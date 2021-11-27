VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Делен Тома из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

46' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Головой пробил Делор Анди , но голкипер отбил его в поле!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Метц

44' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Плохо сыграл Сентонз Фабьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Делен Тома из команды Метц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

39' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

39' Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Клюйверт Джастин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Сентонз Фабьен забивает с правой ноги!

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

15' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

12' Лемина Марио из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Метц

11' Делор Анди из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Ницца выполняет удар от ворот.

7' Делор Анди нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

7' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Н'Дорам Кевин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

2' Ницца выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля