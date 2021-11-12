Англия: .Чемпионшип 2021-2022
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
История личных встреч
Фулхэм
Борнмут
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александр
|21 (3)
|1.05
|Уилсон Гарри
|6
|0.3
|Кебано Нескенс
|4
|0.2
|Карвалью Фабиу
|4
|0.2
|Муниз Родриго
|3
|0.15
|Рид Бобби
|2
|0.1
|Кавалейру Иван
|2
|0.1
|Одои Денис
|1
|0.05
|Робинсон Энтони
|1
|0.05
|Кэрни Том
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Онома Джошуа
|1
|0.05
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|15 (2)
|0.75
|Биллинг Филип
|7
|0.35
|Энтони Джейдон
|6
|0.3
|Земура Джордан
|3
|0.15
|Лоу Джамал
|2
|0.1
|Брукс Дэвид
|1
|0.05
|Хансен Эмилиано
|1
|0.05
|Келли Ллойд
|1
|0.05
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кэхилл Гари
|0
|0
|Станислас Жуниор
|0
|0
|Пирсон Бен
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Стэйси Джек
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Росси Зено Ибсен
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|0
|Уилсон Гарри
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рим Тим
|3
|0
|Митрович Александр
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|1
|Рид Бобби
|2
|0
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|Кебано Нескенс
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Онома Джошуа
|1
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биллинг Филип
|5
|0
|Мефам Крис
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|1
|Килкенни Гэвин
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|1
|Смит Адам
|3
|0
|Пирсон Бен
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Земура Джордан
|3
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|Кэхилл Гари
|1
|0
|Кук Стив
|1
|0
|Лоу Джамал
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Кук Льюис
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
5
22%
4
31%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
6
25%
5
22%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
6
25%
2
9%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
5
45%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
47
36
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
9
19%
5
14%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
7
15%
8
22%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
10
21%
4
11%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
6
38%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1
Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Халл Сити 2:0 Миллуолл - Фулхэм 1:2
Борнмут
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Борнмут - Ковентри 2:2 Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0
Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Борнмут - Лутон Таун 2:1 Кардифф Сити - Борнмут 0:1 Борнмут - КПР 2:1 Борнмут - Барнсли 3:0 Халл Сити - Борнмут 0:0 Норвич - Борнмут 6:0 Борнмут - Блэкпул 2:2 Бирмингем - Борнмут 0:2 Ноттингем Форест - Борнмут 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|49 - 16
|43
|2.
|Борнмут
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|36 - 16
|42
|3.
|КПР
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 25
|35
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|27 - 16
|34
|5.
|Ковентри
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 23
|33
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 27
|33
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 21
|31
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 23
|28
|9.
|Суонси
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 26
|27
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 21
|27
|11.
|Блэкпул
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 22
|27
|12.
|Бирмингем
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|19 - 21
|26
|13.
|Мидлсбро
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 23
|26
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|15.
|Лутон Таун
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 26
|25
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 23
|25
|17.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 26
|25
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 30
|23
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|16 - 23
|21
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|21 - 34
|21
|21.
|Рединг
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 32
|20
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|17 - 38
|16
|23.
|Барнсли
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 31
|12
|24.
|Дерби
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ковентри
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|3.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|4.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|КПР
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Суонси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|11.
|Миллуолл
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|12.
|Лутон Таун
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|13.
|Бирмингем
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|14.
|Блэкпул
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|7 - 9
|14
|15.
|Рединг
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|16.
|Мидлсбро
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|18.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|20.
|Бристоль Сити
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|21.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|22.
|Барнсли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|24.
|Дерби
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|4.
|КПР
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|5.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Блэкпул
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|7.
|Блэкберн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Бирмингем
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|Мидлсбро
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Бристоль Сити
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|13 - 20
|12
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|14.
|Суонси
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|15.
|Миллуолл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|16.
|Лутон Таун
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|17.
|Ковентри
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 11
|10
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|20.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|21.
|Дерби
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 9
|8
|22.
|Рединг
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|5 - 28
|3
Прогнозы на матч Фулхэм - Борнмут
Исход игры
Фулхэм
84.6% (44)
Ничья
13.5% (7)
Борнмут
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
48.1% (25)
1:0 Фулхэм
23.1% (12)
1:1 Ничья
11.5% (6)
2:0 Фулхэм
7.7% (4)
3:1 Фулхэм
3.8% (2)
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