Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Боллар-Делелис
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
24
Томас
Ромейн
29
Мансо
Венсан
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Ланс
Анже
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.27
|Саид Уэсли
|4
|0.27
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.27
|Фофана Секо
|3
|0.2
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.2
|Клаусс Жонатан
|2
|0.13
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.13
|Какута Гаэль
|1
|0.07
|Банза Симон
|1
|0.07
|Медина Факундо
|1
|0.07
|Дукуре Шейк
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.27
|Буфаль Софьян
|3 (1)
|0.2
|Траоре Исмаэль
|3
|0.2
|Фюльжени Анжело
|2
|0.13
|Баокен Стефан
|2
|0.13
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.13
|Унаи Аззедин
|2
|0.13
|Томас Ромейн
|1
|0.07
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|4
|0
|Дансо Кевин
|2
|1
|Дукуре Шейк
|2
|1
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Клаусс Жонатан
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|3
|0
|Думбия Сулейман
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Томас Ромейн
|2
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
3
12%
4
21%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
5
20%
6
32%
76-90
Пропущено
17
17
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
24%
4
24%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1
Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2
ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|26
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 18
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|6.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Анже
Исход игры
Ланс
79.4% (112)
Ничья
14.9% (21)
Анже
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.76% (67)
Меньше
49.24% (65)
Обе команды забьют
Да
62.12% (82)
Нет
37.88% (50)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.6% (53)
1:0 Ланс
26.2% (37)
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3.5% (5)
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0:1 Анже
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