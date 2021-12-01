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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
1:2
Перерыв

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
9' Гол
Хендерсон Джордан
16' Желтая карточка
Таунсенд Андрос
0:2
19' Гол
Салах Мохамед
31' Желтая карточка
Аллан Маркес
1:2
38' Гол
Грэй Демарай
39' Желтая карточка
Алькантара Тьяго
40' Желтая карточка
Динь Люка
44' Желтая карточка
Грэй Демарай
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
11
Грэй
Демарай
7
Ришарлисон
33
Рондон
Саломон
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Эвертон
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Хендерсон Джордан
(Робертсон Эндрю)
16'
Таунсенд Андрос
 
19'
0:2
Салах Мохамед
31'
Аллан Маркес
 
38'
Грэй Демарай
(Ришарлисон)
1:2
39'
 
Алькантара Тьяго
40'
Динь Люка
 
44'
Грэй Демарай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Эвертон
Ливерпуль

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
100%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

33 матча

9.1%
42.4%
48.5%
3 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 0.29
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.21
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.21
Дукуре Абдулай 2 0.14
Ришарлисон 2 0.14
Кин Майкл 1 0.07
Айуоби Алекс 1 0.07
Дэвис Том 1 0.07
Аллан Маркес 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 (1) 0.86
Мане Садио 7 0.5
Жота Диогу 7 0.5
Фирмино Роберто 4 0.29
Хендерсон Джордан 2 0.14
Кейта Наби 2 0.14
Александер-Арнольд Трент 1 0.07
Фабиньо Энрике 1 0.07
Алькантара Тьяго 1 0.07
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Джонс Кёртис 1 0.07
Минамино Такуми 1 0.07
Ориги Дивок 1 0.07
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Дукуре Абдулай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Годфри Бен 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
10%
4
18%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
5
28%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

17
40
4 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
1
6%
6
15%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
10
25%
31-45
4
24%
8
20%
46-60
6
35%
5
13%
61-75
3
18%
7
18%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
5
50%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Челси 1:1 Заявка 14 9 4 1 32 - 6 31
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 9 4 1 41 - 12 31
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 8 2 4 25 - 16 26
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Лестер 2:2 Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
10. Брайтон 0:1 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 14 5 1 8 18 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 22 15
15. Саутгемптон 2:2 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 1:1 Заявка 14 4 2 8 19 - 25 14
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
7. Эвертон 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8. Лестер 2:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
17. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:1 Заявка 7 5 2 0 14 - 2 17
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 5 1 1 23 - 7 16
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Лестер 2:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! В мерсисайдском дерби на "Гудисон Парке" пока что со счётом 2:1 ведут гости. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Динь в контратаке протащил мяч по левому флангу, после чего выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда пробивал Дукуре, но мяч был отбит одним из защитников "красных".
  • Угловой
    45'
    Угловой на правом фланге теперь заработала команда Юргена Клоппа. Александер-Арнольд выполнил навес от флажка, но мяч удалось выбить защитникам "ирисок".
  • 45'
    Провели наступление правым флангом гости, откуда следовала подача на дальнюю штангу в направлении Мане, но невысокому сенегальцу там не позволили соперники пробить со "второго этажа".
  • 45'
    Просто катают мяч на своей половине поля игроки "Ливерпуля". Но до свистка на перерыв ещё есть время, так что надо попытаться провести атаку.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • Желтая карточка
    44'
    Ещё одна жёлтая карточка показана за симуляцию! На этот раз Грэй картинно падал в полукружии чужой штрафной площади. Всё заслуженно. Пола Тирни невозможно провести.
  • 43'
    Длинный пас у "красных" следовал на правый фланг атаки на забегание Салаха, но слишком сильно получилось, и египтянин не сумел сохранить в поле игровой снаряд.
  • 42'
    1:5 - такова статистика по ударам в створ ворот в концовке первого тайма. Пока что стопроцентную реализацию показывают "ириски" в этом мерсисайдском дерби.
  • Желтая карточка
    41'
    А теперь Динь опасно играл прямой ногой против Хендерсона, за что также получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    40'
    Тьяго в середине поля поймал на бедро соперника, и за систематические фолы Пол Тирни наказал испанца предупреждением.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Демарай Грэй!!!
    Интрига у нас жива! Внезапно провалился центр обороны у "Ливерпуля", и Ришарлисон легко вывел Грэя на рандеву с Алиссоном, и Демарай свою голевую возможность не упустил.
  • 38'
    Приуныли болельщики "Эвентона" на трибунах. Их команде в эти минуты удаётся только поперёк поля пасоваться, а все обостряющие передачи оказываются неточными.
  • 37'
    Всё нормально с Робертсоном. По крайней мере, он должен закончить первый тайм, а в перерыве уже будет принято решение, надо будет проводить замену, или нет.
  • Травма, повреждение
    35'
    В жёстком стыке с Таунсендом разбил нос Робертсон. На этот раз без медиков нельзя обойтись, так как кровь нужно обязательно остановить.
  • 34'
    Немного успокаивается игра ближе к концовке матча. Инициаторами снижениями игрового ритма выступают "красные", который счёт на табло полностью устраивает.
  • Травма, повреждение
    32'
    Небольшое повреждение получил Жота, но ничего серьёзного - не пришлось даже приглашать на поле медицинскую бригаду.
  • Желтая карточка
    31'
    А теперь уже сам Аллан сфолил в середине поля, причём весьма грубо сыграв против Жоты, за что получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    30'
    Штрафной удар в глубине поля теперь заработал для "синих" Аллан, но подача стандартного положения снова не принесла опасности у ворот Алиссона.
  • 29'
    В параллельных матчах "Челси" и "Манчестер Сити" также выигрывают свои матчи, поэтому в турнирной таблице "Ливерпуль" продолжает оставаться на третьем месте.
  • Фол, нарушение
    28'
    На правом фланге атаки заработали хозяева поля штрафной удар, стараниями Таунсенда, но после подачи Грэя защитники "Ливерпуля" достаточно уверенно мяч отбили.
  • 27'
    Стараются выходить вперёд "ириски" достаточно большими силами, но практически тут же теряют мяч, рискуя нарваться на опаснейший контрвыпад.
  • Опасный момент
    26'
    Мане с дальней дистанции здорово пробивал по воротам, метя в левую "девятку", но Пикфорд в эффектном броске сумел отбить мяч в сторону.
  • 25'
    Салах по правому флангу разгонял контратаку "Ливерпуля", но сплоховал сейчас с передачей в центр на Жоту, которая оказалась неточной.
  • 24'
    36 на 64 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении. По общему количеству ударов по воротам на данную минуту счёт - 1:6.
  • Угловой
    23'
    Два угловых кряду подали "красные" с левого фланга, но до удара по воротам после этих стандартных положений дело не дошло.
  • Опасный момент
    22'
    "Ливерпуль" не останавливается, заработав ещё один угловой на правом фланге, и после подачи от Александера-Арнольда едва автоголом не отметился Рондон, но рядом с дальней штангой мяч полетел.
  • 21'
    В очень тяжёлом положении оказывается "Эвертон". Очень проблематично команде Рафы Бенитеса будет вытаскивать эту игру.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Мохамед Салах!!!
    Хендерсон запустил правом краем в прорыв Салаха, который ворвался в штрафную площадку, и мастерски уложил мяч в дальний верхний угол.
  • 19'
    Гости подали угловой с левого фланга, но защитники "Ливерпуля" без особых проблем отбились, после чего попытались провести контратаку, но быстрой она не получилась.
  • Угловой
    18'
    Правым флангом новую атаку провели "ириски", откуда шла прострельная передача вдоль ворот, но первым на мяче оказался Александер-Арнольд, который, решив не рисковать, просто выбил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    17'
    Таунсенд в контратаке врывался на правый край штрафной площади, где падал в борьбе с защитником, выпрашивая пенальти, но Пол Тирни наградил его жёлтой карточкой за симуляцию.
  • Угловой
    16'
    Ещё один угловой подали "красные" с правого фланга, но снова получилось без опасности. Внимательно действуют защитники "Эвертона" в своих зона на стандартных положениях.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Ворвался на правый край штрафной площади Жота, после чего аккуратно скатил мяч назад и в центр на Александера-Арнольда, который с левой ноги с ходу пробивал в ближнюю "девятку", но потащил мяч в броске Пикфорд.
  • Судья
    14'
    Грэй падал на подступах к чужой штрафной площади, но проигнорировал его падение Пол Тирни, выражая уверенность, что никакого нарушения правил здесь не было. Трибуны "Гудисон Парк" засвистели.
  • 13'
    Следовала подача на дальний край штрафной площади, но Фабиньо там выпрыгнул выше всех. После этого Александер-Арнольд пытался организовать контратаку, но безуспешно.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ришарлисон в глубине поля заработал штрафной удар для "Эвертона", ближе к левому флангу. "Ириски" готовятся подавать мяч в штрафную площадку.
  • 11'
    Добилась своего команда Юргена Клоппа после ударного начала матча. Посмотрим, как игра будет развиваться в дальнейшем.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джордан Хендерсон!!!
    По левому флангу в атаку подключился Робертскон, который от лицевой линии выполнил прострельную передачу в полукружие штрафной площади, и набежавший Хендерсон с ходу левой ногой уложил мяч под левую штангу.
  • 9'
    Очень хороший темп взяли обе команды на первых минутах встречи. Здорово смотрится дебют этого мерсисайдского дерби.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! После прострела с левого фланга от Мане пробивал из центра штрафной площади в касание Салах, метя в левый нижний угол ворот, но Пикфорд продемонстрировал блестящую реакцию, сумев спасти свою команду.
  • Угловой
    7'
    Угловой на правом фланге в контратаке заработали "красные", но не возникло ничего опасного у ворот Пикфорда после подачи этого стандартного положения.
  • 6'
    Левым флангом теперь атаковали хозяева поля, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там на месте защитники "Ливерпуля".
  • Фол, нарушение
    5'
    Первую атаку попытались провести правым флангом "ириски", но Таунсенд подыграл себе рукой, что не прошло мимо внимания главного арбитра.
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Жота с левого фланга прострелил вдоль линии вратарской площади на средней высоте, и играющий на опережении Салах пробивал с лёту, но послал мяч над перекладиной.
  • Опасный момент
    3'
    Александер-Арнольд опасно подавал с углового, и Матип пробивал головой, метя в дальний угол, но немного промахнулся.
  • Угловой
    2'
    Мане в первой атаке врывался на правый край штрафной площади, но сумел его от мяча оттеснить Коулмэн, но впоследствии всё равно пришлось отбивать мяч на угловой.
     
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Эвертон 1:2 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 1:2 Ливерпуль

Исход игры
Эвертон
2.6% (4)
Ничья
7.9% (12)
Ливерпуль
89.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
61.19% (82)
Меньше
38.81% (52)
Обе команды забьют
Да
61.94% (83)
Нет
38.06% (51)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
32.9% (50)
0:2 Ливерпуль
21.7% (33)
1:3 Ливерпуль
11.8% (18)
0:1 Ливерпуль
7.9% (12)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:3 Ливерпуль
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Ливерпуль
1.3% (2)
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