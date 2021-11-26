Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Ливерпуль
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
100%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
33 матча
9.1%
42.4%
48.5%
3 победы 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.23
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.23
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.23
|Дукуре Абдулай
|2
|0.15
|Ришарлисон
|2
|0.15
|Кин Майкл
|1
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Дэвис Том
|1
|0.08
|Аллан Маркес
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11 (1)
|0.85
|Мане Садио
|7
|0.54
|Жота Диогу
|7
|0.54
|Фирмино Роберто
|4
|0.31
|Кейта Наби
|2
|0.15
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.08
|Хендерсон Джордан
|1
|0.08
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|Алькантара Тьяго
|1
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|Джонс Кёртис
|1
|0.08
|Минамино Такуми
|1
|0.08
|Ориги Дивок
|1
|0.08
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|0
|1
|Делф Фабиан
|1
|0
|Аллан Маркес
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
10%
4
18%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
5
28%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
17
40
4 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
1
6%
6
15%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
10
25%
31-45
4
24%
8
20%
46-60
6
35%
5
13%
61-75
3
18%
7
18%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
5
50%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 5
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|9.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Исход игры
Эвертон
0% (0)
Ничья
11.9% (5)
Ливерпуль
88.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
47.6% (20)
0:2 Ливерпуль
16.7% (7)
1:1 Ничья
9.5% (4)
0:1 Ливерпуль
7.1% (3)
1:3 Ливерпуль
7.1% (3)
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