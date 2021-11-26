Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Брентфорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.17
|Регилон Серхио
|1
|0.08
|Кейн Гарри
|1
|0.08
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|Алли Деле
|1 (1)
|0.08
|Лукас Моура
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.31
|Генри Рико
|2
|0.15
|Висса Йоан
|2
|0.15
|Мбеумо Брайан
|2
|0.15
|Каньос Серхи
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Годдос Саман
|1
|0.08
|Пиннок Итан
|1
|0.08
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.08
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Каньос Серхи
|4
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Гуд Чарли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
5
28%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 5
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|9.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд
Исход игры
Тоттенхэм
98.3% (57)
Ничья
1.7% (1)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (30)
Меньше
46.43% (26)
Обе команды забьют
Да
46.43% (26)
Нет
53.57% (30)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
32.8% (19)
2:1 Тоттенхэм
32.8% (19)
1:0 Тоттенхэм
12.1% (7)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (6)
3:0 Тоттенхэм
3.4% (2)
4:0 Тоттенхэм
3.4% (2)
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