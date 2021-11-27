Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
1:0
9' ГолЙилмаз Бурак
21' Желтая карточкаЖиротто Андрей
1:1
24' ГолБлас Людовик
48' Желтая карточкаБлас Людовик
62' Желтая карточкаОнана Амаду
78' Красная карточкаФабио да Сильва
1:1
80' Не забитый пенальтиДэвид Джонатан
24
Онана
Амаду
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Манвелян ГорПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
9'
1:0
21'
24'
1:1
48'
62'
78'
80'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Лилль
Нант
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
21 матч
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|10 (2)
|0.67
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.27
|Язиджи Юсуф
|1
|0.07
|Джало Тьягу
|1
|0.07
|Андре Бенжамин
|1
|0.07
|Иконе Жонатан
|1
|0.07
|Ботман Свен
|1
|0.07
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
|Саншеш Ренату
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.47
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.27
|Жиротто Андрей
|3
|0.2
|Чиривелья Педро
|2
|0.13
|Саймон Мозес
|1
|0.07
|Кулибали Калифа
|1
|0.07
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.07
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Челик Зеки
|4
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Онана Амаду
|1
|1
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Блас Людовик
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
22%
4
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Забито
19
20
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
16%
3
15%
1-15
6
32%
4
20%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
14%
4
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
23%
7
35%
61-75
5
23%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2
ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0
Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1
Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|12.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Лилль 1:1 Нант
Исход игры
Лилль
84.3% (113)
Ничья
14.2% (19)
Нант
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
58.33% (77)
Нет
41.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Лилль
40.3% (54)
1:0 Лилль
28.4% (38)
2:0 Лилль
12.7% (17)
1:1 Ничья
10.4% (14)
2:2 Ничья
3% (4)
3:2 Лилль
1.5% (2)
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