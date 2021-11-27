Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Клод-Морис Алексис наказан за толчок Пап Матар Сарр

95' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Метц

95' Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали

94' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Метц

93' Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

93' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

92' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Удар от ворот произведет Метц

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Метц

89' Какой промах! Делор Анди имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

89' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Метц

84' Да Кунья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Удар от ворот произведет Ницца

84' Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Удар от ворот произведет Метц

82' Удар от ворот произведет Метц

82' Тюрам Кефрен из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Удар от ворот произведет Метц

80' Отличный пас сделал Тодибо Жан-Клер из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

79' Удар от ворот произведет Метц

78' Клюйверт Джастин из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Удар от ворот произведет Метц

78' Шнайдерлин Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Сентонз Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

75' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

75' Голкипер мог бы сыграть и получше

75' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Ленни Йозеф

73' Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

69' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Делор Анди из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Ницца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Метц

64' Тактическая замена. Нгетте Опа уходит с поля и его заменяет Пап Матар Сарр

64' Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хороший удар издали нанес Росарио Пабло , но отличный сейв сделал Александр Укиджа. Угловой.

63' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Ницца

60' Росарио Пабло из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тодибо Жан-Клер из команды Ницца

57' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Ницца выполняет удар от ворот.

56' Делен Тома из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Метц выполняет удар от ворот.

51' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля