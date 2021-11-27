Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Челик Зеки имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

94' Голкипер мог бы сыграть и получше

93' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

92' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Лилль выполняет удар от ворот.

92' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Нант

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Мутуссами Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Нант

85' Матч возобновлен

84' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Нант

80' Чиривелья Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Нант

75' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Сиприен Вилан нанес удар, мяч был парирован, но Иво Грбич не удержал его в руках.

74' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Мерлин Квентин из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Отличные скиллы показывает Блас Людовик , обводя своих соперников

70' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Нант

69' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Отличные скиллы показывает Иконе Жонатан , обводя своих соперников

68' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Мандава Рейнилду нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.

64' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Нант

62' Тактическая замена. Амаду Онана уходит с поля и его заменяет Саншеш Ренату

62' Амаду Онана получил желтую карточку от судьи

62' Безумный фол. Амаду Онана грубо играет против соперника. Пострадал Блас Людовик

62' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Нант

60' Челик Зеки из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем

58' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

57' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Лилль выполняет удар от ворот.

56' Как он промахнулся? Чиривелья Педро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Нант

49' Бамба Джонатан из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

49' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Блас Людовик получил желтую карточку от судьи

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля