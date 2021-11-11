Снова активен Бебу, но на сей раз со знаком минус - нарушает правила в центральном круге, сбивая Идриссу Гуэйе.

Корнер с левого фланга исполнили гости, но хозяева справились, выбив мяч за боковую линию.

Крепен Дьятта врывается в штрафную площадку правым краем и стреляет в дальний угол - мяч проходит рядом с левой штангой.

Около минуты игра стояла на паузе, так как медицинскую помощь получал голкипер сборной Того.

Калиду Кулибали выполняет чистый подкат на правом фланге, выбивая мяч из-под ног Фессу Плакка, не позволяя выполнить подачу.

В перерыве в составе Того произошла замена. Вышел Чакеи вместо Нейна.

Пап Сиссе выигрывает воздух на левом фланге и делает скидку партнёру, прерывая атаку Того.

Ила Бебу принимает на правом крае штрафной площадки и забивает, поражая левый угол, но делает это из офсайда.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу Того уходим на перерыв.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! НЕЙН!!! Плакка выполняет подачу во вратарскую с правого фланга, где выше всех выпрыгивает Нейн, и переправляет мяч в сетку ударом головой.

45' +1 минута.

45' Хозяева заработали штрафной удар на левом фланге. До ворот было метров сорок, но всё равно последовал дальний удар, низом, с которым справился Эдуар Менди.

44' Салиу Сисс выполняет подачу с левого фланга, сразу два партнёра устремляются к мячу, но ни один из них до круглого не добирается.

43' Крепен Дьятта не сумел зацепиться за мяч перед штрафной площадкой соперника, а потом ещё и правила нарушил.

42' Показали нам Садио Мане, всё-таки покинул он поле после полученного повреждения в середине тайма, а вместо него вышел Булайе Диа. Проблемы со спиной у футболиста "Ливерпуля".

41' А вот и первая жёлтая карточка в нашем поединке. Её на свой счёт записывает Алаиксис Ромао, срывая атаку Сенегала на правом фланге.

40' Кевин Денкей наносит дальний удар, после которого мяч пролетает рядом с левой штангой.

39' Угловой с правого фланга исполнили хозяева, но гости справились, выбив мяч за боковую линию.

38' Вокруг поля образовался бассейн. Если дождь не прекратится, то есть сомнения относительно того, выйдут ли команды на второй тайм.

37' И снова трансляция возобновляется в тот момент, когда Сенегал неудачно проводит атаку, нарушая правила.

36' Того продолжает превосходить соперника, играя первым номером. Сейчас ещё одна атака завершилась ударом, но вновь неточным.

35' В очередной раз звук дождя пробивается в эфир, а это значит, что скоро должна появиться и картинка, по крайней мере так было в прошлый раз.

34' Нам остаётся лишь следить за статистическими данными, чтобы иметь хоть примерное представление о том, что происходит на поле. Ещё один удар нанесли хозяева, который оказался неточным.

33' Картинка снова решила нас покинуть, поэтому пришло время обратиться к турнирному положению команд. Сенегал выиграл в четырёх предыдущих матчах и досрочно прошёл в третий этап, а сборная Того одержала лишь одну победу, расположившись на второй позиции.

32' Первый угловой в матче исполнили футболисты сборной Сенегала, но навязать борьбу на втором этаже не смогли.

30' Даконам Дьене выполняет передачу вперёд по правому флангу и партнёров не находит, Калиду Кулибали снимает воздух.

29' Ненадолго вернулась картинка и мы успели увидеть попытку гостей провести атаку левым флангом, которая успехом не увенчалась - фол был совершён.

28' Ситуация постепенно налаживается. Начинает пробиваться звук, преимущественно дождя, а вот картинка всё ещё отсутствует. Пока есть время, обратим внимание на статистические данные: владение мячом 57 на 43, что в полной мере отражается на поле.

26' Погодные условия начинают серьёзнейшим образом вмешиваться в наш матч. Из-за дождя выходит из строя оборудование, в результате чего картинка матча пропала, а вместе с ней и звук.

25' Тем временем на поле вернулся Садио Мане. Боль в спине беспокоила футболиста сборной Сенегала, но сейчас недуг ушёл.

24' Исмаила Сарр врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает по воротам, но не попадает в ближний угол.

23' Практически без ворот играют команды, вполне вероятно, что это происходит по причине непростых погодных условий - ливень сопровождает наш матч.

22' Медицинская бригада Сенегала появляется на поле, чтобы оказать помощь Садио Мане, оказавшемуся на газоне в центральном круге.

21' Атте Юссифоу нарушает правила в атаке, роняя на газон Крепена Дьятта, который очень активен в последние минуты.

20' Крепен Дьятта рано совершил рывок по правому флангу, в итоге получил мяч после того, как залез в офсайд.

19' Хозяева отвечают атакой правым флангом, но обходятся без остроты, зарабатывая лишь аут.

17' И снова голкипер Того вступает в игру, на сей раз забирая мяч после прострела Крепена Дьятта с правого края.

16' А вот сейчас Салиу Сисс действует более остро, выполняя прострел во вратарскую с левого фланга, но первым на мяче оказывается Уро-Гнени.

15' Салиу Сисс дошёл с мячом до центра поля, а потом решил остановиться, выполнив передачу назад.

14' Ричард Нейн выполнил подачу с углового с правого фланга - отправил мяч в район ближней штанги, где его принял Кевин Денкей, а вот пробить не сумел.

13' Кевин Денкей попытался ворваться в штрафную площадку с правого фланга. Мяч прокинул, но слишком далеко.

12' Не сразу сумел подняться Мане, столкнувшись после удара по воротам с соперником, но медики быстро привели Садио в чувства и поединок продолжается.

11' Садио Мане откликается на подачу с левого фланга и пробивает головой, отправляя мяч выше перекладины.

10' Сенегал пытается сбить атакующий порыв оппонента, забирая мяч под контроль и устраивая обмен короткими передачами.

9' Плакка принял мяч на левом фланге, дошёл до штрафной площадки и навесил - гости отбились.

8' Пока вторым номером действует Сенегал, выжидая возможность для проведения контратаки, а Того действует позиционно, но без остроты.

6' ОПАСНО! Уро-Гнени вступает в игру, отражая мяч после удара Фамара Дьедью с нескольких метров.

5' Салиу Сисс отвоевал мяч в центральном круге, а потом выполнил передачу вперёд, но партнёров не нашёл.

4' Фессу Плакка решается на удар с дальней дистанции и в створ не попадает. Далеко от правой штанги пролетает мяч.

3' Буна Сарр перехватил мяч на правом фланге, а потом выполнил передачу вперёд - получилось в аут.

2' Хозяева со старта матча берут мяч под контроль и владеют им по всей ширине поля, но пока без обострения.