—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура африканской группы I второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Судана и Марокко. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.