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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Арсенал

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед

35 матчей

48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.31
Роналду Криштиану 4 0.31
Гринвуд Мэйсон 4 0.31
Лингард Джесси 2 0.15
Рэшфорд Маркус 2 0.15
Кавани Эдинсон 1 0.08
Марсьяль Антони 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Ван де Бек Донни 1 0.08
Санчо Джедон 1 0.08
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 4 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.31
Сака Букайо 2 0.15
Ляказетт Александр 1 0.08
Эдегор Мартин 1 0.08
Парти Томас 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Мактоминай Скотт 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
1
4%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
1
7%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2
Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2021, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Манчестер Юнайтед 73.3% (44)
    X 11.7% (7)
    Арсенал 15% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    2.08
    3.98
    4.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    73.3% (44)
    Ничья
    11.7% (7)
    Арсенал
    15% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (42)
    Меньше
    26.32% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    48.3% (29)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.7% (7)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    1:2 Арсенал
    8.3% (5)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5% (3)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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