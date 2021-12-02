Санчес в центральном круге завалил на газон Тони.

Сон слева отправил вперёд в штрафную площадь Кейна, у которого мяч выбил Гуд.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДЭВИС!!! Хозяева разыграли угловой удар. Сон слева навесил к воротам, где Дэвис головой переправил мяч под перекладину.

Эмерсон не позволил Мбеумо справа прорваться в штрафную площадь хозяев.

9' Сон разыграл угловой удар с Лукасом, которому справа не удалось прорваться в штрафную площадь соперников.

8' Кейн справа вывел к воротам Лукаса, удар которого под перекладину Фернандес парировал.

7' Льорис забрал мяч в руки после навеса Мбеумо справа.

6' При втором угловом ударе Сон исполнил навес к ближней штанге. Пробить по воротам никому не удалось. Регилон сыграл на подборе, но отправить мяч вперёд не смог.

5' Сон от углового флага покатил мяч на Лукаса, а после ответного паса прострелил к ближней штанге. Гости снова выбили мяч за пределы поля.

4' Сон слева прошёл вперёд, но его прострел в центр штрафной площади партнёров не нашёл.

3' "Брентфорд" начал встречу с активного прессинга соперника на чужой половине поля. Хозяева аккуратно переходят в атаку.

2' "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Брентфорд" - в жёлтой форме.