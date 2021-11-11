Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
1:0
26' ГолМокоена Тебохо
46' Желтая карточкаМашего Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бвума БрюсВратарь
-
16 Мотва ВелиВратарь
-
15 Цуке ТхабаниЗащитник
-
14 Малепе РепоЗащитник
-
19 Брукс ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Донн ДжессиПолузащитник
-
11 Лакай ФагриеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уго Броос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кангва БрюсЗащитник
- Защитник
-
10 Вади ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бильят КхамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Мвула ТаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мудува ПитерЗащитник
-
14 Фабиш ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Norman Mapeza
Ход матча
26'
1:0
46'
История личных встреч
ЮАР
Зимбабве
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мокоена Тебохо
|2
|0.4
|Мвала Мотоби
|1
|0.2
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0.2
|Макгопа Эвиденс
|1
|0.2
Зимбабве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусона Ноуледж
|1 (1)
|0.2
Карточки
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thabiso Kutumela
|2
|0
|Sepana Letsoalo
|2
|0
|Уильямс Ронвен
|1
|0
|Мобби Нико
|1
|0
|Мвала Мотоби
|1
|0
|Де Реук Рушин
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Цуке Тхабани
|1
|0
|Машего Терренс
|1
|0
Зимбабве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мадиму Алек
|2
|0
|Басера Онисмор
|1
|0
|Мусона Ноуледж
|1
|0
|Бильят Кхама
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Talbert Shumba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ЮАР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЮАР - Эфиопия 1:0 Эфиопия - ЮАР 1:3 ЮАР - Гана 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0
ЮАР - Уганда 3:2 Судан - ЮАР 2:0 ЮАР - Гана 1:1 Сан-Томе и Принсипи - ЮАР 2:4 ЮАР - Сан-Томе и Принсипи 2:0 ЮАР - Замбия 1:2 ЮАР - Намибия 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Гана - ЮАР 2:0 ЮАР - Мали 2:1 ЮАР - Лесото 0:3 Лесото - ЮАР 3:2 Нигерия - ЮАР 2:1 Египет - ЮАР 0:1 ЮАР - Марокко 0:1 ЮАР - Намибия 1:0
Зимбабве
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0
Зимбабве - Замбия 0:2 Ботсвана - Зимбабве 0:1 Зимбабве - Мали 0:1 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Зимбабве 1:2 Зимбабве - Ботсвана 0:0 Лесото - Зимбабве 0:0 Зимбабве - Лесото 3:1 Зимбабве - Сомали 3:1 Сомали - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Маврикий 3:1 Маврикий - Зимбабве 0:4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЮАР
|1:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Гана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Эфиопия
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|4.
|Зимбабве
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЮАР
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Гана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Эфиопия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Зимбабве
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч ЮАР 1:0 Зимбабве
Исход игры
ЮАР
95.7% (135)
Ничья
4.3% (6)
Зимбабве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.81% (37)
Меньше
73.19% (101)
Обе команды забьют
Да
25.36% (35)
Нет
74.64% (103)
Популярный счёт
2:0 ЮАР
39.7% (56)
1:0 ЮАР
29.1% (41)
2:1 ЮАР
17% (24)
3:0 ЮАР
4.3% (6)
3:1 ЮАР
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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