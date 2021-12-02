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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Брентфорд
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Каньос Серхи
17'
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
29
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
40
Фернандес
Альваро
III
4
Гуд
Чарли
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Тоттенхэм
3-4-2-1
Брентфорд
3-5-2

Ход матча

12'
Каньос Серхи
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Тоттенхэм
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.31
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.15
Регилон Серхио 1 0.08
Кейн Гарри 1 0.08
Н'Домбеле Тангай 1 0.08
Алли Деле 1 (1) 0.08
Лукас Моура 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.29
Генри Рико 2 0.14
Висса Йоан 2 0.14
Мбеумо Брайан 2 0.14
Каньос Серхи 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Годдос Саман 1 0.07
Пиннок Итан 1 0.07
Йоргенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 4 0
Каньос Серхи 4 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
5
28%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 13 7 1 5 12 - 17 22
7. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
9. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
11. Брентфорд 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 7 5 0 2 7 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 15'
    Эмерсон не позволил Мбеумо справа прорваться в штрафную площадь хозяев.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ДЭВИС!!! Хозяева разыграли угловой удар. Сон слева навесил к воротам, где Дэвис головой переправил мяч под перекладину.
  • 12'
    Сон слева отправил вперёд в штрафную площадь Кейна, у которого мяч выбил Гуд.
  • Фол, нарушение
    11'
    Санчес в центральном круге завалил на газон Тони.
  • Фол, нарушение
    10'
    Дайер на чужой половине поля нарушил правила.
  • Угловой
    9'
    Сон разыграл угловой удар с Лукасом, которому справа не удалось прорваться в штрафную площадь соперников.
  • Опасный момент
    8'
    Кейн справа вывел к воротам Лукаса, удар которого под перекладину Фернандес парировал.
  • 7'
    Льорис забрал мяч в руки после навеса Мбеумо справа.
  • Угловой
    6'
    При  втором угловом ударе Сон исполнил навес к ближней штанге. Пробить по воротам никому не удалось. Регилон сыграл на подборе, но отправить мяч вперёд не смог.
  • Угловой
    5'
    Сон от углового флага покатил мяч на Лукаса, а после ответного паса прострелил к ближней штанге. Гости снова выбили мяч за пределы поля.
  • 4'
    Сон слева прошёл вперёд, но его прострел в центр штрафной площади партнёров не нашёл.
  • 3'
    "Брентфорд" начал встречу с активного прессинга соперника на чужой половине поля. Хозяева аккуратно переходят в атаку.
  • 2'
    "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Брентфорд" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 1:0 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Брентфорд

Исход игры
Тоттенхэм
89.5% (145)
Ничья
6.2% (10)
Брентфорд
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (74)
Меньше
46.38% (64)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
30.9% (50)
2:0 Тоттенхэм
22.8% (37)
1:0 Тоттенхэм
14.2% (23)
3:1 Тоттенхэм
8% (13)
3:0 Тоттенхэм
2.5% (4)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:0 Тоттенхэм
1.2% (2)
1:2 Брентфорд
1.2% (2)
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