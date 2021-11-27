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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
4' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
16' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
21' Желтая карточка
Делор Анди
0:1
31' Гол
Сентонз Фабьен
39' Желтая карточка
Стенгс Келвин
90'+7
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
22
Стенгс
Келвин
18
Лемина
Марио
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
6
Н'Дорам
Кевин
17
Делен
Тома
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетте
Опа
Ницца
4-4-2
Метц
3-4-3

Ход матча

4'
 
Н'Дорам Кевин
16'
 
Жемерсон де Жесус
21'
Делор Анди
 
31'
0:1
Сентонз Фабьен
(Де Превиль Николя)
39'
Стенгс Келвин
 
64'
 
Сарр Пап
Нгетте Опа
74'
 
Йосеф Ленни
Ньяне Ибраима
74'
Дольберг Каспер
Стенгс Келвин
 
74'
Тюрам Кефрен
Росарио Пабло
 
74'
Шнайдерлин Морган
Лемина Марио
 
81'
 
Гуйе Ламин
Де Превиль Николя
81'
 
Траоре Бубакар
Пажо Венсан
81'
Да Кунья Лукас
Клюйверт Джастин
 
85'
Клод-Морис Алексис
Лотомба Жордан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 14 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Метц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
0:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
К
2:3
Л1
1:2
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.53
Делор Анди 5 (1) 0.33
Дольберг Каспер 4 0.27
Будауи Хишем 2 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.07
Тюрам Кефрен 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Гессан Эванн 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Стенгс Келвин 1 0.07
Тодибо Жан-Клер 1 0.07
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 4 0.27
Де Превиль Николя 3 0.2
Нгетте Опа 2 0.13
Булая Фарид 2 0.13
Бронн Дилан 1 0.07
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.07
Юдоль Матьё 1 0.07
Маига Хабиб 1 0.07
Куяте Кики 1 0.07
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Камара Ассан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 5 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
3
23%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
3
75%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
20%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
16%
7
41%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
9
36%
0
0%
76-90

Пропущено

12
30
8 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
3
25%
6
20%
16-30
4
33%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
3
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1
Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1
Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
4. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
11. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
9. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
10. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
11. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
13. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
15. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Ницца 88.8% (119)
X 8.2% (11)
Метц 3% (4)
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Где смотреть матч Ницца 0:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:1 Метц

Исход игры
Ницца
88.8% (119)
Ничья
8.2% (11)
Метц
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.54% (67)
Меньше
48.46% (63)
Обе команды забьют
Да
52.31% (68)
Нет
47.69% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
32.8% (44)
2:0 Ницца
25.4% (34)
1:0 Ницца
14.9% (20)
3:1 Ницца
7.5% (10)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Ницца
3.7% (5)
1:2 Метц
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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