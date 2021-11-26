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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Брентфорд

История личных встреч

Тоттенхэм
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.17
Регилон Серхио 1 0.08
Кейн Гарри 1 0.08
Н'Домбеле Тангай 1 0.08
Алли Деле 1 (1) 0.08
Лукас Моура 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.31
Генри Рико 2 0.15
Висса Йоан 2 0.15
Мбеумо Брайан 2 0.15
Каньос Серхи 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Годдос Саман 1 0.08
Пиннок Итан 1 0.08
Йоргенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 4 0
Каньос Серхи 4 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
5
28%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2021, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Тоттенхэм 98.3% (57)
    X 1.7% (1)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брентфорд
    1.68
    4.25
    5.73
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98.3% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (26)
    Нет
    53.57% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    32.8% (19)
    2:1 Тоттенхэм
    32.8% (19)
    1:0 Тоттенхэм
    12.1% (7)
    3:1 Тоттенхэм
    10.3% (6)
    3:0 Тоттенхэм
    3.4% (2)
    4:0 Тоттенхэм
    3.4% (2)
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