Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
1:0
12' Гол в свои воротаКаньос Серхи
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
41 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Тоттенхэм
Брентфорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.31
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.15
|Регилон Серхио
|1
|0.08
|Кейн Гарри
|1
|0.08
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|Алли Деле
|1 (1)
|0.08
|Лукас Моура
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.29
|Генри Рико
|2
|0.14
|Висса Йоан
|2
|0.14
|Мбеумо Брайан
|2
|0.14
|Каньос Серхи
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Годдос Саман
|1
|0.07
|Пиннок Итан
|1
|0.07
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.07
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Каньос Серхи
|4
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Гуд Чарли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
5
28%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|13
|7
|1
|5
|12 - 17
|22
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|11.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|7 - 8
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Брентфорд
Исход игры
Тоттенхэм
89.5% (145)
Ничья
6.2% (10)
Брентфорд
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (74)
Меньше
46.38% (64)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
30.9% (50)
2:0 Тоттенхэм
22.8% (37)
1:0 Тоттенхэм
14.2% (23)
3:1 Тоттенхэм
8% (13)
3:0 Тоттенхэм
2.5% (4)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:0 Тоттенхэм
1.2% (2)
1:2 Брентфорд
1.2% (2)
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