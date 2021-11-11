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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

ЮАР
FIFA #66
1:0
Второй тайм: 56'
Зимбабве
FIFA #118
0'
1:0
26' Гол
Мокоена Тебохо
46' Желтая карточка
Машего Терренс
56'
ЮАР
Зимбабве

Ход матча

26'
Мокоена Тебохо
1:0
46'
Машего Терренс
 

История личных встреч

ЮАР
Зимбабве

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМОМК2Р
0:0
ММ
1:2
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мокоена Тебохо 2 0.4
Мвала Мотоби 1 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.2
Макгопа Эвиденс 1 0.2
Зимбабве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусона Ноуледж 1 (1) 0.2

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thabiso Kutumela 2 0
Sepana Letsoalo 2 0
Уильямс Ронвен 1 0
Мобби Нико 1 0
Мвала Мотоби 1 0
Де Реук Рушин 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Цуке Тхабани 1 0
Машего Терренс 1 0
Зимбабве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мадиму Алек 2 0
Басера Онисмор 1 0
Мусона Ноуледж 1 0
Бильят Кхама 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Манетси Маршал 1 0
Talbert Shumba 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЮАР - Эфиопия 1:0 Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0
ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1 Египет - ЮАР 0:1 ЮАР - Марокко 0:1 ЮАР - Намибия 1:0
Зимбабве
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0
Зимбабве - Замбия 0:2 Ботсвана - Зимбабве 0:1 Зимбабве - Мали 0:1 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Зимбабве 1:2 Зимбабве - Ботсвана 0:0 Лесото - Зимбабве 0:0 Зимбабве - Лесото 3:1 Зимбабве - Сомали 3:1 Сомали - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Маврикий 3:1 Маврикий - Зимбабве 0:4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЮАР 1:0 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Гана 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Эфиопия 5 1 1 3 3 - 6 4
4. Зимбабве 0:1 5 0 1 4 1 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЮАР 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Гана 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Эфиопия 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Зимбабве 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЮАР 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Гана 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Эфиопия 2 0 0 2 0 - 2 0
4. Зимбабве 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Второй тайм
  • Офсайд
    55'
    В офсайде оказался один из футболистов сборной ЮАР. Арбитр тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этом поединке.
  • 53'
    Кангва пробежал к воротам противника по левому флангу, после чего выполнил передачу на дальнюю стойку, где никого из партнеров не оказалось.
  • 52'
    Да, сборной ЮАР нужно забивать второй мяч, чтобы снять все напряжение со своих плеч в этой встрече. Соперник настроен решительно.
  • Офсайд
    51'
    МОМЕНТИЩЕ! Сарупинда! Передачу на него с левого фланга сделал партнер, и игрок сборной Зимбабве, пусть и из офсайда, не сумел отправить мяч в ворота из убойной позиции!
  • 50'
    Сыграли во втором тайме 5 минут соперники, но пока забитых мячей в нашем матче не так много, а именно - один. К слову, и моментов немного.
  • 48'
    Машего выполнял теперь передачу в чужую штрафную, но никого из партнеров не оказалось в районе 11-метровой отметки. Сфера была потеряна.
  • Желтая карточка
    47'
    Машего сфолил сейчас против соперника в районе центрального круга. В руках арбитра появилась желтая карточка.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встреч в нашем противостоянии! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Компенсированная арбитром минута миновала. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока игроки ЮАР.
  • 44'
    Арбитр поглядывает на часы, что дает нам право думать о том, что в первом тайме много добавленного времени нам ждать не стоит.
  • 43'
    Еще один удар от Бильята, но слишком сильный. Неудачно в очередной раз выстреливает футболист сборной Зимбабве. Расшевелились гости.
  • Опасный момент
    41'
    Бильят, сместившись с левого фланга в центр, попытался нанести удар по воротам соперника - выше цели сфера полетела. Занесем этот момент в разряд "опасных".
  • 40'
    5 минут остается играть в первом тайме. Совсем уж увязла игра в районе центрального круга. Зимбабве играет крайне слабо в атаке.
  • 39'
    Да, определенно, сборная ЮАР сделала ставку на этот гол. Сейчас в качестве основной задачи команда хозяев ставит перед собой второй гол, после которого наверняка уйдет в оборону, дабы экономить силы.
  • 38'
    Подача в штрафную сборной ЮАР с левого края - отрабатывает в обороне Тау, который выносит мяч за пределы футбольного поля.
  • 36'
    Успокоилась у нас игра после того, как сборная ЮАР смогла забить гол в этой встрече. Сейчас оппоненты спокойно перекатывают мяч в районе центрального круга.
  • 35'
    Игроки Зимбабве сейчас исполняли штрафной удар у ворот соперника, и Вади даже удалось пробить по рамке соперника. Правда, намного левее цели.
  • 34'
    Гонит наставник сборной Зимбабве вперед свою команду. Сегодня гости борются исключительно за свой престиж.
  • 33'
    Потеряла сегодня вновь очки сборная Ганы. Практически лишилась эта сборная шансов на то, чтобы выйти на чемпионат мира 2022, который, напомню, пройдет в Катаре.
  • 32'
    Все идет к тому, что первый тайм завершится победой сборной ЮАР. По крайней мере, этот коллектив действует очень уверенно на фоне слабого соперника.
  • 30'
    Мокоена ворвался в чужую штрафную по левому краю, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, но в той зоне никого из партнеров не оказалось.
  • Угловой
    29'
    Удается на левом фланге заработать угловой сборной ЮАР. Не торопятся хозяева подавать стандартное положение у рамки противника.
  • 28'
    Сработано здорово! Да и атака сборной ЮАР, конечно, вызвала только восхищение. Пожалуй, что по игре хозяева были лучше своего соперника.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОКОЕНА! 1:0!
    Классная подача с правого фланга на дальнюю штангу, где оказывается никем не прикрытый Мокоена, который головой направляет мяч ударом в противоположный от себя правый угол!
  • 25'
    Где-то рядом с голом "ходит" ЮАР. Рядом с моментом, который поможет "желто-зеленым" выйти вперед в этом поединке.
  • 24'
    Сборная Зимбабве смогла перехватить инициативу на поле. Перекатывают сейчас мяч на чужой половине поля гости, но серьезной угрозы у ворот соперника не создают.
  • 23'
    Неудачно разыграли штрафной удар футболисты ЮАР. После подачи с левого фланга на выходе уверенно сыграл голкипер Зимбабве.
  • Фол, нарушение
    21'
    Эвиденс получает по ногам от соперника. Зарабатывает, таким образом, сборная ЮАР опасный штрафной удар у ворот соперника.
  • 20'
    Долли упускает мяч за пределы поля, позволяя ему выкатиться за лицевую линию. Передача на него была хорошей, просто игрок немного не добежал.
  • 19'
    Сборная Зимбабве практически не показывает носа на чужую половину поля. Сборная ЮАР полностью контролирует ситуацию на футбольном поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Вади подкатился под соперника в районе центрального круга. В руках арбитра не появилась карточка желтого цвета, хотя в этой ситуации она вполне могла быть.
  • 16'
    Тау выполнил забег по центру, но мяч в его сторону слишком сильно забросил партнер. Голкипер вышел из ворот, забрав сферу в свои перчатки.
  • 15'
    Снова Тау был на острие. С правого края он врывался в чужую штрафную и пытался нанести удар по воротам, но сделал этот в тот момент, когда уже оказался за лицевой линией.
  • 14'
    Тау после прострела с правого фланга подставлял ногу под мяч, но не сумел переправить ее в ворота. В итоге мяч выкатился за пределы поля.
  • 12'
    Сравнительно спокойно ведут себя у кромки поля оба наставника. Что интересно, кто-то со скамейки сборной ЮАР пошел разминаться. Уж не Техобо ли хотят менять?
  • 11'
    Пока далеко не самый зрелищный поединок мы с вами наблюдаем. Увязла игра у нас в районе центрального круга. Практически не двигаются к воротам оппоненты.
  • 10'
    Пока что более и менее осторожно играют соперники. Никто из оппонентов не рискует. Максимально сконцентрированный на обороне поединок.
  • 8'
    Накамба пытался сыграть на острие в штрафной сборной ЮАР, но на прострел со стороны партнера с правого фланга он не успел.
  • Фол, нарушение
    7'
    Терренсе получает по ноге на правом фланге. Арбитр дает свисток, определяя нарушение правил в этой ситуации. Мяч отдан сборной ЮАР.
  • 6'
    Все в порядке оказалось с игроком сборной ЮАР. Он поднялся на ноги и встречу смог продолжить. Серия врачебных манипуляций сыграла свою роль.
  • Травма, повреждение
    4'
    Тебохо корчится от боли. Вышли медики на поле, чтобы оказать медицинскую помощь футболисту сборной ЮАР. Будем надеяться, что дело без травмы обойдется.
  • Офсайд
    3'
    Тау Перси рванул к воротам соперника. В итоге на правом фланге футболист оказался в положении "вне игры".
  • 2'
    Футболисты сборной ЮАР сегодня вышли на поле в желто-зеленых цветах, в то время, как игроки Зимбабве предстали перед нами в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Садок Селми (Тунис);
    Ассистент: Фаузи Джириди (Тунис);
    Резервный: Йусри Буяли (Тунис).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из матчей квалификационного раунда к ЧМ-2022 в Катаре сойдутся лицом к лицу сборные ЮАР и Зимбабве.

    Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 141
ЮАР 95.7% (135)
X 4.3% (6)
Зимбабве 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЮАР
Ничья
Зимбабве
1.36
6.50
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЮАР 1:0 Зимбабве онлайн


Прогнозы на матч ЮАР 1:0 Зимбабве

Исход игры
ЮАР
95.7% (135)
Ничья
4.3% (6)
Зимбабве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.81% (37)
Меньше
73.19% (101)
Обе команды забьют
Да
25.36% (35)
Нет
74.64% (103)
Популярный счёт
2:0 ЮАР
39.7% (56)
1:0 ЮАР
29.1% (41)
2:1 ЮАР
17% (24)
3:0 ЮАР
4.3% (6)
3:1 ЮАР
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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