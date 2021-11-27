Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Альянц Ривьера
4' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
16' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
21' Желтая карточкаДелор Анди
0:1
31' ГолСентонз Фабьен
39' Желтая карточкаСтенгс Келвин
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
23
Куяте
Кики
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
11
Нгетте
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
31'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Ницца
Метц
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.53
|Делор Анди
|5 (1)
|0.33
|Дольберг Каспер
|4
|0.27
|Будауи Хишем
|2
|0.13
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.07
|Стенгс Келвин
|1
|0.07
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.07
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|4
|0.27
|Де Превиль Николя
|3
|0.2
|Нгетте Опа
|2
|0.13
|Булая Фарид
|2
|0.13
|Бронн Дилан
|1
|0.07
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.07
|Юдоль Матьё
|1
|0.07
|Маига Хабиб
|1
|0.07
|Куяте Кики
|1
|0.07
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|5
|1
|Маига Хабиб
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Сарр Пап
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
20%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
23%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
4 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
3
75%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
20%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
16%
6
38%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
9
36%
0
0%
76-90
Пропущено
11
30
7 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
5
17%
1-15
3
27%
6
20%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
9%
3
10%
61-75
3
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1
Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1
Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ницца
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|12.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|1:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|8.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|9.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Ницца 0:1 Метц
Исход игры
Ницца
88.8% (119)
Ничья
8.2% (11)
Метц
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.54% (67)
Меньше
48.46% (63)
Обе команды забьют
Да
52.31% (68)
Нет
47.69% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
32.8% (44)
2:0 Ницца
25.4% (34)
1:0 Ницца
14.9% (20)
3:1 Ницца
7.5% (10)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Ницца
3.7% (5)
1:2 Метц
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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