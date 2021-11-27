Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Лилль

36' Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Удар от ворот произведет Лилль

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Блас Людовик забивает ударом с левой ноги!

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Фонте Жозе получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Фонте Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Лилль

17' Сиприен Вилан из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Иво Грбич не дал случится голу! Саймон Мозес должен был забивать, но Иво Грбич сделал отличный сейв

16' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

16' Удар от ворот произведет Нант

15' Коло-Муани Рандаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лилль выполняет удар от ворот.

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Отличный пас сделал Дэвид Джонатан из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Отличные скиллы показывает Дэвид Джонатан , обводя своих соперников

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Йилмаз Бурак забивает с правой ноги!

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Игрок из команды Нант совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля