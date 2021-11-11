Сыграли во втором тайме 5 минут соперники, но пока забитых мячей в нашем матче не так много, а именно - один. К слову, и моментов немного.

МОМЕНТИЩЕ! Сарупинда! Передачу на него с левого фланга сделал партнер, и игрок сборной Зимбабве, пусть и из офсайда, не сумел отправить мяч в ворота из убойной позиции!

Да, сборной ЮАР нужно забивать второй мяч, чтобы снять все напряжение со своих плеч в этой встрече. Соперник настроен решительно.

Кангва пробежал к воротам противника по левому флангу, после чего выполнил передачу на дальнюю стойку, где никого из партнеров не оказалось.

В офсайде оказался один из футболистов сборной ЮАР. Арбитр тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этом поединке.

Стартовала вторая половина встреч в нашем противостоянии! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Машего сфолил сейчас против соперника в районе центрального круга. В руках арбитра появилась желтая карточка.

Машего выполнял теперь передачу в чужую штрафную, но никого из партнеров не оказалось в районе 11-метровой отметки. Сфера была потеряна.

Первый тайм

— Компенсированная арбитром минута миновала. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока игроки ЮАР.

44' Арбитр поглядывает на часы, что дает нам право думать о том, что в первом тайме много добавленного времени нам ждать не стоит.

43' Еще один удар от Бильята, но слишком сильный. Неудачно в очередной раз выстреливает футболист сборной Зимбабве. Расшевелились гости.

41' Бильят, сместившись с левого фланга в центр, попытался нанести удар по воротам соперника - выше цели сфера полетела. Занесем этот момент в разряд "опасных".

40' 5 минут остается играть в первом тайме. Совсем уж увязла игра в районе центрального круга. Зимбабве играет крайне слабо в атаке.

39' Да, определенно, сборная ЮАР сделала ставку на этот гол. Сейчас в качестве основной задачи команда хозяев ставит перед собой второй гол, после которого наверняка уйдет в оборону, дабы экономить силы.

38' Подача в штрафную сборной ЮАР с левого края - отрабатывает в обороне Тау, который выносит мяч за пределы футбольного поля.

36' Успокоилась у нас игра после того, как сборная ЮАР смогла забить гол в этой встрече. Сейчас оппоненты спокойно перекатывают мяч в районе центрального круга.

35' Игроки Зимбабве сейчас исполняли штрафной удар у ворот соперника, и Вади даже удалось пробить по рамке соперника. Правда, намного левее цели.

34' Гонит наставник сборной Зимбабве вперед свою команду. Сегодня гости борются исключительно за свой престиж.

33' Потеряла сегодня вновь очки сборная Ганы. Практически лишилась эта сборная шансов на то, чтобы выйти на чемпионат мира 2022, который, напомню, пройдет в Катаре.

32' Все идет к тому, что первый тайм завершится победой сборной ЮАР. По крайней мере, этот коллектив действует очень уверенно на фоне слабого соперника.

30' Мокоена ворвался в чужую штрафную по левому краю, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, но в той зоне никого из партнеров не оказалось.

29' Удается на левом фланге заработать угловой сборной ЮАР. Не торопятся хозяева подавать стандартное положение у рамки противника.

28' Сработано здорово! Да и атака сборной ЮАР, конечно, вызвала только восхищение. Пожалуй, что по игре хозяева были лучше своего соперника.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОКОЕНА! 1:0!

Классная подача с правого фланга на дальнюю штангу, где оказывается никем не прикрытый Мокоена, который головой направляет мяч ударом в противоположный от себя правый угол!

25' Где-то рядом с голом "ходит" ЮАР. Рядом с моментом, который поможет "желто-зеленым" выйти вперед в этом поединке.

24' Сборная Зимбабве смогла перехватить инициативу на поле. Перекатывают сейчас мяч на чужой половине поля гости, но серьезной угрозы у ворот соперника не создают.

23' Неудачно разыграли штрафной удар футболисты ЮАР. После подачи с левого фланга на выходе уверенно сыграл голкипер Зимбабве.

21' Эвиденс получает по ногам от соперника. Зарабатывает, таким образом, сборная ЮАР опасный штрафной удар у ворот соперника.

20' Долли упускает мяч за пределы поля, позволяя ему выкатиться за лицевую линию. Передача на него была хорошей, просто игрок немного не добежал.

19' Сборная Зимбабве практически не показывает носа на чужую половину поля. Сборная ЮАР полностью контролирует ситуацию на футбольном поле.

17' Вади подкатился под соперника в районе центрального круга. В руках арбитра не появилась карточка желтого цвета, хотя в этой ситуации она вполне могла быть.

16' Тау выполнил забег по центру, но мяч в его сторону слишком сильно забросил партнер. Голкипер вышел из ворот, забрав сферу в свои перчатки.

15' Снова Тау был на острие. С правого края он врывался в чужую штрафную и пытался нанести удар по воротам, но сделал этот в тот момент, когда уже оказался за лицевой линией.

14' Тау после прострела с правого фланга подставлял ногу под мяч, но не сумел переправить ее в ворота. В итоге мяч выкатился за пределы поля.

12' Сравнительно спокойно ведут себя у кромки поля оба наставника. Что интересно, кто-то со скамейки сборной ЮАР пошел разминаться. Уж не Техобо ли хотят менять?

11' Пока далеко не самый зрелищный поединок мы с вами наблюдаем. Увязла игра у нас в районе центрального круга. Практически не двигаются к воротам оппоненты.

10' Пока что более и менее осторожно играют соперники. Никто из оппонентов не рискует. Максимально сконцентрированный на обороне поединок.

8' Накамба пытался сыграть на острие в штрафной сборной ЮАР, но на прострел со стороны партнера с правого фланга он не успел.

7' Терренсе получает по ноге на правом фланге. Арбитр дает свисток, определяя нарушение правил в этой ситуации. Мяч отдан сборной ЮАР.

6' Все в порядке оказалось с игроком сборной ЮАР. Он поднялся на ноги и встречу смог продолжить. Серия врачебных манипуляций сыграла свою роль.

4' Тебохо корчится от боли. Вышли медики на поле, чтобы оказать медицинскую помощь футболисту сборной ЮАР. Будем надеяться, что дело без травмы обойдется.

3' Тау Перси рванул к воротам соперника. В итоге на правом фланге футболист оказался в положении "вне игры".

2' Футболисты сборной ЮАР сегодня вышли на поле в желто-зеленых цветах, в то время, как игроки Зимбабве предстали перед нами в белом обмундировании.