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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Эвертон
Ливерпуль

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
100%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

33 матча

9.1%
42.4%
48.5%
3 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.23
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.23
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.23
Дукуре Абдулай 2 0.15
Ришарлисон 2 0.15
Кин Майкл 1 0.08
Айуоби Алекс 1 0.08
Дэвис Том 1 0.08
Аллан Маркес 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (1) 0.85
Мане Садио 7 0.54
Жота Диогу 7 0.54
Фирмино Роберто 4 0.31
Кейта Наби 2 0.15
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Хендерсон Джордан 1 0.08
Фабиньо Энрике 1 0.08
Алькантара Тьяго 1 0.08
Ван Дейк Виргил 1 0.08
Джонс Кёртис 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Таунсенд Андрос 2 0
Рондон Саломон 2 0
Годфри Бен 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Делф Фабиан 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
10%
4
18%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
5
28%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

17
40
4 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
1
6%
6
15%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
10
25%
31-45
4
24%
8
20%
46-60
6
35%
5
13%
61-75
3
18%
7
18%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
5
50%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Эвертон 0% (0)
    X 11.6% (5)
    Ливерпуль 88.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ливерпуль
    8.30
    5.30
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    0% (0)
    Ничья
    11.9% (5)
    Ливерпуль
    88.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    47.6% (20)
    0:2 Ливерпуль
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:1 Ливерпуль
    7.1% (3)
    1:3 Ливерпуль
    7.1% (3)
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