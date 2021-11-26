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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
2:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
0:1
40' Гол
Буфаль Софьян
1:1
48' Гол
Какута Гаэль
2:1
55' Гол
Сотока Флориан
58' Желтая карточка
Дукуре Шейк
2:2
70' Гол
Ромен Тома
80' Желтая карточка
Клаусс Жонатан
90'+4
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
30
Петкович
Даниель
24
Ромен
Тома
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
Ланс
3-4-1-2
Анже
3-5-2

Ход матча

40'
0:1
Буфаль Софьян
(Унаи Аззедин)
46'
Айдара Массадио
Медина Факундо
 
48'
Какута Гаэль
(Айдара Массадио)
1:1
55'
Сотока Флориан
(Франковски Пшемыслав)
2:1
58'
Дукуре Шейк
 
70'
2:2
Ромен Тома
(Фюльжени Анжело)
77'
 
Эбосс Энцо
Думбия Сулейман
77'
 
Нинга Казимир
Чо Мохамед-Али
78'
Жан Корентен
Сотока Флориан
 
78'
Каюзак Янник
Ганаго Игнатиус
 
78'
Кошта Давид
Какута Гаэль
 
80'
Клаусс Жонатан
 
85'
 
Капель Пьеррик
Фюльжени Анжело
89'
Вух Кристофер
Дансо Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Ланс
Анже

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.27
Саид Уэсли 4 0.27
Мюинга Арно 4 (1) 0.27
Сотока Флориан 3 (2) 0.2
Фофана Секо 3 0.2
Ганаго Игнатиус 3 0.2
Клаусс Жонатан 2 0.13
Какута Гаэль 2 0.13
Банза Симон 1 0.07
Медина Факундо 1 0.07
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 4 (1) 0.27
Мангани Тома 4 (3) 0.27
Траоре Исмаэль 3 0.2
Фюльжени Анжело 2 0.13
Унаи Аззедин 2 0.13
Баокен Стефан 2 0.13
Ромен Тома 2 0.13
Чо Мохамед-Али 2 0.13
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 3 1
Медина Факундо 4 0
Дансо Кевин 2 1
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Саид Уэсли 2 0
Клаусс Жонатан 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Думбия Сулейман 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Ромен Тома 2 0
Буфаль Софьян 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
11%
1
5%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
6
29%
76-90

Пропущено

19
19
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
21%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
7
37%
0
0%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
1
5%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1
Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0
Анже
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2
ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
4. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Анже пытается что-то создать.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Анже: 49%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Томас Ромейн.
  • 45'
    Ланс контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Анже: 49%.
  • 45'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 45'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Анже контролирует мяч.
  • 44'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 43'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 43'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 40'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Аззеддин Унахи сделал результативную передачу.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 49%, Анже: 51%.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Буфаль Софьян забивает с правой ноги!
  • 40'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Аззеддин Унахи из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 39'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али, обводя своих соперников
  • 39'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Плохо сыграл Мансо Венсан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 37'
    Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    37'
    Фофана Секо наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • 35'
    Анже контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Анже: 49%.
  • 35'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 34'
    Ланс контролирует мяч.
  • 34'
    Ланс контролирует мяч.
  • 34'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 33'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 32'
    Кабо Джимми не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Траоре Исмаэль из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
  • 32'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Игрок Сотока Флориан из команды Ланс выполняет не слишком точный удар, но Даниел Петкович все равно хватает мяч.
  • 31'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Франковски Пшемыслав и Фофана Секо из команды Ланс.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Анже: 49%.
  • 30'
    Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Кабо Джимми, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 30'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 28'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс забрасывает мяч в штрафную.
  • 28'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Ланс контролирует мяч.
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Стало опасно, как только Какута Гаэль из команды Ланс пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Даниел Петкович приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
  • 27'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 26'
    Анже контролирует мяч.
  • 26'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 26'
    Плохо сыграл Думбия Сулейман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    25'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 25'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Анже: 48%.
  • 25'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 24'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Ланс начинает контратаку
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже делает отличный кросс...
  • 23'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    22'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Мансо Венсан пострадал.
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Анже: 46%.
  • 20'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Ланс начинает контратаку
  • Угловой
    20'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 20'
    Фюльжени Анжело мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 19'
    Аззеддин Унахи из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 19'
    Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Дукуре Шейк из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    17'
    Гради Жонатан возвращается на поле.
  • 17'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Анже: 50%.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Чо Мохамед-Али из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Анже: 45%.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромейн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 9'
    Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фюльжени Анжело из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Дукуре Шейк.
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Траоре Исмаэль делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • 6'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 6'
    Мансо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Чо Мохамед-Али наказан за толчок Дансо Кевин
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Анже: 43%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фофана Секо задерживает мяч рукой
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 4'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 2'
    Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Анже пытается что-то создать.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 1'
    Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 79.6% (113)
X 14.8% (21)
Анже 5.6% (8)
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Где смотреть матч Ланс 2:2 Анже онлайн


Прогнозы на матч Ланс 2:2 Анже

Исход игры
Ланс
79.6% (113)
Ничья
14.8% (21)
Анже
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.3% (53)
1:0 Ланс
26.8% (38)
1:1 Ничья
11.3% (16)
2:0 Ланс
5.6% (8)
3:1 Ланс
3.5% (5)
0:1 Анже
2.1% (3)
1:2 Анже
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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