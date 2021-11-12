Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
- Основной состав
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хуберт Велуд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ммаэ РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Знити АнасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чиби МохамедЗащитник
-
18 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
11 Фахир ФайсалПолузащитник
-
13 Шайр ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
История личных встреч
Судан
Марокко
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Судан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohammed Abdel-Rahman
|2
|0.5
|Amir Kamal
|1
|0.25
|Ahmad Mahmoud
|1
|0.25
|Seif Teiri
|1
|0.25
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|4
|1
|Амалла Селим
|2
|0.5
|Буфаль Софьян
|1
|0.25
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.25
|Агер Наиф
|1
|0.25
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Шайр Илиас
|1
|0.25
|Баркок Аймен
|1
|0.25
|Луза Имран
|1 (1)
|0.25
Карточки
Судан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Athar Eltahir
|2
|0
|Faris Abdalla
|2
|0
|Salaheldin Alhassan
|2
|0
|Amir Kamal
|1
|0
|Nasr El Din Omer
|1
|0
|Ramadan Agab II
|1
|0
|Salaheldin Nemer
|1
|0
|Ali Achrine
|1
|0
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Шакла Софьян
|1
|0
|Шайр Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Судан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0
Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Того - Судан 1:1 Тунис - Судан 3:0 Судан - Танзания 0:0 Судан - Кения 1:2 Занзибар - Судан 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Судан - Сан-Томе и Принсипи 4:0 Судан - Танзания 1:2
Марокко
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0
Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1 Уганда - Марокко 2:5 Марокко - Руанда 0:0 Марокко - Того 1:0 ЦАР - Марокко 0:2 Марокко - ЦАР 4:1 Марокко - ДР Конго 1:1 Марокко - Сенегал 3:1 Бурунди - Марокко 0:3 Марокко - Мавритания 0:0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|4
|4
|0
|0
|14 - 1
|12
|2.
|Гвинея-Бисау
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|3.
|Гвинея
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|4.
|Судан
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Гвинея
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|3.
|Гвинея-Бисау
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Судан
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Гвинея-Бисау
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|3.
|Гвинея
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Судан
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Судан - Марокко
Исход игры
Судан
7.7% (11)
Ничья
8.5% (12)
Марокко
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
0:2 Марокко
32.4% (46)
0:1 Марокко
17.6% (25)
1:2 Марокко
16.9% (24)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:3 Марокко
6.3% (9)
0:3 Марокко
5.6% (8)
1:0 Судан
2.8% (4)
2:1 Судан
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!