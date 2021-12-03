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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Борнмут
1
Родак
Марек
4
Одои
Денис
16
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
24
Сери
Жан-Мишель
6
Рид
Харрисон
8
Уилсон
Гарри
28
Карвалью
Фабиу
7
Кебано
Нескенс
9
Митрович
Александр
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
24
Кэхилл
Гари
3
Кук
Стив
17
Стэйси
Джек
11
Хансен
Эмилиано
4
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
32
Энтони
Джейдон
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Борнмут
3-5-2

История личных встреч

Фулхэм
Борнмут

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 21 (3) 1.05
Уилсон Гарри 6 0.3
Кебано Нескенс 4 0.2
Карвалью Фабиу 4 0.2
Муниз Родриго 3 0.15
Рид Бобби 2 0.1
Кавалейру Иван 2 0.1
Одои Денис 1 0.05
Робинсон Энтони 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Онома Джошуа 1 0.05
Сери Жан-Мишель 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Тете Кенни 0 0
Рид Харрисон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 15 (2) 0.75
Биллинг Филип 7 0.35
Энтони Джейдон 6 0.3
Земура Джордан 3 0.15
Лоу Джамал 2 0.1
Брукс Дэвид 1 0.05
Хансен Эмилиано 1 0.05
Келли Ллойд 1 0.05
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Кэхилл Гари 0 0
Станислас Жуниор 0 0
Пирсон Бен 0 0
Кук Льюис 0 0
Стэйси Джек 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Росси Зено Ибсен 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 0
Уилсон Гарри 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Рим Тим 3 0
Митрович Александр 3 0
Адарабиойо Олуватосин 1 1
Рид Бобби 2 0
Сери Жан-Мишель 2 0
Рид Харрисон 2 0
Кэрни Том 1 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Кебано Нескенс 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Онома Джошуа 1 0
Карвалью Фабиу 1 0
Кина Домингуш 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биллинг Филип 5 0
Мефам Крис 5 0
Хефферсон Лерма 3 1
Килкенни Гэвин 4 0
Брукс Дэвид 2 1
Смит Адам 3 0
Пирсон Бен 3 0
Келли Ллойд 3 0
Земура Джордан 3 0
Энтони Джейдон 2 0
Кэхилл Гари 1 0
Кук Стив 1 0
Лоу Джамал 1 0
Кристи Райан 1 0
Соланке Доминик 1 0
Кук Льюис 1 0
Стэйси Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
5
22%
4
31%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
6
25%
5
22%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
6
25%
2
9%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
5
45%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

47
36
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
9
19%
5
14%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
10
21%
4
11%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
6
38%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1
Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Халл Сити 2:0 Миллуолл - Фулхэм 1:2
Борнмут
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Борнмут - Ковентри 2:2 Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0
Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Борнмут - Лутон Таун 2:1 Кардифф Сити - Борнмут 0:1 Борнмут - КПР 2:1 Борнмут - Барнсли 3:0 Халл Сити - Борнмут 0:0 Норвич - Борнмут 6:0 Борнмут - Блэкпул 2:2 Бирмингем - Борнмут 0:2 Ноттингем Форест - Борнмут 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 20 13 4 3 49 - 16 43
2. Борнмут Заявка 20 12 6 2 36 - 16 42
3. КПР Заявка 20 10 5 5 33 - 25 35
4. Вест Бромвич Заявка 20 9 7 4 27 - 16 34
5. Ковентри Заявка 20 9 6 5 27 - 23 33
6. Блэкберн Заявка 20 9 6 5 34 - 27 33
7. Сток Сити Заявка 20 9 4 7 24 - 21 31
8. Хаддерсфилд Таун Заявка 20 8 4 8 23 - 23 28
9. Суонси Заявка 20 7 6 7 25 - 26 27
10. Миллуолл Заявка 20 6 9 5 20 - 21 27
11. Блэкпул Заявка 20 7 6 7 20 - 22 27
12. Бирмингем Заявка 20 7 5 8 19 - 21 26
13. Мидлсбро Заявка 20 7 5 8 23 - 23 26
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 5 8 25 - 26 26
15. Лутон Таун Заявка 20 6 7 7 27 - 26 25
16. Ноттингем Форест Заявка 20 6 7 7 24 - 23 25
17. Престон Норт Энд Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
18. Бристоль Сити Заявка 20 6 5 9 21 - 30 23
19. Халл Сити Заявка 20 6 3 11 16 - 23 21
20. Кардифф Сити Заявка 20 6 3 11 21 - 34 21
21. Рединг Заявка 20 8 2 10 26 - 32 20
22. Питерборо Юнайтед Заявка 20 4 4 12 17 - 38 16
23. Барнсли Заявка 20 2 6 12 13 - 31 12
24. Дерби Заявка 20 4 10 6 17 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ковентри Заявка 10 7 2 1 19 - 8 23
2. Фулхэм Заявка 10 7 2 1 23 - 6 23
3. Вест Бромвич Заявка 10 6 4 0 16 - 5 22
4. Борнмут Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. КПР Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Блэкберн Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
7. Сток Сити Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
8. Хаддерсфилд Таун Заявка 10 6 1 3 14 - 11 19
9. Престон Норт Энд Заявка 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Суонси Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
11. Миллуолл Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
12. Лутон Таун Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
13. Бирмингем Заявка 10 4 2 4 10 - 12 14
14. Блэкпул Заявка 10 4 2 4 7 - 9 14
15. Рединг Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
16. Мидлсбро Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
18. Питерборо Юнайтед Заявка 10 3 4 3 12 - 10 13
19. Халл Сити Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
20. Бристоль Сити Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
21. Ноттингем Форест Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
22. Барнсли Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
23. Кардифф Сити Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
24. Дерби Заявка 10 3 5 2 12 - 11 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Фулхэм Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
3. Ноттингем Форест Заявка 10 4 4 2 14 - 8 16
4. КПР Заявка 10 4 2 4 17 - 17 14
5. Кардифф Сити Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6. Блэкпул Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
7. Блэкберн Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
8. Бирмингем Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
9. Мидлсбро Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
10. Вест Бромвич Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
11. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Бристоль Сити Заявка 10 4 0 6 13 - 20 12
13. Сток Сити Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
14. Суонси Заявка 10 3 2 5 12 - 18 11
15. Миллуолл Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
16. Лутон Таун Заявка 10 2 4 4 11 - 14 10
17. Ковентри Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
18. Халл Сити Заявка 10 3 1 6 7 - 11 10
19. Хаддерсфилд Таун Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
20. Престон Норт Энд Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
21. Дерби Заявка 10 1 5 4 5 - 9 8
22. Рединг Заявка 10 4 0 6 11 - 17 6
23. Барнсли Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 10 1 0 9 5 - 28 3
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 21-го тура английского Чемпионшипа, в котором "Фулхэм" сыграет дома с "Борнмутом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2021, осталось 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Фулхэм 77.9% (106)
X 17.6% (24)
Борнмут 4.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Борнмут
1.93
3.88
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фулхэм - Борнмут онлайн


Прогнозы на матч Фулхэм - Борнмут

Исход игры
Фулхэм
77.9% (106)
Ничья
17.6% (24)
Борнмут
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (67)
Меньше
47.66% (61)
Обе команды забьют
Да
66.41% (85)
Нет
33.59% (43)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
43.4% (59)
1:0 Фулхэм
22.8% (31)
1:1 Ничья
14% (19)
2:0 Фулхэм
6.6% (9)
3:1 Фулхэм
2.2% (3)
0:1 Борнмут
1.5% (2)
4:1 Фулхэм
1.5% (2)
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