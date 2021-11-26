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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Анже
0' 24'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
30
Петкович
Даниель
24
Томас
Ромейн
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
Ланс
3-4-1-2
Анже
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Ланс
Анже

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.27
Саид Уэсли 4 0.27
Мюинга Арно 4 (1) 0.27
Фофана Секо 3 0.2
Ганаго Игнатиус 3 0.2
Клаусс Жонатан 2 0.13
Сотока Флориан 2 (2) 0.13
Какута Гаэль 1 0.07
Банза Симон 1 0.07
Медина Факундо 1 0.07
Дукуре Шейк 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 4 (3) 0.27
Буфаль Софьян 3 (1) 0.2
Траоре Исмаэль 3 0.2
Фюльжени Анжело 2 0.13
Баокен Стефан 2 0.13
Чо Мохамед-Али 2 0.13
Унаи Аззедин 2 0.13
Томас Ромейн 1 0.07
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 4 0
Дансо Кевин 2 1
Дукуре Шейк 2 1
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Клаусс Жонатан 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Думбия Сулейман 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Томас Ромейн 2 0
Буфаль Софьян 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
3
12%
4
21%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
5
20%
6
32%
76-90

Пропущено

17
17
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
24%
4
24%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1
Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2
ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ланс 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 18 25
4. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже 0:0 Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже 0:0 Заявка 8 1 6 1 9 - 8 9
6. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Ланс начинает контратаку
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже делает отличный кросс...
  • 23'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    22'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Мансо Венсан пострадал.
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Анже: 46%.
  • 20'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Ланс начинает контратаку
  • Угловой
    20'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 20'
    Фюльжени Анжело мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 19'
    Аззеддин Унахи из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 19'
    Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Дукуре Шейк из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    17'
    Гради Жонатан возвращается на поле.
  • 17'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Анже: 50%.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Чо Мохамед-Али из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Анже: 45%.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромейн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 9'
    Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фюльжени Анжело из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Дукуре Шейк.
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Траоре Исмаэль делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • 6'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 6'
    Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Чо Мохамед-Али наказан за толчок Дансо Кевин
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Анже: 43%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фофана Секо задерживает мяч рукой
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 4'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 2'
    Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Анже пытается что-то создать.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 1'
    Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 79.6% (113)
X 14.8% (21)
Анже 5.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Анже
1.78
3.88
5.26
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Где смотреть матч Ланс 0:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 Анже

Исход игры
Ланс
79.4% (112)
Ничья
14.9% (21)
Анже
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.76% (67)
Меньше
49.24% (65)
Обе команды забьют
Да
62.12% (82)
Нет
37.88% (50)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.6% (53)
1:0 Ланс
26.2% (37)
1:1 Ничья
11.3% (16)
2:0 Ланс
5.7% (8)
3:1 Ланс
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Анже
2.1% (3)
1:2 Анже
2.1% (3)
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