Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
5' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
22' Желтая карточкаЕрарди Марио
40' Желтая карточкаКуан Кристиан
1:0
49' ГолДе Лука Мануэль
55' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
85' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
10
Матос
Ридер
19
Ерарди
Марио
26
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
22'
40'
49'
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 10
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|6 (3)
|0.38
|Рози Алеандро
|2
|0.13
|Матос Ридер
|2
|0.13
|Лизи Франческо
|2
|0.13
|Карретта Мирко
|1
|0.06
|Курадо Маркос
|1
|0.06
|Мурано Джакопо
|1
|0.06
|Куан Кристиан
|1
|0.06
|Занандреа Джанмария
|1
|0.06
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|3
|0.19
|Джакомелли Стефано
|2
|0.13
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.13
|Дьяв Давиде
|1
|0.06
|Дальмонте Никола
|1
|0.06
|Лонго Самуэле
|1
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.06
|Ерарди Марио
|1
|0.06
|Тогордо Антони
|1
|0.06
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.06
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|5
|1
|Лизи Франческо
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Курадо Маркос
|5
|0
|Рози Алеандро
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|3
|1
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Меджорини Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Крекко Лука
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
2
25%
5
29%
29%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
6
14
6 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
3
50%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
3
18%
7
47%
76-90
Пропущено
14
31
10 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
5
36%
1
3%
1-15
4
29%
5
16%
16-30
1
7%
9
29%
29%
31-45
2
14%
7
23%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
1
7%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1
Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|2.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|4.
|Беневенто
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|11.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|14.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|11.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1