ливерпуль" продолжает оставаться на третьем месте.

28' На правом фланге атаки заработали хозяева поля штрафной удар, стараниями Таунсенда, но после подачи Грэя защитники "Ливерпуля" достаточно уверенно мяч отбили.

27' Стараются выходить вперёд "ириски" достаточно большими силами, но практически тут же теряют мяч, рискуя нарваться на опаснейший контрвыпад.

26' Мане с дальней дистанции здорово пробивал по воротам, метя в левую "девятку", но Пикфорд в эффектном броске сумел отбить мяч в сторону.

25' Салах по правому флангу разгонял контратаку "Ливерпуля", но сплоховал сейчас с передачей в центр на Жоту, которая оказалась неточной.

24' 36 на 64 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении. По общему количеству ударов по воротам на данную минуту счёт - 1:6.

23' Два угловых кряду подали "красные" с левого фланга, но до удара по воротам после этих стандартных положений дело не дошло.

22' "Ливерпуль" не останавливается, заработав ещё один угловой на правом фланге, и после подачи от Александера-Арнольда едва автоголом не отметился Рондон, но рядом с дальней штангой мяч полетел.

21' В очень тяжёлом положении оказывается "Эвертон". Очень проблематично команде Рафы Бенитеса будет вытаскивать эту игру.

20' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Мохамед Салах!!!

Хендерсон запустил правом краем в прорыв Салаха, который ворвался в штрафную площадку, и мастерски уложил мяч в дальний верхний угол.

19' Гости подали угловой с левого фланга, но защитники "Ливерпуля" без особых проблем отбились, после чего попытались провести контратаку, но быстрой она не получилась.

18' Правым флангом новую атаку провели "ириски", откуда шла прострельная передача вдоль ворот, но первым на мяче оказался Александер-Арнольд, который, решив не рисковать, просто выбил мяч на угловой.

17' Таунсенд в контратаке врывался на правый край штрафной площади, где падал в борьбе с защитником, выпрашивая пенальти, но Пол Тирни наградил его жёлтой карточкой за симуляцию.

16' Ещё один угловой подали "красные" с правого фланга, но снова получилось без опасности. Внимательно действуют защитники "Эвертона" в своих зона на стандартных положениях.

15' ОПАСНО! Ворвался на правый край штрафной площади Жота, после чего аккуратно скатил мяч назад и в центр на Александера-Арнольда, который с левой ноги с ходу пробивал в ближнюю "девятку", но потащил мяч в броске Пикфорд.

14' Грэй падал на подступах к чужой штрафной площади, но проигнорировал его падение Пол Тирни, выражая уверенность, что никакого нарушения правил здесь не было. Трибуны "Гудисон Парк" засвистели.

13' Следовала подача на дальний край штрафной площади, но Фабиньо там выпрыгнул выше всех. После этого Александер-Арнольд пытался организовать контратаку, но безуспешно.

12' Ришарлисон в глубине поля заработал штрафной удар для "Эвертона", ближе к левому флангу. "Ириски" готовятся подавать мяч в штрафную площадку.

11' Добилась своего команда Юргена Клоппа после ударного начала матча. Посмотрим, как игра будет развиваться в дальнейшем.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джордан Хендерсон!!!

По левому флангу в атаку подключился Робертскон, который от лицевой линии выполнил прострельную передачу в полукружие штрафной площади, и набежавший Хендерсон с ходу левой ногой уложил мяч под левую штангу.

9' Очень хороший темп взяли обе команды на первых минутах встречи. Здорово смотрится дебют этого мерсисайдского дерби.

8' ОПАСНО! После прострела с левого фланга от Мане пробивал из центра штрафной площади в касание Салах, метя в левый нижний угол ворот, но Пикфорд продемонстрировал блестящую реакцию, сумев спасти свою команду.

7' Угловой на правом фланге в контратаке заработали "красные", но не возникло ничего опасного у ворот Пикфорда после подачи этого стандартного положения.

6' Левым флангом теперь атаковали хозяева поля, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там на месте защитники "Ливерпуля".

5' Первую атаку попытались провести правым флангом "ириски", но Таунсенд подыграл себе рукой, что не прошло мимо внимания главного арбитра.

4' ОПАСНО! Жота с левого фланга прострелил вдоль линии вратарской площади на средней высоте, и играющий на опережении Салах пробивал с лёту, но послал мяч над перекладиной.

3' Александер-Арнольд опасно подавал с углового, и Матип пробивал головой, метя в дальний угол, но немного промахнулся.

2'

Мане в первой атаке врывался на правый край штрафной площади, но сумел его от мяча оттеснить Коулмэн, но впоследствии всё равно пришлось отбивать мяч на угловой.