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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Метц
0'
4' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
16' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
21' Желтая карточка
Делор Анди
0:1
31' Гол
Сентонз Фабьен
39' Желтая карточка
Стенгс Келвин
51'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
22
Стенгс
Келвин
18
Лемина
Марио
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
6
Н'Дорам
Кевин
17
Делен
Тома
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетте
Опа
Ницца
4-4-2
Метц
3-4-3

Ход матча

4'
 
Н'Дорам Кевин
16'
 
Жемерсон де Жесус
21'
Делор Анди
 
31'
0:1
Сентонз Фабьен
(Де Превиль Николя)
39'
Стенгс Келвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Метц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
0:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
К
2:3
Л1
1:2
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.53
Делор Анди 5 (1) 0.33
Дольберг Каспер 4 0.27
Будауи Хишем 2 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.07
Тюрам Кефрен 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Гессан Эванн 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Стенгс Келвин 1 0.07
Тодибо Жан-Клер 1 0.07
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 4 0.27
Де Превиль Николя 3 0.2
Нгетте Опа 2 0.13
Булая Фарид 2 0.13
Бронн Дилан 1 0.07
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.07
Юдоль Матьё 1 0.07
Маига Хабиб 1 0.07
Куяте Кики 1 0.07
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Камара Ассан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 5 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
20%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
23%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
3
75%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
20%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
16%
6
38%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
9
36%
0
0%
76-90

Пропущено

11
30
7 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
5
17%
1-15
3
27%
6
20%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
9%
3
10%
61-75
3
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1
Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1
Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца 0:1 Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
4. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
11. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц 1:0 Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца 0:1 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц 1:0 Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:1 Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
9. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
10. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
11. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
13. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
15. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 52'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 51'
    Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Пажо Венсан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Делор Анди.
  • 50'
    Контроль мяча: Ницца: 64%, Метц: 36%.
  • 50'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!
  • 49'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 48'
    Гуйри Амин из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 48'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Стенгс Келвин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 47'
    Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Ницца 88.8% (119)
X 8.2% (11)
Метц 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Метц
2.95
5.10
8.66
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Где смотреть матч Ницца 0:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:1 Метц

Исход игры
Ницца
88.8% (119)
Ничья
8.2% (11)
Метц
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.54% (67)
Меньше
48.46% (63)
Обе команды забьют
Да
52.31% (68)
Нет
47.69% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
32.8% (44)
2:0 Ницца
25.4% (34)
1:0 Ницца
14.9% (20)
3:1 Ницца
7.5% (10)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Ницца
3.7% (5)
1:2 Метц
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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