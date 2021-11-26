Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Аззеддин Унахи получил травму и медбригада забирает его с поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Ланс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

45' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Анже

43' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аззеддин Унахи сделал результативную передачу.

40' Г О О О О Л - Буфаль Софьян забивает с правой ноги!

40' Ланс выполняет удар от ворот.

39' Аззеддин Унахи из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

39' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али , обводя своих соперников

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

38' Плохо сыграл Мансо Венсан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ланс выполняет удар от ворот.

37' Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Ланс

32' Кабо Джимми не смог попасть в створ ударом издали

32' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Игрок Сотока Флориан из команды Ланс выполняет не слишком точный удар, но Даниел Петкович все равно хватает мяч.

30' Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Отличные скиллы показывает Кабо Джимми , обводя своих соперников

30' Анже выполняет удар от ворот.

29' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Стало опасно, как только Какута Гаэль из команды Ланс пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Даниел Петкович приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.

27' Отличные скиллы показывает Какута Гаэль , обводя своих соперников

26' Анже выполняет удар от ворот.

26' Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Плохо сыграл Думбия Сулейман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Ланс

19' Аззеддин Унахи из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

10' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали

1' Анже начинает с центра поля