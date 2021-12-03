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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
5' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
22' Желтая карточка
Ерарди Марио
40' Желтая карточка
Куан Кристиан
1:0
49' Гол
Де Лука Мануэль
55' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
85' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
90'+6
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
28
Куан
Кристиан
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
19
Ерарди
Марио
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
11
Раноккья
Филиппо
18
Ди
Пардо
Алессандро
8
Проя
Федерико
10
Джакомелли
Стефано
34
Дальмонте
Никола
Перуджа
3-5-2
Виченца Виртус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 6 (3) 0.38
Рози Алеандро 2 0.13
Матос Ридер 2 0.13
Лизи Франческо 2 0.13
Карретта Мирко 1 0.06
Курадо Маркос 1 0.06
Мурано Джакопо 1 0.06
Куан Кристиан 1 0.06
Занандреа Джанмария 1 0.06
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 3 0.19
Джакомелли Стефано 2 0.13
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.13
Дьяв Давиде 1 0.06
Дальмонте Никола 1 0.06
Лонго Самуэле 1 0.06
Крекко Лука 1 0.06
Ерарди Марио 1 0.06
Тогордо Антони 1 0.06
Ди Пардо Алессандро 1 0.06
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 5 1
Лизи Франческо 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Буррай Сальваторе 5 0
Курадо Маркос 5 0
Рози Алеандро 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 3 1
Ди Пардо Алессандро 3 1
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Меджорини Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Крекко Лука 3 0
Ерарди Марио 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
2
25%
5
29%
29%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

6
14
6 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
3
50%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
3
18%
7
47%
76-90

Пропущено

14
31
10 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
5
36%
1
3%
1-15
4
29%
5
16%
16-30
1
7%
9
29%
29%
31-45
2
14%
7
23%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
1
7%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1
Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
2. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
3. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4. Беневенто Заявка 15 7 4 4 25 - 15 25
5. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
8. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
9. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
10. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
11. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
12. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
13. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
14. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 20 - 19 17
16. Козенца Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
20. Порденоне Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
11. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
13. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
11. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
12. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
14. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Куан Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Ерарди Марио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 1:0 Виченца Виртус онлайн


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