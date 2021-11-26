Первый тайм

23' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Ланс

19' Аззеддин Унахи из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

10' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали

1' Анже начинает с центра поля