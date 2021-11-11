Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
39' Желтая карточкаРомао Алаиксис
1:0
45' ГолНейн Ричард
- Основной состав
-
12 Юссифоу АттеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нейн РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нюядзи СержПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чакеи МаруфПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энен ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
18 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Пауло Дуарте
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
18 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек АбдулайЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
7 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Наме МустафаПолузащитник
-
17 Сарр ПапПолузащитник
-
13 Н'Диайе ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
Ход матча
28'
39'
45'
1:0
История личных встреч
Того
Сенегал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Того
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плакка Фессу
|2
|0.4
|Нейн Ричард
|1
|0.2
|Денкей Кевин
|1
|0.2
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедью Фамара
|4
|0.8
|Мане Садио
|3 (1)
|0.6
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.2
|Кейта Бальде
|1
|0.2
|Диалло Абду
|1
|0.2
|Сарр Исмаила
|1
|0.2
|Диа Булайе
|1
|0.2
Карточки
Того
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Чакеи Маруф
|1
|0
|Нейн Ричард
|1
|0
|Ама Чучуи Кангниви
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Юссифоу Атте
|1
|0
|Мусса Билал
|1
|0
|Аолу Роджер
|1
|0
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
42%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Того
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Конго - Того 1:2 Того - Конго 1:1 Того - Намибия 0:1 Сенегал - Того 2:0
Гамбия - Того 1:0 Гвинея - Того 0:2 Того - Кения 1:2 Коморские острова - Того 0:0 Того - Руанда 2:3 Уганда - Того 1:2 Марокко - Того 1:0 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Того - Судан 1:1 Кения - Того 1:1 Того - Коморские острова 0:1 Нигерия - Того 2:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Того - Кабо-Верде 1:2 Того - Нигерия 4:1
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0
Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Тунис 1:0 Сенегал - Бенин 1:0 Уганда - Сенегал 0:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|0:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Того
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|3.
|Намибия
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Конго
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Того
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Намибия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Конго
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Того 1:0 Сенегал
Исход игры
Того
4.1% (6)
Ничья
12.3% (18)
Сенегал
83.6% (122)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
60.14% (83)
Нет
39.86% (55)
Популярный счёт
1:2 Сенегал
37.7% (55)
0:1 Сенегал
19.2% (28)
0:2 Сенегал
14.4% (21)
1:1 Ничья
10.3% (15)
1:3 Сенегал
5.5% (8)
0:3 Сенегал
1.4% (2)
2:1 Того
1.4% (2)
1:0 Того
1.4% (2)
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