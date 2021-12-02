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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
35
Мартинелли
Габриэл
5
Парти
Томас
25
Эльнени
Мохамед
10
Смит-Роу
Эмил
8
Эдегор
Мартин
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Арсенал
4-4-1-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Арсенал

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед

35 матчей

48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.31
Роналду Криштиану 4 0.31
Гринвуд Мэйсон 4 0.31
Лингард Джесси 2 0.15
Рэшфорд Маркус 2 0.15
Кавани Эдинсон 1 0.08
Марсьяль Антони 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Ван де Бек Донни 1 0.08
Санчо Джедон 1 0.08
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 4 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.31
Сака Букайо 2 0.15
Ляказетт Александр 1 0.08
Эдегор Мартин 1 0.08
Парти Томас 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Мактоминай Скотт 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
1
4%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
1
7%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2
Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 13 7 1 5 12 - 17 22
7. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
9. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
11. Брентфорд 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 7 5 0 2 7 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2021, осталось 27 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 225
    Манчестер Юнайтед 61.3% (138)
    X 17.3% (39)
    Арсенал 21.3% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    2.09
    3.90
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    60.1% (143)
    Ничья
    17.2% (41)
    Арсенал
    22.7% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.61% (94)
    Меньше
    31.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    82.48% (113)
    Нет
    17.52% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.4% (70)
    1:1 Ничья
    8% (19)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.1% (17)
    1:2 Арсенал
    3.4% (8)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    2.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.1% (5)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    2.1% (5)
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