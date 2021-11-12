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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Судан
FIFA #123
 
Позже
Марокко
FIFA #29
Судан
Марокко

История личных встреч

Судан
Марокко

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМОМК2Р
2:0
ЧАН
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Судан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohammed Abdel-Rahman 2 0.5
Amir Kamal 1 0.25
Ahmad Mahmoud 1 0.25
Seif Teiri 1 0.25
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 1
Амалла Селим 2 0.5
Буфаль Софьян 1 0.25
Мунир Эль-Хаддади 1 0.25
Агер Наиф 1 0.25
Хакими Ашраф 1 0.25
Шайр Илиас 1 0.25
Баркок Аймен 1 0.25
Луза Имран 1 (1) 0.25

Карточки

Судан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Athar Eltahir 2 0
Faris Abdalla 2 0
Salaheldin Alhassan 2 0
Amir Kamal 1 0
Nasr El Din Omer 1 0
Ramadan Agab II 1 0
Salaheldin Nemer 1 0
Ali Achrine 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Шакла Софьян 1 0
Шайр Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Судан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0
Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Того - Судан 1:1 Тунис - Судан 3:0 Судан - Танзания 0:0 Судан - Кения 1:2 Занзибар - Судан 1:1 ЮАР - Судан 1:0 Судан - Сан-Томе и Принсипи 4:0 Судан - Танзания 1:2
Марокко
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0
Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1 Уганда - Марокко 2:5 Марокко - Руанда 0:0 Марокко - Того 1:0 ЦАР - Марокко 0:2 Марокко - ЦАР 4:1 Марокко - ДР Конго 1:1 Марокко - Сенегал 3:1 Бурунди - Марокко 0:3 Марокко - Мавритания 0:0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 4 4 0 0 14 - 1 12
2. Гвинея-Бисау 5 1 2 2 5 - 11 5
3. Гвинея 5 0 4 1 5 - 8 4
4. Судан 4 0 2 2 5 - 9 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Гвинея 3 0 2 1 3 - 6 2
3. Гвинея-Бисау 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Судан 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Гвинея-Бисау 3 1 1 1 4 - 7 4
3. Гвинея 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Судан 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура африканской группы I второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Судана и Марокко. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 142
Судан 7.7% (11)
X 8.5% (12)
Марокко 83.8% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Судан
Ничья
Марокко
17.50
8.16
1.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Судан - Марокко онлайн


Прогнозы на матч Судан - Марокко

Исход игры
Судан
7.7% (11)
Ничья
8.5% (12)
Марокко
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
0:2 Марокко
32.4% (46)
0:1 Марокко
17.6% (25)
1:2 Марокко
16.9% (24)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:3 Марокко
6.3% (9)
0:3 Марокко
5.6% (8)
1:0 Судан
2.8% (4)
2:1 Судан
2.8% (4)
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