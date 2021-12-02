Бразилия: Серия A 2021
2:3
Конец матча
34' Желтая карточкаМугни Лукас
45' Желтая карточкаАрана Гильерме
1:0
62' ГолОтавио Луис
2:0
66' ГолGilberto IV
2:1
73' ПенальтиХалк Живанилдо
2:2
74' ГолKeno
2:3
78' ГолKeno
80' Желтая карточкаСаша Эдуардо
87' Желтая карточкаНатан Аллан
89' Желтая карточкаDaniel XII
21
Danilo
XVI
19
Мугни
Лукас
45
Патрик
II
7
Росси
18
Рай
22
Эверсон
40
Nathan
VI
37
Че
Че
11
Keno
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
7 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 РайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Raniele
-
-
-
-
42 Renan Guedes
-
77 Mateus Claus
-
88 Marcelo XIII
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
45 Micael
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
48 Echapora
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
34'
45'
62'
1:0
66'
2:0
73'
2:1
74'
2:2
80'
86'
87'
89'
История личных встреч
Байя
Атлетико Минейро
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|13 (2)
|0.36
|Родальега Уго
|6
|0.17
|Rodriguinho I
|3
|0.08
|Отавио Луис
|3
|0.08
|Росси
|2
|0.06
|Matheus Bahia
|2
|0.06
|Рай
|2
|0.06
|Thaciano
|2
|0.06
|Daniel XII
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Мугни Лукас
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|18 (6)
|0.5
|Сарачо Федерико
|6
|0.17
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.14
|Keno
|4
|0.11
|Саварино Джефферсон
|4
|0.11
|Коста Диего
|4
|0.11
|Nathan VI
|3
|0.08
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.08
|Саша Эдуардо
|2
|0.06
|Jair II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|1
|Matheus Bahia
|7
|1
|Патрик II
|7
|0
|Мугни Лукас
|6
|0
|Gilberto IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|4
|1
|Конти Херман
|5
|0
|Daniel XII
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Nino Paraiba
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Жонас
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Rodriguinho I
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Арана Гильерме
|7
|0
|Jair II
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|Nathan VI
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Коста Диего
|3
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
23
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
6
24%
7
30%
61-75
6
24%
7
30%
76-90
Пропущено
22
16
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
11
50%
4
25%
61-75
3
14%
3
19%
76-90
Забито
14
39
8 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 16
28 Не забивали 18
1
7%
4
10%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
4
29%
10
26%
31-45
1
7%
6
15%
46-60
4
29%
7
18%
61-75
1
7%
9
23%
76-90
Пропущено
27
9
8 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
4%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
1
11%
31-45
6
22%
3
33%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
33%
4
44%
76-90
Забито
39
62
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 25
16 Не забивали 3
3
8%
6
10%
1-15
7
18%
6
10%
16-30
6
15%
12
19%
31-45
6
15%
8
13%
46-60
10
26%
14
23%
61-75
7
18%
16
26%
76-90
Пропущено
49
25
14 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
2
4%
2
8%
1-15
4
8%
4
16%
16-30
8
16%
3
12%
31-45
8
16%
5
20%
46-60
15
31%
4
16%
61-75
12
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Байя - Гремио 3:1 Байя - Куяба 0:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0
Фламенго - Байя 3:0 Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|36
|25
|6
|5
|60 - 27
|81
|2.
|Фламенго
|35
|21
|7
|7
|68 - 32
|70
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|19
|5
|12
|57 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Брагантино
|36
|13
|14
|9
|51 - 42
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|12.
|Сан-Паулу
|0:1
|36
|10
|15
|11
|28 - 34
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|10
|14
|11
|28 - 35
|44
|14.
|Куяба
|35
|9
|16
|10
|32 - 35
|43
|15.
|Жувентуде
|35
|10
|13
|12
|34 - 40
|43
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|6
|17
|39 - 44
|42
|17.
|Байя
|36
|10
|10
|16
|39 - 49
|40
|18.
|Гремио
|1:0
|36
|11
|6
|19
|37 - 47
|39
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|35
|1
|12
|22
|27 - 62
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Гремио
|1:0
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|13.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|14.
|Сан-Паулу
|0:1
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|15.
|Байя
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|18.
|Куяба
|18
|6
|6
|6
|17 - 20
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|9
|2
|7
|25 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|5.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|0:1
|18
|4
|6
|8
|13 - 20
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|1:0
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9