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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
2:3
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
34' Желтая карточка
Мугни Лукас
45' Желтая карточка
Арана Гильерме
1:0
62' Гол
Отавио Луис
2:0
66' Гол
Gilberto IV
2:1
73' Пенальти
Халк Живанилдо
2:2
74' Гол
Keno
2:3
78' Гол
Keno
80' Желтая карточка
Саша Эдуардо
87' Желтая карточка
Натан Аллан
89' Желтая карточка
Daniel XII
90'+7
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
19
Мугни
Лукас
45
Патрик
II
7
Росси
10
Rodriguinho
I
18
Рай
9
Gilberto
IV
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
37
Че
Че
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
10
Варгас
Эдуардо
Байя
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Байя
Атлетико Минейро

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:1
К
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 13 (2) 0.36
Родальега Уго 6 0.17
Rodriguinho I 3 0.08
Отавио Луис 3 0.08
Росси 2 0.06
Matheus Bahia 2 0.06
Рай 2 0.06
Thaciano 2 0.06
Daniel XII 1 0.03
Maycon 1 0.03
Jose Ferreira 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Жонас 1 0.03
Rai Rocha 1 0.03
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Мугни Лукас 0 0
Thonny Anderson 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 18 (6) 0.5
Сарачо Федерико 6 0.17
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.14
Keno 4 0.11
Саварино Джефферсон 4 0.11
Коста Диего 4 0.11
Nathan VI 3 0.08
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.08
Саша Эдуардо 2 0.06
Jair II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Феррейра Мариано 0 0
Hyoran 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 1
Matheus Bahia 7 1
Патрик II 7 0
Мугни Лукас 6 0
Gilberto IV 6 0
Juninho Capixaba 4 1
Конти Херман 5 0
Daniel XII 5 0
Lucas Araujo 3 1
Nino Paraiba 4 0
Thonny Anderson 4 0
Fernando Edson 4 0
Жонас 3 0
Родальега Уго 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Rodriguinho I 2 0
Thaciano 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Арана Гильерме 7 0
Jair II 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Алонсо Хуниор 5 0
Nathan VI 5 0
Фернандес Игнасио 4 0
Че Че 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Коста Диего 3 0
Саша Эдуардо 3 0
Додо Родолфо 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Keno 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Натан Аллан 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
23
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
6
24%
7
30%
61-75
6
24%
7
30%
76-90

Пропущено

22
16
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
11
50%
4
25%
61-75
3
14%
3
19%
76-90

Забито

14
39
8 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 16
28 Не забивали 18
1
7%
4
10%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
4
29%
10
26%
31-45
1
7%
6
15%
46-60
4
29%
7
18%
61-75
1
7%
9
23%
76-90

Пропущено

27
9
8 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
4%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
1
11%
31-45
6
22%
3
33%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
9
33%
4
44%
76-90

Забито

39
62
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 25
16 Не забивали 3
3
8%
6
10%
1-15
7
18%
6
10%
16-30
6
15%
12
19%
31-45
6
15%
8
13%
46-60
10
26%
14
23%
61-75
7
18%
16
26%
76-90

Пропущено

49
25
14 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
2
4%
2
8%
1-15
4
8%
4
16%
16-30
8
16%
3
12%
31-45
8
16%
5
20%
46-60
15
31%
4
16%
61-75
12
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Байя - Гремио 3:1 Байя - Куяба 0:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0
Фламенго - Байя 3:0 Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 36 25 6 5 60 - 27 81
2. Фламенго 35 21 7 7 68 - 32 70
3. Палмейрас Сан-Паулу 36 19 5 12 57 - 43 62
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Брагантино 36 13 14 9 51 - 42 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Америка Минейро 36 12 13 11 39 - 37 49
9. Сеара 36 11 16 9 39 - 37 49
10. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
11. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
12. Сан-Паулу 0:1 36 10 15 11 28 - 34 45
13. Атлетико Гойяненсе 35 10 14 11 28 - 35 44
14. Куяба 35 9 16 10 32 - 35 43
15. Жувентуде 35 10 13 12 34 - 40 43
16. Атлетико Паранаэнсе 35 12 6 17 39 - 44 42
17. Байя 36 10 10 16 39 - 49 40
18. Гремио 1:0 36 11 6 19 37 - 47 39
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 35 1 12 22 27 - 62 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 18 13 1 4 31 - 14 40
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
12. Гремио 1:0 18 7 6 5 23 - 18 27
13. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
14. Сан-Паулу 0:1 18 6 9 3 15 - 14 27
15. Байя 18 7 5 6 25 - 22 26
16. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
17. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
18. Куяба 18 6 6 6 17 - 20 24
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 9 2 7 25 - 17 29
4. Брагантино 18 7 5 6 24 - 22 26
5. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 0:1 18 4 6 8 13 - 20 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 1:0 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Мугни Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Байя 2:3 Атлетико Минейро онлайн


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