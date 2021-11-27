  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Нант
0'
1:0
9' Гол
Йилмаз Бурак
21' Желтая карточка
Жиротто Андрей
1:1
24' Гол
Блас Людовик
48' Желтая карточка
Блас Людовик
62' Желтая карточка
Онана Амаду
78' Красная карточка
Фабио да Сильва
1:1
80' Не забитый пенальти
Дэвид Джонатан
90'+1
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
8
Сиприен
Вилан
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Лилль
4-4-2
Нант
4-3-3

Ход матча

9'
Йилмаз Бурак
(Бамба Джонатан)
1:0
21'
 
Жиротто Андрей
24'
1:1
Блас Людовик
48'
 
Блас Людовик
62'
Онана Амаду
 
62'
Саншеш Ренату
Онана Амаду
 
75'
Язиджи Юсуф
Йилмаз Бурак
 
76'
Веа Тимоти
Иконе Жонатан
 
78'
 
Фабио да Сильва
80'
Дэвид Джонатан
1:1
81'
 
Аппиа Деннис
Саймон Мозес
86'
Лихаджи Исаак
Бамба Джонатан
 
87'
 
Коко Маркус
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Нант

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

21 матч

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (2) 0.67
Йилмаз Бурак 4 (1) 0.27
Язиджи Юсуф 1 0.07
Джало Тьягу 1 0.07
Андре Бенжамин 1 0.07
Иконе Жонатан 1 0.07
Ботман Свен 1 0.07
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Саншеш Ренату 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.47
Коло-Муани Рандаль 4 0.27
Жиротто Андрей 3 0.2
Чиривелья Педро 2 0.13
Саймон Мозес 1 0.07
Кулибали Калифа 1 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.07
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 4 0
Язиджи Юсуф 3 0
Онана Амаду 1 1
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Блас Людовик 4 0
Паллуа Николя 3 0
Жиротто Андрей 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коко Маркус 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Забито

18
19
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
11%
3
16%
1-15
6
33%
3
16%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
33%
2
11%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
5
24%
7
37%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2
ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0
Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1
Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
4. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Нант 1:1 Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
11. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
12. Лилль 1:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант 1:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Нант 1:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
12. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Лилль 1:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Нант контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 47%, Нант: 53%.
  • 44'
    Нант контролирует мяч.
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    41'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 46%, Нант: 54%.
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 38'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Контроль мяча: Лилль: 49%, Нант: 51%.
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 36'
    Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Блас Людовик из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 35'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Чиривелья Педро наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 31'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Нант: 50%.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 30'
    Блас Людовик из команды Нант делает пас партнеру.
  • Офсайд
    29'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 27'
    Нант контролирует мяч.
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 50%, Нант: 50%.
  • 25'
    Лилль контролирует мяч.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Блас Людовик забивает ударом с левой ноги!
  • 24'
    Блас Людовик из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Джало Тьягу ошибается в защите.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • Офсайд
    22'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • Травма, повреждение
    21'
    Фонте Жозе возвращается на поле.
  • Желтая карточка
    21'
    Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Жиротто Андрей атаковал сзади соперника. Это Дэвид Джонатан заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 52%, Нант: 48%.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фонте Жозе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Фонте Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Фонте Жозе пострадал.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 17'
    Сиприен Вилан из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Иво Грбич не дал случится голу! Саймон Мозес должен был забивать, но Иво Грбич сделал отличный сейв
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
  • 16'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Нант: 46%.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 15'
    Коло-Муани Рандаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль подал угловой справа.
  • 15'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Мерлин Квентин из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Отличный пас сделал Дэвид Джонатан из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 12'
    Отличные скиллы показывает Дэвид Джонатан, обводя своих соперников
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Нант пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 64%, Нант: 36%.
  • 9'
    Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Йилмаз Бурак забивает с правой ноги!
  • 9'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 9'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: Лилль: 71%, Нант: 29%.
  • Офсайд
    6'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • Фол, нарушение
    6'
    Чиривелья Педро из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Андре Бенжамин.
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Игрок из команды Нант совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль подал угловой справа.
  • 2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Лилль 84.3% (113)
X 14.2% (19)
Нант 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Нант
3.20
4.02
9.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лилль 1:1 Нант онлайн


Прогнозы на матч Лилль 1:1 Нант

Исход игры
Лилль
84.3% (113)
Ничья
14.2% (19)
Нант
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
58.33% (77)
Нет
41.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Лилль
40.3% (54)
1:0 Лилль
28.4% (38)
2:0 Лилль
12.7% (17)
1:1 Ничья
10.4% (14)
2:2 Ничья
3% (4)
3:2 Лилль
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 