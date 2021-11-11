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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Того
FIFA #134
1:0
Второй тайм: 53'
Сенегал
FIFA #20
0'
39' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
1:0
45' Гол
Нейн Ричард
53'
Того
Сенегал

История личных встреч

Того
Сенегал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМОМК2Р
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Того
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плакка Фессу 2 0.4
Нейн Ричард 1 0.2
Денкей Кевин 1 0.2
Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 4 0.8
Мане Садио 3 (1) 0.6
Гуэйе Идрисса 1 0.2
Кейта Бальде 1 0.2
Диалло Абду 1 0.2
Сарр Исмаила 1 0.2
Диа Булайе 1 0.2

Карточки

Того
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 0
Чакеи Маруф 1 0
Нейн Ричард 1 0
Ама Чучуи Кангниви 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Юссифоу Атте 1 0
Мусса Билал 1 0
Аолу Роджер 1 0
Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 0
Мане Садио 1 0
М'Байе Ибрахим 1 0
Диалло Абду 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
42%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Того
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Того - Намибия 0:1 Сенегал - Того 2:0
Гамбия - Того 1:0 Гвинея - Того 0:2 Того - Кения 1:2 Коморские острова - Того 0:0 Того - Руанда 2:3 Уганда - Того 1:2 Марокко - Того 1:0 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Того - Судан 1:1 Кения - Того 1:1 Того - Коморские острова 0:1 Нигерия - Того 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Того - Кабо-Верде 1:2 Того - Нигерия 4:1
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0
Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0 Сенегал - Бенин 1:0 Уганда - Сенегал 0:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 0:1 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Того 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
3. Намибия 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Конго 5 0 3 2 5 - 8 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 0:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Того 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Намибия 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Конго 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Намибия 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Того 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Конго 2 0 2 0 2 - 2 2
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Второй тайм
  • 54'
    Калиду Кулибали выполняет чистый подкат на правом фланге, выбивая мяч из-под ног Фессу Плакка, не позволяя выполнить подачу. 
  • Травма, повреждение
    53'
    Около минуты игра стояла на паузе, так как медицинскую помощь получал голкипер сборной Того. 
  • Опасный момент
    52'
    Крепен Дьятта врывается в штрафную площадку правым краем и стреляет в дальний угол - мяч проходит рядом с левой штангой. 
  • Угловой
    51'
    Корнер с левого фланга исполнили гости, но хозяева справились, выбив мяч за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Снова активен Бебу, но на сей раз со знаком минус - нарушает правила в центральном круге, сбивая Идриссу Гуэйе. 
  • Офсайд
    49'
    Ила Бебу принимает на правом крае штрафной площадки и забивает, поражая левый угол, но делает это из офсайда. 
  • 48'
    Пап Сиссе выигрывает воздух на левом фланге и делает скидку партнёру, прерывая атаку Того. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе Того произошла замена. Вышел Чакеи вместо Нейна. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Встреча возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу Того уходим на перерыв. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! НЕЙН!!! Плакка выполняет подачу во вратарскую с правого фланга, где выше всех выпрыгивает Нейн, и переправляет мяч в сетку ударом головой. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Хозяева заработали штрафной удар на левом фланге. До ворот было метров сорок, но всё равно последовал дальний удар, низом, с которым справился Эдуар Менди. 
  • Опасный момент
    44'
    Салиу Сисс выполняет подачу с левого фланга, сразу два партнёра устремляются к мячу, но ни один из них до круглого не добирается. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Крепен Дьятта не сумел зацепиться за мяч перед штрафной площадкой соперника, а потом ещё и правила нарушил. 
  • Замена
    42'
    Показали нам Садио Мане, всё-таки покинул он поле после полученного повреждения в середине тайма, а вместо него вышел Булайе Диа. Проблемы со спиной у футболиста "Ливерпуля". 
  • Желтая карточка
    41'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем поединке. Её на свой счёт записывает Алаиксис Ромао, срывая атаку Сенегала на правом фланге. 
  • Опасный момент
    40'
    Кевин Денкей наносит дальний удар, после которого мяч пролетает рядом с левой штангой. 
  • Угловой
    39'
    Угловой с правого фланга исполнили хозяева, но гости справились, выбив мяч за боковую линию. 
  • 38'
    Вокруг поля образовался бассейн. Если дождь не прекратится, то есть сомнения относительно того, выйдут ли команды на второй тайм. 
  • Фол, нарушение
    37'
    И снова трансляция возобновляется в тот момент, когда Сенегал неудачно проводит атаку, нарушая правила. 
  • 36'
    Того продолжает превосходить соперника, играя первым номером. Сейчас ещё одна атака завершилась ударом, но вновь неточным. 
  • 35'
    В очередной раз звук дождя пробивается в эфир, а это значит, что скоро должна появиться и картинка, по крайней мере так было в прошлый раз. 
  • 34'
    Нам остаётся лишь следить за статистическими данными, чтобы иметь хоть примерное представление о том, что происходит на поле. Ещё один удар нанесли хозяева, который оказался неточным. 
  • 33'
    Картинка снова решила нас покинуть, поэтому пришло время обратиться к турнирному положению команд. Сенегал выиграл в четырёх предыдущих матчах и досрочно прошёл в третий этап, а сборная Того одержала лишь одну победу, расположившись на второй позиции. 
  • Угловой
    32'
    Первый угловой в матче исполнили футболисты сборной Сенегала, но навязать борьбу на втором этаже не смогли. 
  • 30'
    Даконам Дьене выполняет передачу вперёд по правому флангу и партнёров не находит, Калиду Кулибали снимает воздух. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Ненадолго вернулась картинка и мы успели увидеть попытку гостей провести атаку левым флангом, которая успехом не увенчалась - фол был совершён. 
  • 28'
    Ситуация постепенно налаживается. Начинает пробиваться звук, преимущественно дождя, а вот картинка всё ещё отсутствует. Пока есть время, обратим внимание на статистические данные: владение мячом 57 на 43, что в полной мере отражается на поле. 
  • 26'
    Погодные условия начинают серьёзнейшим образом вмешиваться в наш матч. Из-за дождя выходит из строя оборудование, в результате чего картинка матча пропала, а вместе с ней и звук. 
  • 25'
    Тем временем на поле вернулся Садио Мане. Боль в спине беспокоила футболиста сборной Сенегала, но сейчас недуг ушёл. 
  • Опасный момент
    24'
    Исмаила Сарр врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает по воротам, но не попадает в ближний угол. 
  • Дождь
    23'
    Практически без ворот играют команды, вполне вероятно, что это происходит по причине непростых погодных условий - ливень сопровождает наш матч. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Медицинская бригада Сенегала появляется на поле, чтобы оказать помощь Садио Мане, оказавшемуся на газоне в центральном круге. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Атте Юссифоу нарушает правила в атаке, роняя на газон Крепена Дьятта, который очень активен в последние минуты. 
  • Офсайд
    20'
    Крепен Дьятта рано совершил рывок по правому флангу, в итоге получил мяч после того, как залез в офсайд. 
  • 19'
    Хозяева отвечают атакой правым флангом, но обходятся без остроты, зарабатывая лишь аут. 
  • Опасный момент
    17'
    И снова голкипер Того вступает в игру, на сей раз забирая мяч после прострела Крепена Дьятта с правого края. 
  • 16'
    А вот сейчас Салиу Сисс действует более остро, выполняя прострел во вратарскую с левого фланга, но первым на мяче оказывается Уро-Гнени. 
  • 15'
    Салиу Сисс дошёл с мячом до центра поля, а потом решил остановиться, выполнив передачу назад. 
  • Угловой
    14'
    Ричард Нейн выполнил подачу с углового с правого фланга - отправил мяч в район ближней штанги, где его принял Кевин Денкей, а вот пробить не сумел.
  • 13'
    Кевин Денкей попытался ворваться в штрафную площадку с правого фланга. Мяч прокинул, но слишком далеко. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Не сразу сумел подняться Мане, столкнувшись после удара по воротам с соперником, но медики быстро привели Садио в чувства и поединок продолжается. 
  • 11'
    Садио Мане откликается на подачу с левого фланга и пробивает головой, отправляя мяч выше перекладины. 
  • 10'
    Сенегал пытается сбить атакующий порыв оппонента, забирая мяч под контроль и устраивая обмен короткими передачами. 
  • 9'
    Плакка принял мяч на левом фланге, дошёл до штрафной площадки и навесил - гости отбились. 
  • 8'
    Пока вторым номером действует Сенегал, выжидая возможность для проведения контратаки, а Того действует позиционно, но без остроты. 
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Уро-Гнени вступает в игру, отражая мяч после удара Фамара Дьедью с нескольких метров. 
  • 5'
    Салиу Сисс отвоевал мяч в центральном круге, а потом выполнил передачу вперёд, но партнёров не нашёл. 
  • 4'
    Фессу Плакка решается на удар с дальней дистанции и в створ не попадает. Далеко от правой штанги пролетает мяч. 
  • 3'
    Буна Сарр перехватил мяч на правом фланге, а потом выполнил передачу вперёд - получилось в аут. 
  • 2'
    Хозяева со старта матча берут мяч под контроль и владеют им по всей ширине поля, но пока без обострения. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Того - Сенегал, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 146
Того 4.1% (6)
X 12.3% (18)
Сенегал 83.6% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Того
Ничья
Сенегал
6.60
4.05
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Того 1:0 Сенегал онлайн


Прогнозы на матч Того 1:0 Сенегал

Исход игры
Того
4.1% (6)
Ничья
12.3% (18)
Сенегал
83.6% (122)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
60.14% (83)
Нет
39.86% (55)
Популярный счёт
1:2 Сенегал
37.7% (55)
0:1 Сенегал
19.2% (28)
0:2 Сенегал
14.4% (21)
1:1 Ничья
10.3% (15)
1:3 Сенегал
5.5% (8)
0:3 Сенегал
1.4% (2)
2:1 Того
1.4% (2)
1:0 Того
1.4% (2)
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